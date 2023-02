Τελικά, χρειάζονται απόψυξη τα ψυγεία no frost;

Κλείσιμο

Είναι μια κατάσταση που σίγουρα σας είναι γνώριμη: Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον καταψύκτη σας τα συρτάρια φαίνεται να γίνονται όλο και πιο δύσκολο να ανοίξουν καθώς αρχίζει να σχηματίζεται πάγος πάνω τους.Η αγγαρεία που όλοι μισούμε όσο λίγες άλλες και υπό φυσιολογικές συνθήκες είναι απαραίτητη περίπου 2-3 φορές τον χρόνο, λέγεται απόψυξη. Ευτυχώς για μας πλέον τα περισσότερα ψυγεία που κυκλοφορούν στην αγορά είναι no frost, τα οποία εκτελούν από μόνα τους αυτή τη διαδικασία.Μάλιστα τα περισσότερα νοικοκυριά προτιμούν αυτές την εξελιγμένη μορφή, απαλλάσσοντας τους ιδιοκτήτες από τη χρονοβόρα αλλά και βαρετή διεργασία απόψυξης.Η τεχνολογία No Frost είναι βέβαιο ότι θα κάνει τη συντήρηση του ψυγείου σας πιο εύκολη καθώς δεν απαιτείται απόψυξη, εξοικονομώντας σας έτσι ενέργεια και χρόνο.Η τεχνολογία No Frost ψύχει ομοιόμορφα το εσωτερικό του ψυγείου. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μέρος του ψυγείου, όπως και κάθε ράφι, έχει την ίδια θερμοκρασία και υγρασία. Ισορροπώντας τις διαφορές θερμοκρασίας, αποφεύγεται εντελώς ο σχηματισμός συμπύκνωσης και πάγου.Ένα σημαντικό πλεονέκτημα αυτών των συσκευών είναι ότι καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια από τα συνηθισμένα ψυγεία με πάγο που χρειάζονται περισσότερη ενέργεια για να επιτευχθεί η ικανοποιητική θερμοκρασία και η σωστή κατανομή του ψυχρού αέρα. Άρα η μικρότερη κατανάλωση ενέργειας ισούται με μεγαλύτερη οικονομία για το νοικοκυριό σας.Τα ψυγεία και οι καταψύκτες που χρησιμοποιούν αυτήν την τεχνολογία είναι εύκολο να συντηρηθούν. Απλώς αδειάζετε το ψυγείο και το καθαρίζετε χωρίς να περιμένετε να λιώσει ο πάγος.Τα ψυγεία No Frost δε δημιουργούν πάγο και αποτρέπουν τη διατήρηση άσχημων και ενοχλητικών οσμών. Ο εσωτερικός αέρας είναι πάντα φρέσκος και καθαρός ανεξάρτητα από το πόσα τρόφιμα έχει το ψυγείο. Επιπλέον, τα κατεψυγμένα τρόφιμα δε θα κολλήσουν μεταξύ τους και δε θα υπάρχει σημείο πάγου πάνω τους.Παρ’ όλα αυτά, ακόμα και αυτού του είδους τα, χρειάζονται απόψυξη τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο.Η διαδικασία της απόψυξης κρίνεται μάλιστα απαραίτητη σε πιο συχνό χρονικό διάστημα, εφόσον παρακολουθείτε ότι η λειτουργία του ψυγείου σας δεν είναι η προβλεπόμενη.Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν γίνεται υπερβολική τοποθέτηση τροφίμων τόσο στη συντήρηση όσο και στην κατάψυξη, αλλά και όταν γίνεται λάθος τοποθέτηση με τα προϊόντα να ακουμπάνε στα τοιχώματα της κατάψυξης ή να εμποδίζουν τη σωστή λειτουργία των αεραγωγών διοχέτευσης του αέρα.Επιλέξτε και εσείς το νέο σας ψυγείο που δεν θα χρειαστεί ποτέ απόψυξη μέσα από την τεράστια ποικιλία τουσε λευκές συσκευές σε συμφέρουσες τιμές.Επωφεληθείτε από τιςκαι αποκτήστε όποιο ψυγείο επιθυμείτε όσο και αν αυτό κοστίζει. Το νέο σας ψυγείο θα φτάσει στην πόρτα σου στην ακριβή ημερομηνία παράδοσης που θα δεις κατά την παραγγελία, σε όποιο μέρος της Ελλάδας και αν βρίσκεσαι.