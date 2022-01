Επενδυτική μανία: 150 νέα ξενοδοχεία σε δύο χρόνια

Mπορεί τα δύο χρόνια της πανδημίας να βούλιαξαν τα νούμερα σε αφίξεις και εισπράξεις για τον ελληνικό τουρισμό, ωστόσο, τελικά, δεν στάθηκαν ικανά να ανακόψουν τις επενδύσεις που συνέχισαν να έρχονται στον κλάδο ακόμη και με νέα projects και deals πολλών αξιώσεων σε όλη την Ελλάδα.

Ο ελληνικός τουρισμός, μετά το πρώτο πάγωμα και την αμφισβήτηση που επέφερε ο κορωνοϊός -ειδικά το πρώτο διάστημα του lockdown του 2020-, κατάφερε τελικά μέσα σε αυτές τις δύο σεζόν COVID-19 να ενεργοποιήσει περισσότερα εγχώρια και ξένα κεφάλαια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για μονάδες πολλών αστέρων που έρχονται να αναβαθμίσουν έτι περαιτέρω το ελληνικό τουριστικό προϊόν και θέτουν τις βάσεις για την προσέλκυση επισκεπτών υψηλότερων εισοδηματικών κριτηρίων μέσα στα επόμενα χρόνια.

Μέσα στην πανδημία ο αριθμός των ξενοδοχείων σε όλη την Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται. Σύμφωνα με τα επίσημα τελευταία στοιχεία του 2020 από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, σε απόλυτα νούμερα προστέθηκαν 81 νέες μονάδες, από τις 9.971 (433.689 δωμάτια και 856.347 κλίνες) τη χρονιά ρεκόρ του 2019 στα 10.052 (438.294 δωμάτια και 869.250 κλίνες) το 2020, ενώ περαιτέρω άνοδος σημειώθηκε και το 2021, δηλαδή σε απόλυτους αριθμούς στη διετία προστέθηκαν περίπου 150 νέα ξενοδοχεία. Τη διαφορά έκαναν οι δύο ανώτερες κατηγορίες, όπου οι πεντάστερες μονάδες σε όλη την επικράτεια αυξήθηκαν από τις 610 του 2019 στις 651, με αντίστοιχη αύξηση στα 93.687 δωμάτια από 89.852 το 2019. Οι τετράστερες, με τη σειρά τους, αυξήθηκαν από τις 1.664 του 2019 σε 1.708 το 2020, με τον αριθμό δωματίων να αυξάνεται από τα 120.542 στα 121.906. Μείωση σημειώθηκε στις μονάδες 3 αστέρων.

Athens Hilton

Τα ξενοδοχεία της Αττικής αυξήθηκαν σε απόλυτο αριθμό μονάδων από τα 675 του 2019 στα 689 το 2020 και σχεδόν όλες οι προσθήκες ήταν στις δύο ανώτερες κατηγορίες των 5 και 4 αστέρων, με την τάση να συνεχίζεται και το 2021. Αντίστοιχα, όσον αφορά τον αριθμό δωματίων, το 2020 ήταν 33.479 από 33.127, προστέθηκαν δηλαδή κοντά στα 350 δωμάτια, επίσης, στις δύο ανώτερες κατηγορίες. Οι διαφορές δεν είναι μεγάλες γιατί ναι μεν ανοίγουν νέα boutique ξενοδοχεία στις ανώτερες κατηγορίες, ωστόσο συνολικά τα ξενοδοχεία της Αθήνας έχουν υποστεί τεράστιο πλήγμα μέσα στην πανδημία, με τις μεσαίες κατηγορίες σε περιοχές που δεν χαρακτηρίζονται πρώτης γραμμής να έχουν ακόμη μεγαλύτερες απώλειες.

Τρανό παράδειγμα ανάπτυξης είναι αυτό της Αθήνας, η οποία, όπως και οι υπόλοιποι αστικοί προορισμοί πανευρωπαϊκά, έχει υποστεί σαφώς μεγαλύτερο πλήγμα λόγω της πανδημίας σε σύγκριση με τους εποχικούς προορισμούς. Παρ’ όλα αυτά, συνέχισε να προσελκύει με αμείωτη ένταση νέες επενδύσεις, είτε πρόκειται για μεγαλύτερες μονάδες, είτε για μικρότερα boutique ξενοδοχεία. Ξεκινώντας από το Σύνταγμα, το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό του ομίλου Λασκαρίδη για τη λειτουργία του πεντάστερου «Athens Capital Center Hotel MGallery» (με τη συνεργασία του ξενοδοχειακού κολοσσού της Αccor), που αποτέλεσε και τη μεγαλύτερη ξενοδοχειακή επένδυση εν μέσω COVID-19 στο κέντρο, και ακολουθούν το «Xenodocheio Μilos» στην ίδια περιοχή, το «Anda Hotel Athens», μέλος της Radisson Individuals στο Κολωνάκι, το νέο εγχείρημα των Λιβανέζων της Yazbek στο κτίριο της ΧΑΝ στην Ακαδημίας κ.ο.κ.



