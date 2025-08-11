Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό κοντά στις «τρύπες του Καραμανλή» στη Βάρη - Είχε τις αισθήσεις της η 60χρονη οδηγός
Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό κοντά στις «τρύπες του Καραμανλή» στη Βάρη - Είχε τις αισθήσεις της η 60χρονη οδηγός
Η πτώση ήταν σε βάθος μεγαλύτερο των 12 μέτρων - Τις πρώτες βοήθειες στην 60χρονη έδωσε διασώστης του ΕΚΑΒ με μοτοσικλέτα
Σε γκρεμό της Βάρης κοντά στο τούνελ που είναι γνωστό ως «τρύπες του Καραμανλή» έπεσε λίγο πριν τις 12:00 ένα ΙΧ αυτοκίνητο.
Σύμφωνα με το Orange Press, η πτώση ήταν σε βάθος μεγαλύτερο των 12 μέτρων και το όχημα υπέστη μεγάλες φθορές. Μέσα στο αυτοκίνητο βρισκόταν η 60χρονη οδηγός, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά αλλά είχε τις αισθήσεις της. Τις πρώτες βοήθειες έδωσε διασώστης του ΕΚΑΒ με μοτοσικλέτα, ενώ ακολούθησε ασθενοφόρο το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο.
Στο συμβάν επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα, καθώς και δύναμη της ΕΛ.ΑΣ.
Οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το ατύχημα διερευνώνται.
Ειδήσεις σήμερα:
«Αν διαβάζετε αυτά τα λόγια, το Ισραήλ κατάφερε να με σκοτώσει»: Το τελευταίο μήνυμα του δημοσιογράφου του Al Jazeera που στοχοποιήθηκε σαν τρομοκράτης
«Και σου είπα μην πάτε στο Καμάρι...» - Συγκίνηση για τον θάνατο της ηθοποιού Σοφίας Σεϊρλή από πνιγμό στους Φούρνους Ικαρίας
Πέθανε 24χρονη Αμερικανίδα πορνοστάρ - «Περνάω πολλά άσχημα πράγματα» έγραφε στην τελευταία ανάρτησή της
Σύμφωνα με το Orange Press, η πτώση ήταν σε βάθος μεγαλύτερο των 12 μέτρων και το όχημα υπέστη μεγάλες φθορές. Μέσα στο αυτοκίνητο βρισκόταν η 60χρονη οδηγός, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά αλλά είχε τις αισθήσεις της. Τις πρώτες βοήθειες έδωσε διασώστης του ΕΚΑΒ με μοτοσικλέτα, ενώ ακολούθησε ασθενοφόρο το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο.
Στο συμβάν επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα, καθώς και δύναμη της ΕΛ.ΑΣ.
Οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το ατύχημα διερευνώνται.
Ειδήσεις σήμερα:
«Αν διαβάζετε αυτά τα λόγια, το Ισραήλ κατάφερε να με σκοτώσει»: Το τελευταίο μήνυμα του δημοσιογράφου του Al Jazeera που στοχοποιήθηκε σαν τρομοκράτης
«Και σου είπα μην πάτε στο Καμάρι...» - Συγκίνηση για τον θάνατο της ηθοποιού Σοφίας Σεϊρλή από πνιγμό στους Φούρνους Ικαρίας
Πέθανε 24χρονη Αμερικανίδα πορνοστάρ - «Περνάω πολλά άσχημα πράγματα» έγραφε στην τελευταία ανάρτησή της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα