Η στιγμή που φώκια επιτίθεται σε χελώνα Caretta caretta στο λιμάνι της Σύρου - Δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Σύρος Φώκια Καρέτα καρέτα caretta-caretta

Η στιγμή που φώκια επιτίθεται σε χελώνα Caretta caretta στο λιμάνι της Σύρου - Δείτε βίντεο

Η επίθεση σχετίζεται πιθανότατα με τον ανταγωνισμό μεταξύ των δύο θηρευτών για την εύρεση τροφής

Η στιγμή που φώκια επιτίθεται σε χελώνα Caretta caretta στο λιμάνι της Σύρου - Δείτε βίντεο
5 ΣΧΟΛΙΑ
Μια ασυνήθιστη σκηνή εκτυλίχθηκε χθες στο λιμάνι της Σύρου, όπου φώκια επιτέθηκε σε θαλάσσια χελώνα Caretta caretta.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από τον Ιωάννη Π. Καράβα. Στη συνέχεια το υλικό εστάλη στον ΑΡΧΕΛΩΝ – Σύλλογο για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας και αξιολογείται ως σημαντική καταγραφή.

Δυστυχώς, η χελώνα βρέθηκε νεκρή και περισυνελέγη από την Υπηρεσία Καθαριότητας στην περιοχή των Λαζαρέττων. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η επίθεση σχετίζεται πιθανότατα με τον ανταγωνισμό μεταξύ των δύο θηρευτών για την εύρεση τροφής.

Χτες έγινε μια εντυπωσιακή και σπάνια καταγραφή επίθεσης φώκιας σε χελώνα Caretta - Caretta στο λιμανι της Σύρου....

Posted by Γιαννης Βουτσινος on Sunday, August 10, 2025





Ειδήσεις σήμερα:

«Αν διαβάζετε αυτά τα λόγια, το Ισραήλ κατάφερε να με σκοτώσει»: Το τελευταίο μήνυμα του δημοσιογράφου του Al Jazeera που στοχοποιήθηκε σαν τρομοκράτης

«Και σου είπα μην πάτε στο Καμάρι...» - Συγκίνηση για τον θάνατο της ηθοποιού Σοφίας Σεϊρλή από πνιγμό στους Φούρνους Ικαρίας

Πέθανε 24χρονη Αμερικανίδα πορνοστάρ - «Περνάω πολλά άσχημα πράγματα» έγραφε στην τελευταία ανάρτησή της
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς η τεχνολογία ζωντανεύει την Ιστορία συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν

Η COSMOTE TELEKOM, με σημαντικές επενδύσεις και λύσεις συνδεσιμότητας, αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και την κάνει προσβάσιμη σε όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης