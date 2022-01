Σχολεία: Από αύριο η διάθεση self-test για μαθητές και εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς από τα φαρμακεία

Η πολυαναμενόμενη δεύτερη σεζόν του Euphoria, το εκπληκτικό The Gilded Age και το αισιόδοξο Somebody Somewhere, έρχονται στις οθόνες μας από το Vodafone TV





Από αύριο Τετάρτη αρχίζει η διάθεση των self test κορωνοϊού για μαθητές και εκπαιδευτικούς.Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας, εμβολιασμένοι και μη, καθώς και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί, θα προμηθεύονται από την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου έως και το Σάββατο 22 Ιανουαρίου, πέντε (5) δωρεάν αυτοδιαγνωστικά (self) τεστ από τα φαρμακεία, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των ημερών από 24 Ιανουαρίου έως και 8 Φεβρουαρίου 2022.Υπενθυμίζεται ότι:• το self-test πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση κάθε Τρίτη και Παρασκευή στο σχολείο,• ογια τον νέο κορωνοϊό μέσω αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας (self test) είναι υποχρεωτικός για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, εμβολιασμένους και μη, καθώς και για τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς,• βεβαίωση αρνητικού self test οφείλουν να φέρουν όλοι οι μαθητές από 4 έως 18 ετών καθώς και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί,• η δήλωση και το αποτέλεσμα για τις δημόσιες σχολικές μονάδες καταχωρίζεται στη πλατφόρμα edupass.gov.gr, από την οποία εκδίδεται και η Σχολική Κάρτα για COVID-19,• οι εκπαιδευτικοί που δεν είναι εμβολιασμένοι πραγματοποιούν δυο ράπιντ τεστ την εβδομάδα με δική τους επιβάρυνση έως και 48 ώρες πριν την προσέλευση της Τρίτης και της Παρασκευής.H πλατφόρμα edupass.gov.gr αφορά μόνο. Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών που φοιτούν σε ιδιωτικές σχολικές μονάδες και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να δηλώνουν το αποτέλεσμα των self-test στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr και να εκδίδουν την Σχολική Κάρτα για COVID-19.Το υπουργείο συνεχίζει «να παροτρύνει τους γονείς μαθητών 5 ετών και άνω να εμβολιάσουν τα παιδιά τους, αξιοποιώντας το ισχυρό αυτό όπλο της επιστήμης απέναντι στην COVID-19».