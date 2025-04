Sold out η συναυλία του ΛΕΞ στο ΟΑΚΑ σε λιγότερο από 24 ώρες - «Έσπασε κάθε ρεκόρ Έλληνα καλλιτέχνη»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Λεξ (@lextgk)

Ο ΛΕΞ και η μεγάλη ανατροπή που έκανε στο ελληνικό ραπ

Το απόγευμα της Πέμπτης (24/4) ο ΛΕΞ , μέσω ανάρτησής του στo Ιnstagram, ανακοίνωσε τη συναυλία του στον εξωτερικό χώρο του ΟΑΚΑ στις 28 Ιουνίου.Από τα πρώτα κιόλας λεπτά η αναμονή διαδικτυακά για ένα εισιτήριο ήταν τεράστια και μάλιστα χιλιάδες περίμεναν έως και πέντε ώρες.Η εταιρεία παραγωγής σήμερα (25/4) ανακοίνωσε πως η συναυλία είναι sold out, ωστόσο ζητάει μερικές ημέρες χρόνο ώστε να εξυπηρετήσει το επόμενο διάστημα όσους περισσότερους γίνεται.Αξίζει να σημειωθεί πως η συναυλία δεν αποκλείεται να ξεπεράσει τις 50.000 κόσμου και να κάνει νέο ρεκόρ προσέλευσης, ενώ η εταιρεία αναφέρει πως «το sold out του εξωτερικού χώρου του ΟΑΚΑ ήρθε σε λιγότερο από 24 ώρες, σπάζοντας κάθε ρεκόρ για Έλληνα καλλιτέχνη».«Ανακοινώνοντας τη συναυλία του ΛΕΞ στην Αθήνα στις 28 Ιουνίου, γνωρίζαμε τον ενθουσιασμό του κόσμου, αλλά το ενδιαφέρον ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Το sold out του εξωτερικού χώρου του ΟΑΚΑ ήρθε σε λιγότερο από 24 ώρες, σπάζοντας κάθε ρεκόρ για Έλληνα καλλιτέχνη.Αντιλαμβανόμαστε τη μεγάλη επιθυμία του κοινού να παραστεί στη συναυλία και ζητούμε μερικές μέρες για να βρούμε την καλύτερη λύση, ώστε να εξασφαλίσουμε τη δυνατότητα συμμετοχής σε όσο το δυνατόν περισσότερους».Ο Αλέξης Λανάρας ευρύτερα γνωστός ως ΛΕΞ, γεννήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 1984 στη Θεσσαλονίκη, αλλά μεγάλωσε στην περιοχή του Φαλήρου. Ξεκίνησε αρχικά ως street artist και το 1999 αποφάσισε να ασχοληθεί με τη μουσική.Οι στίχοι του ΛΕΞ συχνά αναφέρονται σε κοινωνικά, πολιτικά και προσωπικά θέματα. Ο 41χρονος έχει μεγάλο φανατικό κοινό και στα live του επικρατεί ένας χαμός.Είναι χαρακτηριστικό πως το καλοκαίρι του 2022 στη Νέα Σμύρνη, σχεδόν 20.000 θαυμαστές του βρέθηκαν στη συναυλία του στο γήπεδο του Πανιωνίου, με πολλούς να τον χαρακτηρίζουν ως «το φαινόμενο ΛΕΞ». Μάλιστα, η συγκεκριμένη συναυλία έγινε sold out μέσα σε λίγες ώρες.