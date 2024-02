Η προσβασιμότητα είναι ο μεγάλος νικητής του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού «Σπίτι Ανοιχτό» - The Challenge

Sponsored ContentΠώς σχεδιάζουμε ένα σπίτι; Οπωσδήποτε δίνουμε μεγάλη σημασία στο αισθητικό κομμάτι όπως και στη λειτουργικότητα. Αλλά φροντίζουμε ώστε ο χώρος να είναι προσβάσιμος σε όλους; Δηλαδή και σε ΑμεΑ, εμποδιζόμενα άτομα, και ηλικιωμένους; Μάλλον όχι. Αν μάλιστα μιλήσουμε για τα διαμερίσματα σύντομης διαμονής, θα αντιληφθούμε ότι ελάχιστα από αυτά έχουν διαρρύθμιση που να εξυπηρετεί όλους ανεξαιρέτως. Όταν όμως συζητάμε για συμπερίληψη στην πράξη θα πρέπει να δούμε πολύ συγκεκριμένα τι πρέπει να γίνει ώστε ένα σπίτι να είναι πραγματικά φιλόξενο για όλους.Με βάση αυτό το σκεπτικό η Praktiker Hellas , το No. 1 ελληνικό δίκτυο καταστημάτων Home Improvement & DIY, που υλοποιεί το πρόγραμμα Συμπερίληψης και Προσβασιμότητας «Σπίτι Ανοιχτό», διοργάνωσε για πρώτη φορά τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό «Σπίτι Ανοιχτό» - The Challenge . Στόχος ήταν η πλήρης αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση ενός αστικού διαμερίσματος, ώστε να γίνει φιλικότερο και προσβάσιμο προς όλους και να αποτελέσει ένα δυνατό ξεκίνημα προς μια συμπεριληπτική κοινωνία. Πίσω από αυτή την ενέργεια η εταιρεία είχε ένα δυνατό όραμα: να εμπνεύσει και να ευαισθητοποιήσει τη νέα γενιά στη δημιουργία ενός κόσμου που θα φιλοξενεί όλους τους πολίτες, χωρίς διακρίσεις σε κάθε στάδιο της ζωής τους.Πριν από λίγες μέρες, βρεθήκαμε σε μια πολύ σημαντική ημέρα τόσο για την Praktiker Hellas, όσο και για όλο το οικοσύστημα Home Improvement. Ήταν η τελική φάση του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού και η ανακοίνωση των νικητών. Ήμασταν σε έναν συμβολικό χώρο, το Myrtillo Café στο οποίο εργάζονται κυρίως άτομα με αναπηρίες και ο ενθουσιασμός που επικρατούσε ήταν διάχυτος. Ο διαγωνισμός ο οποίος αφορούσε νέους Αρχιτέκτονες, Interior Designers και Πολιτικούς μηχανικούς μέχρι 35 χρονών, αλλά και φοιτητές σχολών Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών είχε προσελκύσει πολλούς και πλέον οι ομάδες όσων είχαν φτάσει στον τελικό ήταν έτοιμες να παρουσιάσουν τα έργα τους μπροστά στο κοινό και την επιτροπή.Ήταν μια γιορτή της προσβασιμότητας που έδειξε πως έβαλε τα θεμέλια για ένα καλύτερο μέλλον. Όπως είπε και ο κ.: «Ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι καθώς η συμπερίληψη και η προσβασιμότητα αποτελούν βασικές μας αρχές. Στην Praktiker Hellas όραμα μας είναι να εμπνεύσουμε τους επαγγελματίες του χώρου, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν “σπίτια ανοιχτά” για όλους τους ανθρώπους. Με ή χωρίς αναπηρία, σε όποια ηλικία και σε όποιο στάδιο της ζωής τους κι αν βρίσκονται. Έχουν τοποθετηθεί οι σωστές βάσεις για να δημιουργηθεί ένας σπουδαίος θεσμός που δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε και να αναπτύξουμε περαιτέρω!».

