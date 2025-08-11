Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό κοντά στις «τρύπες του Καραμανλή» στη Βάρη - Είχε τις αισθήσεις της η 60χρονη οδηγός
Η πτώση ήταν σε βάθος μεγαλύτερο των 12 μέτρων - Τις πρώτες βοήθειες στην 60χρονη έδωσε διασώστης του ΕΚΑΒ με μοτοσικλέτα

Σε γκρεμό της Βάρης κοντά στο τούνελ που είναι γνωστό ως «τρύπες του Καραμανλή» έπεσε λίγο πριν τις 12:00 ένα ΙΧ αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με το Orange Press, η πτώση ήταν σε βάθος μεγαλύτερο των 12 μέτρων και το όχημα υπέστη μεγάλες φθορές. Μέσα στο αυτοκίνητο βρισκόταν η 60χρονη οδηγός, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά αλλά είχε τις αισθήσεις της. Τις πρώτες βοήθειες έδωσε διασώστης του ΕΚΑΒ με μοτοσικλέτα, ενώ ακολούθησε ασθενοφόρο το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο.

Στο συμβάν επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα, καθώς και δύναμη της ΕΛ.ΑΣ.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το ατύχημα διερευνώνται.


