Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ο All Star γάμος του Greek Freak - Σήμερα η γιορτή με τις νιγηριανές επιρροές, αύριο η τελετή

Το ζευγάρι, γνωστό για το στιλ και την κομψότητά του, ακολούθησε την ίδια θεματική, προσφέροντας μια εντυπωσιακή έναρξη στις γαμήλιες εκδηλώσεις, φτάνοντας στον χώρο του Costa Navarino με σκάφος, ενώ περπάτησαν στην προβλήτα πιασμένοι χέρι χέρι, ο Γιάννης με βερμούδα και η Μαράια με μίνι φόρεμα, φυσικά στα λευκά.Το πάρτι έλαβε χώρα στο μπαρ «Between», το οποίο βρίσκεται επίσης στο ασφαλές απάγκιο του ξενοδοχείου «W».Η κίνηση στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς οι περίπου 200 καλεσμένοι του ζευγαριού καταφθάνουν αεροπορικώς, κυρίως από το εξωτερικό, με ιδιωτικά τζετ και ελικόπτερα. Ανάμεσα στους καλεσμένους, οι περισσότεροι από τους οποίους θα φτάσουν από την Ελλάδα και τις ΗΠΑ με ιδιωτικές πτήσεις στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας και εννοείται ότι θα έχουν στη διάθεσή τους και την υπηρεσία μεταφοράς μέσω ελικοπτέρου του resort, βρίσκονται και30 VVIP.Ο υπερθετικός όρος (βλ. Very Very Important Person) δεν χρησιμοποιείται καταχρηστικά ή για τη δημιουργία εντυπώσεων, αφού οι πληροφορίες που διαρρέονται με φειδώ συντείνουν πως πρόσκληση για τον τριήμερο γαμήλιο εορτασμό έχουν λάβει και σκοπεύουν να ανταποκριθούν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του Μαρέβα, ο θρύλος του NBA Λεμπρόν Τζέιμς, που συνδέεται με στενή φιλία με τον «Greek Freak», η Σερένα Γουίλιαμς, ακούστηκε κι ο Κιλιάν Εμπαμπέ, αλλά οι υποχρεώσεις του τρέχουν στη Ρεάλ Μαδρίτης, οι παίκτες και ο προπονητής των Μιλγουόκι Μπακς και βέβαια ο πρόεδρος της ομάδας Πίτερ Φέιγκιν.Στον γάμο αναμένεται να βρεθούν και συμπαίκτες του Γιάννη από την Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ, καθώς και αθλητές που έχουν αγωνιστεί μαζί του και με τα αδέλφια Αντετοκούνμπο στα πρώτα χρόνια στον Φιλαθλητικό.Οι πιο σημαίνοντες από τους καλεσμένους θα καταλύσουν στις σουίτες του ξενοδοχείου «W», οι οποίες προσφέρουν και την πάντα καλοδεχούμενη υπηρεσία προσωπικού μπάτλερ, καθώς και στο πολυτελέστερο ξενοδοχείο «Mandarin», κάποιοι θα απολαύσουν μόνο μία διανυκτέρευση στη μεσσηνιακή γη, ενώ άλλοι αναμένεται να συνδυάσουν την πρόσκληση στον γάμο με ολιγοήμερες διακοπές στη χώρα μας.Το μενού στο οποίο κατέληξε το ζευγάρι θα έχει μια μάλλον ευρεία γκάμα αναφορών -από ραφιναρισμένες, ελεβέ εκδοχές του πατροπαράδοτου (για τους Αμερικανούς) μπέργκερ μέχρι σοφιστικέ σύγχρονη ελληνική γαστρονομία. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται και η απόφαση του Γιάννη Αντετοκούνμπο να λανσάρει στο γάμο και το πρώτο κρασί-αποτέλεσμα της σύμπραξής του μέσω της εταιρίας επενδύσεων Ante Inc. με τα Ελληνικά Οινοποιεία, στα οποία κατέχει μερίδιο μετοχών 10% από το 2022. Πρόκειται για μια ροζέ ετικέτα η οποία θα φέρει το όνομα της Μαράια Ριντλσπρίγκερ και, εκτός από τη συμβατική φιάλη των 750 ml, θα κυκλοφορήσει στην αγορά και σε magnum έκδοση. Οι προσκεκλημένοι του γάμου θα έχουν το προνόμιο να δοκιμάσουν την πρώτη σοδειά του Greek Freak πρώτοι.Δεν μπορεί να μην παρατηρήσει κανείς τον ευφάνταστο τρόπο που επέλεξε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για να διατρανώσει για μία ακόμα φορά τον έρωτά του για εκείνη που μοιάζει να ενσαρκώνει στον απόλυτο βαθμό τη γυναίκα της ζωής του. Αν και κανείς από τους δύο τους δεν έχει μιλήσει για τον τρόπο και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συναντήθηκαν και γνωρίστηκαν πρώτη φορά, το επικρατέστερο σενάριο λέει ότι ήρθαν για πρώτη φορά σε επαφή το 2014. Τότε ο Γιάννης διένυε την παρθενική σεζόν του στους Μιλγουόκι Μπακς ενώ η Μαράια, ως απόφοιτη του τμήματος Sports Managment του Πανεπιστημίου Rice του Χιούστον, έκανε την πρακτική της στην αμερικανική μπασκετική λίγκα.Προερχόμενη από αθλητική οικογένεια, μιας και ο πατέρας της Πατ υπήρξε μπασκετομπολίστας, η Ριντλσπρίγκερ θήτευσε και η ίδια στον αθλητισμό και μάλιστα με αξιώσεις. Υπήρξε δεινή βολεϊμπολίστρια, όπως και οι δύο αδελφές της Μακέιλα και Μάγια, και κατάφερε μάλιστα να αναδειχθεί σε MVP του Κολεγιακού Πρωταθλήματος τη χρονιά της αποφοίτησής της.