Συμμετέχοντες του διαγωνισμού, οι κριτές και η ομάδα Praktiker

Ο καινοτόμος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός «Σπίτι Ανοιχτό» - The Challenge έγινε για 1η φορά από μια retail εταιρεία στην Ελλάδα, και αφορούσε την πλήρη αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση ενός αστικού διαμερίσματος που διαχειρίζεται η εταιρία My Greek Vacations, στην περιοχή του Νέου Κόσμου, ώστε αυτό να γίνει φιλικότερο και προσβάσιμο σε ΑμεΑ, άτομα τρίτης ηλικίας, εμποδιζόμενα άτομα και να καλύπτει τις ανάγκες όλων των πιθανών του ενοίκων σε οποιαδήποτε ηλικιακή ομάδα και αν ανήκουν, είτε έχουν κάποια κινητική, οπτική, ακουστική βλάβη είτε όχι.Το σπίτι αφορά βραχυπρόθεσμη μίσθωση για να εξυπηρετήσει όχι λίγους, αλλά πολλούς, δίνοντας έτσι αμέτρητες επιλογές και δυνατότητες. Οι υποψήφιοι δημιούργησαν και παρουσίασαν ένα ολοκληρωμένο πλάνο επανασχεδιασμού του συγκεκριμένου διαμερίσματος, με υβριδικές λύσεις και έξυπνες προτάσεις προκειμένου αυτό να είναι έτοιμο για μια ολοκληρωμένη άνευ περιορισμών φιλοξενία. Ένα διαμέρισμα που να πληροί συμπεριληπτικά τις προδιαγραφές για όλους τους ανθρώπους. Κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι το αμέσως επόμενο διάστημα η Praktiker Hellas θα προχωρήσει στην υλοποίηση του διαμερίσματος με τη υποστήριξη των συνεργατών της: Vitex, My Greek Vacations, AΜΚΕ ‘’Με Άλλα Μάτια’’, Ιdeal Standard, KAI Group.Αυτό που πρωτίστως επετεύχθη με τον διαγωνισμό το είπε με τον δικό του τρόπο ο κ. Ευάγγελος Αυγουλάς, μέλος της κριτικής επιτροπής - τυφλός δικηγόρος, Ιδρυτής της ΑΜΚΕ "Με Άλλα Μάτια" και συντονιστής focus group ατόμων με οπτική, κινητική και ακουστική αναπηρία του φορέα : «Υποβλήθηκαν συνολικά 34 συμμετοχές για πρώτη φορά στο διαγωνισμό, πράγμα που σημαίνει ότι κερδίσαμε ήδη σαν αναπηρικό κίνημα, 34 ομάδες νέων συμμάχων, στην καθημερινή μάχη που δίνουμε για περισσότερη προσβασιμότητα στο δομημένο περιβάλλον! Με την εντατική μας συνεργασία και υλοποιώντας το ανθρωποκεντρικό, εταιρικό όραμα της Praktiker, τα ανάπηρα άτομα γινόμαστε συνδιαμορφωτές μιας νέας, πιο συμπεριληπτικής καθημερινότητας και με σημείο αναφοράς ένα "Σπίτι Ανοιχτό" που μας χωρά όλες, όλους και όλα, μετακινούμαστε από το "Εγώ" στο "Εμείς"».Κατά της διάρκεια του τελικού η κριτική επιτροπή είχε την ευκαιρία να δει, να σχολιάσει και να αναλύσει 8 τελείως διαφορετικές, πρωτότυπες, αρχιτεκτονικές προτάσεις και λύσεις που αφορούσαν στο ίδιο διαμέρισμα. Όλες τους χειρίστηκαν το χώρο με μια διαφορετική ματιά και ευαισθησία, με επίκεντρο τον άνθρωπο όπως είναι και όχι όπως νομίζουμε ότι είναι. Αναγνώρισαν την αναπηρία, την ανέλυσαν και της έδωσαν υπόσταση ξορκίζοντας τα στερεότυπα, με σχεδιαστικές λύσεις που δεν αφορούν τους λίγους ή τους λιγότερο προνομιούχους αλλά όλους.Εντέλει, ο καινοτόμος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός «Σπίτι Ανοιχτό» - The Challenge , ολοκληρώθηκε με τη βράβευση τριών σπουδαίων έργων. Οι 3 ομάδες των νέων που τιμήθηκαν φέτος για τις εξαιρετικές μελέτες τους, είναι οι εξής:, αρχιτέκτονες μηχανικοί απόφοιτοι Πολυτεχνείου Βερολίνου και Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κέρδισαν 6.000 ευρώ και ένα ταξίδι στις εγκαταστάσεις της Marazzi στην Ιταλία.Οι νικητές θα έχουν τη χαρά να δουν την πρότασή τους να υλοποιείται το επόμενο διάστημα από συνεργάτες της Praktiker. Όπως δήλωσαν οι ίδιοι «Αυτή η επιτυχία ενθαρρύνει και ενισχύει την δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να προσπαθούμε για μια πιο συμπεριληπτική αρχιτεκτονική. Ως νέοι αρχιτέκτονες εστιάζουμε την προσοχή μας σε μία αρχιτεκτονική η οποία θα ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση και την συνύπαρξη ανθρώπων ανεξαρτήτως διακρίσεων. Εστιάζοντας σε έννοιες όπως η προσβασιμότητα, η πολυπολιτισμικότητα και οι διαδικασίες συμμετοχικού σχεδιασμού οραματιζόμαστε μια αρχιτεκτονική που εμπνέεται από την διαφορετικότητα των ανθρώπων και μοιράζεται τις ιστορίες τους»., απόφοιτες του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που κέρδισαν 3.000 ευρώ. Το όραμά τους είναι «να μπορέσει αυτή η γνώση να εισέλθει στον τομέα της παιδείας ώστε ο σχεδιασμός που προκύπτει να είναι πραγματικά συμπεριληπτικός. Να μην είναι ένα “ιδιαίτερο χαρακτηριστικό” σε μια πρόσκληση αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, αλλά κάτι δεδομένο, χωρίς αστερίσκους»., αρχιτέκτων μηχανικός του πανεπιστημίου Πατρών με μεταπτυχιακες σπουδές στο landscape design στο Πολυτεχνείο του Μιλάνο και, Interior Designer με σπουδές στο Akto Collage, που κέρδισαν 1.000 ευρώ. Η χαρά και η εμπειρία τους αντανακλάται στη δήλωσή τους. «Το design και η αρχιτεκτονική σου δίνουν την δυνατότητα να σχεδιάζεις χώρους, όπου οι άνθρωποι μεγαλώνουν, ονειρεύονται και ζουν. Η αρχιτεκτονική εκτός της αισθητικής βελτίωσης που μπορεί να προσφέρει, μπορεί να επηρεάσει άμεσα και πολλά κοινωνικά ζητήματα. Το όραμα μας για το μέλλον είναι τέτοιες δράσεις όπως του παρόντος διαγωνισμού να θεωρούνται δεδομένες και υπαρκτές συνθήκες σύμφωνα με τις οποίες σχεδιάζεται και κατοικείται ένας χώρος».Ένας καινοτόμος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός που μετατράπηκε σε μια γιορτή προσβασιμότητας για την οποία αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, σε διοργανωτές, συμμετέχοντες, υποστηρικτές και κριτές. Και βέβαια στους νικητές!