Esperia

Την ίδια στιγμή, η ΤΕΜΕΣ με την Costa Navarino, τα δύο ξενοδοχεία στο Ελληνικό και τo ιστορικό ξενοδοχείο «Hilton» της Αθήνας που θα αλλάξει εντελώς πρόσωπο, η Sani/Ikos, η Mitsis Hotels είναι επίσης μερικά μόνο από τα μεγάλα εγχώρια ονόματα που συνεχίζουν να επενδύουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για την επόμενη μέρα του ελληνικού τουρισμού. Αντίστοιχα, διεθνή επενδυτικά ονόματα όπως τα Hotel Investment Partners (ΗΙP), Ηines, Henderson Park, HIG, Zetland Capital κ.ά. φέρνουν κεφάλαια μέσα στην πανδημία στη χώρα μας με σκοπό -κυρίως- την αναβάθμιση υφιστάμενων μονάδων σε ελληνικά νησιά, διαβλέποντας τις προοπτικές του κλάδου, ενώ άλλοι όπως οι AGC του «Αστέρα» Βουλιαγμένης επενδύουν σε ολοκαίνουρια projects ξεκινώντας εκ του μηδενός. Αντίστοιχα, μεγάλες διεθνείς αλυσίδες, όπως οι Marriott, Accor, Hilton, Hyatt, Radisson, Melia, One & Only, ή μικρότερες, όπως οι ισραηλινές Fattal και Brown, βλέπουν τα περιθώρια για ένα πιο επώνυμο τουριστικό προϊόν στη χώρα μας και βάζουν την υπογραφή τους σε ξενοδοχεία των πιο δημοφιλών προορισμών. Επίσης, πολυτελή ονόματα όπως οι Mandarin Oriental, Rosewood Hotels & Resorts, Edition Hotels, 1Hotels, Rocco Forte έχουν θέσει εδώ και καιρό την Ελλάδα στα ραντάρ τους, ακόμη και μέσα στην πανδημία, ώστε να εισέλθουν στην αγορά.

Ενδεικτικά, παρακάτω αναφέρονται κάποια από τα νέα μεγάλα επενδυτικά projects στα οποία όχι μόνο δεν έβαλε φρένο η πανδημία, αλλά αντίθετα βοήθησε λόγω της αντοχής που επέδειξε ο κλάδος στα δύο δυσκολότερα χρόνια της σύγχρονης ιστορίας του.

Athens Capital Hotel - MGallery Collection

Ο όμιλος ΛΑΜΨΑ στο Σύνταγμα

Η επένδυση για το καινούριο Athens Capital Hotel - MGallery Collection, το τρίτο ξενοδοχείο με την υπογραφή της οικογένειας Λασκαρίδη στην καρδιά της Αθήνας, μετά τη «Μεγάλη Βρεταννία» και το «King George», ανήλθε στα 25 εκατ. ευρώ με το νέο ξενοδοχείο στη γωνία της οδού Πανεπιστημίου με την οδό Κριεζώτου να έχει γίνει ήδη τοπόσημο για την πόλη. Το νέο ξενοδοχείο, που έκανε τα επίσημα εγκαίνια τον περασμένο Σεπτέμβριο, φέρει την υπογραφή του πολυτελούς brand ΜGallery του διεθνούς ξενοδοχειακού κολοσσού της Accor (ο τελευταίος διαθέτει πάνω από 5.000 ξενοδοχεία στο χαρτοφυλάκιό του) και ήδη οι επιδόσεις του εν μέσω πανδημίας κρίνονται παραπάνω από ικανοποιητικές. O όμιλος μάλιστα ετοιμάζεται για ένα ακόμη εγχείρημα πολύ κοντά στο νέο ξενοδοχείο, ένα μικρότερο project στα πέριξ του Συντάγματος στο ακίνητο ιδιοκτησίας του e-EΦΚΑ, της οδού Ζαλοκώστα, για το οποίο έχει πλειοδοτήσει στον διαγωνισμό μακροχρόνιας παραχώρησης και σκοπεύει να δημιουργήσει εκεί διαμερίσματα-σουίτες - μία αγορά που παρουσιάζει σημαντική άνοδο.

