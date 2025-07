Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα «Voyage into Greek Civilization» - Φοιτητές από το πανεπιστήμιο της Βοστώνης μιλούν για την εμπειρία τους

Η σημασία της διεθνοποίησης

Στο πολιτιστικό σκέλος, οι φοιτητές ταξίδεψαν σε σημαντικούς ιστορικούς χώρους: Δελφοί, Σούνιο, Μεσσήνη, Ναύπλιο — ένας κύκλος εμπειριών που έδωσε σάρκα και οστά σε όσα είχαν μελετήσει θεωρητικά.Ο στρατηγικός χαρακτήρας ενός καλοσχεδιασμένου ακαδημαϊκού προγράμματος, μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο, όχι μόνο για την ανταλλαγή φοιτητών, αλλά και για την ευρύτερη ενίσχυση των διεθνών δεσμών και της παγκόσμιας παρουσίας του ΕΚΠΑ. Σύμφωνα με τον Καθηγητή Δημήτρη Δρόσο, Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ: «Η διεθνοποίηση είναι ένα ζητούμενο στη σημερινή πανεπιστημιακή ακαδημαϊκή κοινότητα. Γιατί ανοίγει ορίζοντες συνεργασίας - στις ανθρωπιστικές σπουδές, στη φιλοσοφία, στην ηθική, στις ξένες γλώσσες, είναι ένας τομέας που έχουμε συγκριτικά πολύ μεγάλη ανάπτυξη».Παρότι οι ανθρωπιστικές επιστήμες αντιμετωπίζουν προκλήσεις παγκοσμίως, το πρόγραμμα αποδεικνύει ότι η γνώση δεν περιορίζεται στα σύνορα. «Οι φοιτητές που έρχονται από την Αμερική ζουν το όνειρο... Επισκέπτονται μία χώρα που και στην ίδια τους την ιστορία, είναι η χώρα που έθεσε τις βάσεις του δυτικού πολιτισμού», τονίζει ο Κοσμήτορας, για να προσθέσει: «Με το Boston University συνεργαζόμαστε περίπου 5 χρόνια. Αντίστοιχα υπάρχουν προγράμματα, που μπορούν να παρακολουθήσουν φοιτητές μας είτε στις ΗΠΑ είτε και σε άλλες χώρες μέσα από συμπράξεις».Το πρόγραμμα έχει τη σφραγίδα της καθηγήτριας Κέλλυς Πολυχρονίου, υπεύθυνης του τμήματος Νέων Ελληνικών στο Boston University και μοναδικής Ελληνίδα στο τμήμα Κλασικών Σπουδών. Ξεκίνησε πριν από περίπου 13 χρόνια με το συγκεκριμένο πρόγραμμα και σήμερα, συνεχίζει να ενώνει γενιές φοιτητών, ερευνητών και καθηγητών, με κοινή γλώσσα τον ελληνικό πολιτισμό και τη φιλοσοφία. Η κ.Πολυχρονίου είναι παράλληλα ενεργή διδάσκουσα – το μάθημα των Νέων Ελληνικών για Αρχάριους είναι δικό της δημιούργημα. Αναφορικά με το πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου, η ίδια σημειώνει:«Όπως και με τους άθλους του Ηρακλή, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα μεγάλο αριθμό προκλήσεων. Ήταν αρκετά τα εμπόδια που έπρεπε να υπερβούμε για την υλοποίηση του προγράμματος. Πριν 3 χρόνια ξεκίνησα να συνεργάζομαι με το Study in Greece. Ενθουσιάστηκα. Εκείνοι μας έφεραν σε επαφή με το πανεπιστήμιο Αθηνών, με ποιους θα συνεργαστούμε… έπρεπε μετά να έρθω σε επαφή με τους καθηγητές της Φιλοσοφικής στο Boston University, για να αναγνωριστούν οι διδακτικές μονάδες για τους συμμετέχοντες. Συγκεκριμένα, στη διάρκεια των πέντε εβδομάδων του προγράμματος, δηλαδή 40 ωρών, να πάρουν τα παιδιά 4 credits ανά μάθημα, οι οποίες θα αναγνωριστούν από τη Βοστώνη», εξηγεί. Όπως δε επισημαίνει, «κάθε ένας από τους συμμετέχοντες, έχει πάρει και μία υποτροφία από το Τμήμα μας στη Βοστώνη». Όσο για τη συνεργασία με τη Study in Greece, η ίδια θα πει: «Είναι άψογοι! Ευελπιστούμε να συνεχιστεί η συνεργασία μας με τη Study in Greece και ως κάτι μεγαλύτερο, ίσως και εξάμηνο πρόγραμμα».Μέσα από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, οι φοιτητές όχι μόνο είχαν την ευκαιρία να διευρύνουν τις ακαδημαϊκές τους αναζητήσεις αλλά αναμένεται να λειτουργήσουν και ως πολλαπλασιαστές για την προβολή της Ελλάδας ως προορισμού ιδανικού για φοιτητές, είτε για βραχυπρόθεσμα προγράμματα είτε για ολόκληρους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς κύκλους σπουδών. Λειτουργούν, επομένως, ως ενεργοί πρεσβευτές ενός ζωντανού πολιτισμού.Το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης, το Τμήμα Φιλοσοφίας και το αγγλόφωνο πρόγραμμα “BA Program in the Archaeology, History and Literature of Ancient Greece” του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και η Study in Greece, αφιέρωσαν μία αποχαιρετιστήρια τελετή στους αποφοίτους του θερινού προγράμματος Voyage into Greek Civilization, κατά την οποία οι συμμετέχοντες έλαβαν τα πιστοποιητικά ολοκλήρωσης του προγράμματος.