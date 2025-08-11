Η στιγμή που φώκια επιτίθεται σε χελώνα Caretta caretta στο λιμάνι της Σύρου - Δείτε βίντεο
Η επίθεση σχετίζεται πιθανότατα με τον ανταγωνισμό μεταξύ των δύο θηρευτών για την εύρεση τροφής
Μια ασυνήθιστη σκηνή εκτυλίχθηκε χθες στο λιμάνι της Σύρου, όπου φώκια επιτέθηκε σε θαλάσσια χελώνα Caretta caretta.
Σύμφωνα με το cyclades24.gr, το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από τον Ιωάννη Π. Καράβα. Στη συνέχεια το υλικό εστάλη στον ΑΡΧΕΛΩΝ – Σύλλογο για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας και αξιολογείται ως σημαντική καταγραφή.
Δυστυχώς, η χελώνα βρέθηκε νεκρή και περισυνελέγη από την Υπηρεσία Καθαριότητας στην περιοχή των Λαζαρέττων. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η επίθεση σχετίζεται πιθανότατα με τον ανταγωνισμό μεταξύ των δύο θηρευτών για την εύρεση τροφής.
Χτες έγινε μια εντυπωσιακή και σπάνια καταγραφή επίθεσης φώκιας σε χελώνα Caretta - Caretta στο λιμανι της Σύρου....Posted by Γιαννης Βουτσινος on Sunday, August 10, 2025