Ikos-kissamos

Sani/Ikos σε δημοφιλείς προορισμούς

Ο όμιλος Sani/Ikos, τη διοίκηση του οποίου ασκούν ως co-managing partners οι κύριοι Σταύρος Ανδρεάδης, Ανδρέας Α. Ανδρεάδης και Mathieu Guillemin, με τη στήριξη κορυφαίων ξένων επενδυτικών σχημάτων (Oaktree Capital, Goldman Sachs, Hermes GPE, Moonstone Investments, Florac), λειτουργεί και συνεχώς αναπτύσσει 10 ιδιόκτητα ξενοδοχειακά συγκροτήματα στην Ελλάδα (Χαλκιδική, Κέρκυρα, Κως) και την Ισπανία (Μαρβέγια, Εστεπόνα), ενώ μόλις τον περασμένο Νοέμβριο ανακοίνωσε νέες επενδύσεις 520 εκατ. ευρώ εντός και εκτός Ελλάδας. Οι νέες επενδύσεις αφορούν τα τέσσερα καινούρια ξενοδοχεία σε Ελλάδα (Κρήτη, Κέρκυρα), την Ισπανία και την Πορτογαλία, μαζί με τις επεκτάσεις σε υφιστάμενες μονάδες στην Ισπανία αλλά και το «Porto Sani» στο «Sani Resort» στη Χαλκιδική. Ειδικά για την Ελλάδα, περί τα 125 εκατ. ευρώ αναμένεται να απορροφήσει το νέο «Ikos Odisia» στην Κέρκυρα με 395 δωμάτια, σουίτες και bungalows, η κατασκευή του οποίου έχει ήδη ξεκινήσει μετά την εξαγορά του πρώην «Club Med», με σκοπό να λειτουργήσει στις αρχές της τουριστικής σεζόν του 2023. Σε επένδυση ύψους 125 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί το νέο «Ikos Kissamos» στην Κρήτη, το οποίο θα διαθέτει συνολικά 400 δωμάτια, bungalows και βίλες που θα εκτείνονται σε παραλιακό μέτωπο μήκους 600 μέτρων, με την κατασκευή να ξεκινά το 2023. Επιπλέον, ο όμιλος προχωρά αυτή την περίοδο και στην αναβάθμιση του «Porto Sani» στο «Sani Resort» στη Χαλκιδική.

Το «Πόρτο Καρράς» στη Χαλκιδική

Τη μετατροπή του σε έναν από τους πλέον πολυτελείς προορισμούς της Μεσογείου -μετά από εκτεταμένο πρόγραμμα και επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων-, με ορίζοντα από το 2025 και μετά, θέλει ο όμιλος Belterra Investments του Ιβάν Σαββίδη για το «Πόρτο Καρράς». Εστω κι αν οι φήμες της αγοράς (που πάντως διαψεύδονται) θέλουν τον γνωστό επιχειρηματία να εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης από το project, το χρονοδιάγραμμα λέει ότι πολύ σύντομα θα είναι έτοιμο το τελικό masterplan για το εμβληματικό συγκρότημα της Χαλκιδικής. Το πλάνο περιλαμβάνει την αναδιαμόρφωση της συνολικής έκτασης των 18.000 στρεμμάτων, με πρόβλεψη και διερεύνηση ανάπτυξης ξενοδοχειακών μονάδων πλέον των 5 αστέρων, δημιουργία περιοχής ιδιωτικών κατοικιών υψηλών προδιαγραφών, καζίνου, οινοποιείου, μαρίνας και με υψηλού επιπέδου αθλητικές εγκαταστάσεις καθώς και άλλες δραστηριότητες. Από την τελική πρόταση θα προκύψει και το ύψος των επενδύσεων που υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσουν κατά πολύ τα 100 εκατ. ευρώ.

