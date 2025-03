Με όρεξη για παιχνίδι ξύπνησαν οι αρκούδες στο Νυμφαίο - Δείτε βίντεο

🌸🐻 Η άνοιξη έφτασε πλέον και στο Νυμφαίο και το Κέντρο Προστασίας Αρκούδας του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ ανοίγει και πάλι για τους επισκέπτες από το Σάββατο 15 Μαρτίου! ☀️ Έπειτα από έναν «γεμάτο» χειμέριο λήθαργο, που κράτησε σχεδόν 3 μήνες, όλες οι αρκούδες ξύπνησαν για τα καλά και απολαμβάνουν τις ηλιόλουστες ημέρες. Όλα τα ζώα ξύπνησαν πολύ καλά και με όρεξη για φαγητό, ενώ αμέσως άρχισαν η καθεμία να κάνει αυτό που της είχε λείψει: παιχνίδια όπως ο Πάτρικ με τη Λουίζα, μπάνιο στην πισίνα όπως ο Ντιουκ, σκαρφάλωμα στα δέντρα όπως ο Γιώργος! Διαβάστε περισσότερα 👉 https://www.arcturos.gr/news/anoixi2025 -- 🌸🐻 Spring has arrived in Nymfaio, and the Bear Conservation Area is reopening to visitors on Saturday, March 15! ☀️ After a three-month-long hibernation, all the bears have fully woken up and are enjoying the sunny days. They are in great condition and eager to eat, each one immediately returning to their favorite activities: Patrick and Louiza are playing, Duke is taking dips in the pool, and George is climbing trees - just as they had missed! 🎥V. Pavlidis/ARCTUROS