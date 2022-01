Η Αθήνα μετατρέπεται για 4 μήνες σε ένα τεράστιο στούντιο για διεθνή παραγωγή του Amazon Prime

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ξεκινώντας από αυτή τη Δευτέρα και για τους επόμενους 4 μήνες, η Αθήνα μετατρέπεται σε τηλεοπτικό πεδίο εξερεύνησης για δυο νεαρούς Γάλλους, τον Τομ και την Μία, στο πλαίσιο της διεθνούς παραγωγής τουμε τίτλο «Greek Salad».«Είναιπου θα προβληθεί του χρόνου. Το συνολικό κόστος της παραγωγής είναι γύρωκαι θα γυριστεί εξ ολοκλήρου στην Αθήνα, θα έχει σκηνές από όλη την πόλη» λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Στάθης Καλογερόπουλος, διευθυντής του Athens Film Office (AFO). Ο κύκλος «Greek Salad» αποτελεί την τηλεοπτική συνέχεια της κινηματογραφικής τριλογίας του πολυβραβευμένου Γάλλου σκηνοθέτη Cedric Klapisch (L'Auberge espagnole, Les Poupées Russes, Casse-tête Chinois) ενώ στην σκηνοθετική ομάδα θα τον συνοδεύσουν οι Lola Doillon και Antoine Garceau, συνεργάτες του από τηνπου προβάλλεται στο Νetflix «Call my agent».Από τον Μάρτιο του 2020 έως τώρα, έχουν ολοκληρωθεί πάνω από 70 (ελληνικές και ξένες) παραγωγές στην Αθήνα, ενώ αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη διαδικασία της προετοιμασίας ακόμα 5. Εάν προστεθεί η διαφήμιση, με χαρακτηριστικότερη την διεθνή καμπάνια της Perrier που γυρίστηκε στην Αθήνα, τα μεγέθη εκτοξεύονται.«Το Film Office είναι κομμάτι της ΕΑΤΑ, δηλαδή της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ) του δήμου Αθηναίων και στηρίζεται από αυτήν. Αφορά τον τουρισμό αλλά ο τουρισμός είναι έμμεση ωφέλεια. Αυτό που είναι άμεσο είναι κατ’ αρχάς η ανάπτυξη όσον αφορά τις επιχειρήσεις που μετέχουν στην παραγωγή, είτε απευθείας με το να την αναλαμβάνουν, είτε με το. Το δεύτερο βέβαια είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας. Καθώς οι ξένες παραγωγές έρχονται και ζητούν προσωπικό, οι εγχώριες εταιρείες αναζητούν νέο προσωπικό γιατί το υπάρχον δε φτάνει. Επομένως σταδιακά ανοίγουν ευκαιρίες να μπουν στο χώρο και άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν καν στον κλάδο αυτό» εξηγεί ο κ. Καλογερόπουλος.Η Αθήνα παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα που την καθιστούν. «Υπάρχει τεράστιο διεθνές ενδιαφέρον, για πολλούς λόγους. Κατ’ αρχάς υπάρχουν τα οικονομικά κίνητρα εκ μέρους του κράτους. Καθώς αυτό έχει λειτουργήσει σαν καταλύτης ώστε να μπούμε στον χάρτη. Από εκεί και πέρα, αφού έρχονται παραγωγές και ικανοποιούνται όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών, αυτό διαδίδεται στόμα με στόμα στην αγορά. Μπορεί να φαίνεται μεγάλη αλλά οι άνθρωποι που παίρνουν τις αποφάσεις είναι λίγοι και αυτοί οι άνθρωποι ρωτούν αυτούς που έχουν ήδη πάει σε μια χώρα πώς ήταν τα πράγματα.» σημειώνει ο διευθυντής του Film Office. Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα της πόλης είναι ότι μπορεί να «κλέβει» μια άλλη. Δηλαδή, «η Αθήνα για τις ανάγκες της Τεχεράνης έγινε Τεχεράνη. Είναι σημαντικό προτέρημα να μπορεί μια τοποθεσία να φαίνεται σαν μια άλλη», αναφέρει ο κ. Καλογερόπουλος ενώ και το συνήθως ήπιο κλίμα είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικός παράγοντας.Έτσι ανοίγονται πόρτες, οι οποίες, όμως, είναι απαιτητικές. Η αδειοδότηση από πλευράς του δήμου είναι πλέον «πολύ απλή» διαδικασία, «για να αξιοποιήσει, όμως, μια παραγωγή υποδομές κρατικές, να χρησιμοποιήσει κτήρια που δεν ανήκουν στο δήμο αλλά σε άλλες υπηρεσίες,» λέει ο κ. Καλογερόπουλος, προσθέτοντας ότι τότε «παρεμβαίνει το Film Office και λειτουργεί σαν διαμεσολαβητής ώστε να λυθούν τέτοιου είδους προβλήματα. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι στους υπόλοιπους φορείς που διαχειρίζονται κρατική περιουσία αυτό φαίνεται κάτι τελείως καινούργιο και εξωτικό, κάτι το οποίο σιγά σιγά βεβαίως αλλάζει».Ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς παραγωγές που έχουν γυριστεί μέχρι σήμερα στην Αθήνα περιλαμβάνεταιγια τη ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο, επεισόδια της σειράς Jack Ryan με τον John Krasinski, η ταινία «Crimes of the Future» του David Cronenberg, με πρωταγωνιστές τη Léa Seydoux, την Kristen Stewart και τον Viggo Mortensen αλλά και η βραβευμένη με ΕΜΜΥ Ισραηλινή σειρά «Τεχεράνη», που προβάλλεται σκαι έφερε στην Αθήνα την Glenn Close και τον Shaun Toub. Μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές για τον κ. Καλογερόπουλο ήταν όταν η Glenn Closeι με τον συμπρωταγωνιστή της στην Φωκίωνος Νέγρη. «Με αγκάλιασε, με σύστησε στο συνεργείο και μου είπε ότι θέλουμε να βοηθήσουμε την Αθήνα» λέει ο ίδιος.Για τον δήμο των Αθηναίων προκύπτουν και άμεσα έσοδα από αυτή τη δραστηριότητα της τάξης αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Όμως, πρωταρχικά δεν είναι αυτός ο στόχος. Εκτός από την οικονομική ανάπτυξη της πόλης, η τουριστική προβολή μέσα από τις διεθνείς παραγωγές διατηρεί υψηλά το brand της Αθήνας και το εμπλουτίζει. «Ο κινηματογράφος δεν είναι τουριστική αντιμετώπιση μιας πόλης με την συνηθισμένη έννοια. Αναδεικνύει περιοχές και. Ειδικά οι παραγωγές που γυρίστηκαν πέρσι, όπως για παράδειγμα το «Greek Freak» της DISNEY που γυρίστηκε στα Σεπόλια και χάρη στο οποίο θα γίνουν και αυτά κομμάτι της διαδρομής ενός τουρίστα που θα έρθει να δει πού γεννήθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και έχει να κάνει με το σήμερα, αφορά την. Δημιουργεί νέα σημεία αναφοράς που αφορούν τη σύγχρονη Αθήνα, όχι το παρελθόν. Ενώ μέχρι το 2019 η Αθήνα ανέβαινε, όταν με την πανδημία έκλεισαν όλα, όλη αυτή η διαδικασία κράτησε το νήμα, κράτησε τη συνέχεια» υπογραμμίζει ο διευθυντής του AFO.«Μια ελληνική ταινία θεωρείται μεγάλη παραγωγή αν έχει ένα. Στο Tom Clancy's Jack Ryan υπήρχαν μέρες που η παραγωγή έφτανε τους 650 εργαζόμενους» λέει ο κ. Καλογερόπουλος. Οι ανάγκες για ανθρώπινο δυναμικό που αυτή τη στιγμή δεν καλύπτονται οδήγησε το Film Office στην συνεργασία με την NBCUniversal για την εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού.«Όταν αρχίσαμε να υποστηρίζουμε ενεργά της παραγωγές και αρχίσαμε να μιλάμε με τους παραγωγούς, είδαμε τις ελλείψεις και τις αδυναμίες. Μια από αυτές είναι ότιμε αποτέλεσμα ο κόσμος που απασχολείται στον τομέα να είναι πολύ λίγος και μάλιστα και λόγω της κρίσης να μην έχει μπει καινούργιος. Επομένως, όταν άρχισε να προκύπτει ενδιαφέρον από ξένες παραγωγές να έρθουν, άρχισε να φαίνεται η αγωνία και το στρες των ελληνικών εταιρειών παραγωγής που θα βρουν κόσμο να τις στελεχώσουν» αναφέρει ο κ. Καλογερόπουλος.Στο πλαίσιο των διήμερων εντατικώνθα εκπαιδευτούν 60 νέοι εργαζόμενοι τον Μάιο ως βοηθοί παραγωγής. Κατά τη διάρκεια των αιτήσεων το Film Office έλαβε περισσότερες από 330 υποψηφιότητες γεγονός που οδήγησε τα στελέχη του στη διερεύνηση περαιτέρω συνεργασιών. «Θα το επαναλάβουμε και αυτό, και σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα θα το επεκτείνουμε και σε άλλες ειδικότητες. Ήδη συζητάμε με τηνγια να κάνουμε ένα σεμινάριο βοηθών φωτογραφίας, αλλά και στο κομμάτι του production accounting το οποίο παρουσιάζει μεγάλη έλλειψη στην Ελλάδα» τονίζει ο διευθυντής του AFO.Όλες οι πρωτοβουλίες του Athens Film Office δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του. Μάλιστα,δεν έχουν την προϋπόθεση της προϋπηρεσίας, αντιθέτως απευθύνονται σε «ανθρώπους που θέλουν να μπουν στο χώρο και δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία. Είτε ψάχνουν να βρουν δουλειά, είτε θέλουν να αλλάξουν κλάδο και έχουν όρεξη να ξεκινήσουν από την αρχή» μέσα στο κινηματογραφικό τοπίο της Αθήνας που αναπτύσσεται.