Costa Navarino

Costa Navarino, «Hilton» και Eλληνικό

Tρία διαφορετικά μεγάλα projects, ξεχωριστής σημασίας το καθένα. Η επέκταση της Costa Navarino στην Πελοπόννησο, το νέο πρόσωπο του εμβληματικού «Hilton» και οι δύο σχεδιαζόμενες ξενοδοχειακές μονάδες στο Ελληνικό είναι από τις πλέον ενδιαφέρουσες νέες επενδύσεις στο χαρτοφυλάκιο της ΤΕΜΕΣ, με επικεφαλής τον Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο, η οποία υποστηρίζεται από το Olayan Group. Στην Πελοπόννησο στις νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις (στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος συνολικού ύψους 250 εκατ. ευρώ) τα υπό κατασκευή πολυτελή ξενοδοχεία βρίσκονται στις περιοχές Navarino Waterfront -η οποία θα διαθέτει παραθαλάσσια αγορά προσφέροντας πλήθος δραστηριοτήτων αναψυχής και εστίασης- και Navarino Bay, όπου ήδη λειτουργεί το 18 οπών γήπεδο γκολφ «The Bay Course». Τα ξενοδοχεία αναμένεται να ολοκληρωθούν από το 2022 και ύστερα. Στην περιοχή Navarino Hills βρίσκονται υπό κατασκευή γήπεδα γκολφ 36 οπών, τα οποία αναμένεται να λειτουργήσουν την άνοιξη του 2022.

Στην Αττική το μέτωπο είναι διπλό και αφορά, κατ’ αρχάς, το παραλιακό μέτωπο στο Ελληνικό και τη στρατηγική συμφωνία με τη Lamda Development για την από κοινού ανάπτυξη δύο σύγχρονων πολυτελών ξενοδοχείων και των αντίστοιχων τουριστικών-οικιστικώ́ν συγκροτημά́των, κατά την πρώ́τη πενταετή φάση της υλοποίησης του έργου, σε μια επένδυση της τάξης των 300 εκατ. ευρώ. Στο κέντρο της Αθήνας το φιλόδοξο project για το ιστορικό «Hilton» (η ΤΕΜΕΣ έχει το 51% της ιδιοκτήτριας του ακινήτου, της Ιονικής Ξενοδοχειακής, και το Olayan Group διατηρεί το υπόλοιπο) κάνει λόγο για τη δημιουργία ενός «πολυδιάστατου προορισμού και μιας κορυφαίας επιλογής σε όλη την Αθήνα για μόνιμη διαμονή ή επίσκεψη λίγων ημερών στην ελληνική πρωτεύουσα». Κοντά στις 50 ιδιωτικές κατοικίες, με αποκλειστικά προνόμια για τους ιδιοκτήτες ακόμη και στην παραλία της Βούλας, πολλαπλά εστιατόρια, θεματικοί εμπορικοί χώροι, ιδιωτική λέσχη και φυσικά το παραδοσιακό ξενοδοχειακό κομμάτι με 280 δωμάτια και σουίτες συνθέτουν τη μελλοντική εικόνα του ιστορικού κτιρίου του 1963 στον αριθμό 46 της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας.

Η οριστική αλλαγή σελίδας για το ιστορικό ξενοδοχείο ήρθε μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο όταν ο όμιλος της Hilton και η ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου Ιονική Ξενοδοχειακή Α.Ε. ανακοίνωσαν την υπογραφή συμφωνίας για το νέο ξενοδοχείο και τις ιδιωτικές κατοικίες που θα δημιουργηθούν στο κέντρο της Αθήνας. Με τη συμφωνία αυτή, τα brands πολυτελείας της Hilton, και συγκεκριμένα τα Conrad Hotels & Resorts, Conrad Residences και Waldorf Astoria Residences, θα αποκτήσουν παρουσία στην Ελλάδα και θα λειτουργήσουν εντός του νέου προορισμού που αναπτύσσει η Ιονική Ξενοδοχειακή. Οι πρώτες κατασκευαστικές εργασίες είναι ήδη σε εξέλιξη και σε επόμενη φάση περιλαμβάνουν την ολική ανακατασκευή του κυρίως κτιρίου, με ανοιχτό το ενδεχόμενο, κατά τις πληροφορίες, το ξενοδοχείο να κλείσει για ένα διάστημα στα βαριά έργα.

Το γκολφ Αφάντου στη Ρόδο

Μία συμφωνία που χτίστηκε μέσα στην πανδημία και θα ολοκληρωθεί τυπικά, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά,το πρώτο διάστημα του 2022. Ο λόγος για τη συμφωνία του ομογενούς επιχειρηματία Μερκούριου Αγγελιάδη για την πολυσυζητημένη έκταση του Golf - Βόρειο Αφάντου στη Ρόδο με τον όμιλο Μήτση, ο οποίος, παρεμπιπτόντως, έχει στο επενδυτικό του πλάνο συνολικά έξι νέα ξενοδοχεία όχι μόνο στη Ρόδο, αλλά και στη Μύκονο.

