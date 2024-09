Mexha: Για ένα value for money γαστρονομικό ταξίδι στο Μεξικό Εάν αναζητάτε ένα casual dining εστιατόριο είτε γιατί είστε λάτρεις της μεξικάνικης γαστρονομίας είτε γιατί θέλετε να τη γνωρίσετε, το Mexha, στην Αγίου Κωνσταντίνου, στο Μαρούσι είναι το place to be.

20.09.2024, 11:12