Μετά από μια οκταετία, μέσα στον Δεκέμβριο έγινε η μεταβίβαση της έκτασης από το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) στον όμιλο του Ελληνοαμερικανού ομογενούς επιχειρηματία Μερκούριου Αγγελιάδη. Τώρα, η επένδυση θα μεταφερθεί στο χαρτοφυλάκιο των Mitsis Hotels, με πλάνο επένδυσης πάνω από 225 εκατ. ευρώ, που θα περιλαμβάνει το γκολφ, τρία ξενοδοχεία, αλλά και βίλες που θα αποτελούν κομμάτι του πεντάστερου ξενοδοχείου, κατοικίες προς πώληση, μαρίνα, αθλητικές εγκαταστάσεις, λέσχη γκολφ κ.ά.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι για την έτερη έκταση στο Νότιο Αφάντου, που επίσης παραχωρήθηκε νωρίτερα, το 2019, μέσα από τις σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες του ΤΑΙΠΕΔ, ο όμιλος Νικολαΐδη προχωρά με τις αδειοδοτικές διαδικασίες για ένα επίσης φιλόδοξο τουριστικό project που έχει ενταχθεί στον Αναπτυξιακό και περιλαμβάνει επίσης πεντάστερη μονάδα.

Από την πλευρά του ο όμιλος Μήτση, έχοντας ήδη στο χαρτοφυλάκιό του συνολικά 17 ξενοδοχεία ανά την Ελλάδα, ακολουθεί το τελευταίο διάστημα ένα επιθετικό πλάνο ανάπτυξης, έχοντας υποβάλει και φάκελο στο Enterprise Greece για τη δημιουργία-κατασκευή τριών νέων ξενοδοχείων 5 αστέρων, δυναμικότητας 225 δωματίων/450 κλινών, στη Μύκονο, στην περιοχή Ελιά, μέσω της διαδικασίας των στρατηγικών επενδύσεων.

One and Only Aesthesis



Δύο τοπόσημα σε Αθήνα - Θεσσαλονίκη

Μετά από δεκαετίες δύο τοπόσημα επιστρέφουν τώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αποτελώντας από τις πλέον αναμενόμενες και πολυσυζητημένες αφίξεις στα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας. Μόλις την περασμένη εβδομάδα το CNN κατέταξε το «One & Οnly Aesthesis», όπως θα μετονομαστούν τα ιστορικά «Αστέρια» Γλυφάδας, στα καλύτερα νέα ξενοδοχεία του κόσμου για το 2022, με την Grivalia Hospitality να συμπράττει στην περίπτωση αυτή με τον όμιλο της Kerzner για το πρώτο υπερπολυτελές «One & Only» της Αθήνας - και το δεύτερο στη χώρα μας μετά το «Οne & Only Kea Island», σε συνέχεια της συνεργασίας της Kerzner με τον όμιλο της Dolphin, που πρόκειται να λειτουργήσει από τη φετινή καλοκαιρινή σεζόν. Για το έτερο project, το εμβληματικό «Οn Residence», στη θέση του παλιού διατηρητέου «Ολυμπος Νάουσα» στη Θεσσαλονίκη, που επιστρέφει επίσης από φέτος, η Grivalia Hospitality με επικεφαλής τον κ. Γιώργο Χρυσικό συνεργάστηκε με την TOR Hotel Group, του ομίλου Τορνιβούκα, με το ύψος της επένδυσης να φτάνει στα 20 εκατ. ευρώ.

«Η έκταση των 210 στρεμμάτων όπου πραγματοποιείται η ανάπτυξη, με μέτωπο στη θάλασσα, αποτελεί τμήμα ευρύτερης έκτασης η οποία περιλαμβάνει επίσης προστατευόμενη δασική περιοχή 60 στρεμμάτων και ανταποκρίνεται στη ζήτηση για πρόσθετες εμπειρίες One & Only στην Ευρώπη, μετά το “One & Only Portonovi” στο Μαυροβούνιο και την ανάπτυξη του “One & Only Kea Island” στην Ελλάδα. Κρυμμένη σε ένα θρυλικό καταφύγιο του παραλιακού μετώπου της Γλυφάδας με τις θεαματικές εναλλαγές τοπίου, η αίγλη θα επιστρέψει σε αυτή τη μυθική τοποθεσία, μέσα από την υπερπολυτελή εμπειρία που θα προσφέρει το “One & Only Aesthesis”», αναφέρει η Kerzner για τα θρυλικά «Αστέρια». Το πρώτο αστικό resort της Αθήνας «βρίσκεται μέσα στις εκτάσεις ενός παράκτιου δάσους και δίνει την αίσθηση ενός ιδιωτικού νησιού. Τα 127 δωμάτια αποτίουν φόρο τιμής στο mid-century modern με ψηλά ταβάνια και ήσυχα χρώματα. Ο πραγματικός πρωταγωνιστής είναι η θέα προς το Αιγαίο Πέλαγος», αναφέρει το CNN.

On Residence

Για τους Θεσσαλονικείς, το «Ολυμπος Νάουσα» είναι μέρος της Ιστορίας της πόλης: το εστιατόριο «Ολυμπος Νάουσα» ήταν το επίκεντρο της κοσμικής Θεσσαλονίκης επί δεκαετίες, αγαπημένο στέκι για επιφανείς προσωπικότητες και πολιτικούς όπως ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο Ζισκάρ ντ’ Εστέν και πολλούς ακόμη, μέχρι το κλείσιμό του στα μέσα του ’90. Το «On Residence» θα διαθέτει, μεταξύ άλλων, 60 πολυτελή δωμάτια και το κεντρικό εστιατόριο «Ολυμπος Νάουσα» στο ισόγειο μαζί με μια εσωτερική αυλή. Το ακίνητο που στεγάζει το «On Residence» βασίστηκε σε σχέδια του αρχιτέκτονα Ζακ Μοσσέ και χτίστηκε το 1926. Αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα αρχιτεκτονικής της πόλης στην εποχή του Μεσοπολέμου, στο πλαίσιο του εκλεκτικισμού των πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα, με στοιχεία που παραπέμπουν στην μπελ επόκ και τον νεοκλασικισμό.

Οι Ισραηλινοί που βλέπουν ευκαιρίες

Κομμάτι της σύγχρονης Ιστορίας της Αθήνας αλλά και της δύσκολης περιόδου που πέρασε η πόλη ειδικά από το τέλος του 2008 έως το 2013 αποτελεί και το πρώην «Εsperia» στην οδό Σταδίου, για το οποίο το 2022 σηματοδοτεί την επιστροφή του με την ελπίδα να αναβαθμίσει τη γύρω περιοχή.

Την παλιά λάμψη που είχε χαθεί πριν ακόμη και από το 2010 -οπότε και έκλεισε- θέλουν να δώσουν από την ερχόμενη άνοιξη οι Ισραηλινοί της Fattal στο πρώην «Εσπέρια» στον αριθμό 22 της Σταδίου, όπου είναι σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες για το πρώτο πεντάστερο «Nyx Athens», με στόχο «να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή, δεδομένου ότι βρίσκεται σε ένα από τα καλύτερα και πιο χαρακτηριστικά σημεία στο κέντρο της Αθήνας». Ο όμιλος Fattal με έτος ίδρυσης το 1998 από τον Ντέιβιντ Φάταλ, ξεκινώντας από το Τελ Αβίβ είναι εισηγμένος στο Χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ και αυτή τη στιγμή έχει παρουσία σε 19 χώρες, είτε πρόκειται για αστικά ξενοδοχεία είτε για παραθαλάσσια resorts, από τα τετράστερα «Leonardo» μέχρι τα πεντάστερα «Νyx», τα οποία υπόσχονται ξεχωριστές εμπειρίες στις ευρωπαϊκές μητροπόλεις και πλέον θα έχουν παρουσία από φέτος στην Αθήνα αλλά και στη Θεσσαλονίκη.

Villa-Brown

Επενδυτικές ευκαιρίες μέσα στην πανδημία βλέπουν και οι Ισραηλινοί της Brown, οι οποίοι δηλώνουν λάτρεις της Ελλάδας και σαρώνουν, μαζί με τα επενδυτικά κεφάλαια που τους στηρίζουν, την αγορά όπου βλέπουν παλιά κτίρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αλλά πλέον και στην ευρύτερη Περιφέρεια. Οι Ισραηλινοί, με βάση τις επίσημες ανακοινώσεις τους, έχουν αυτή τη στιγμή στο επενδυτικό τους πλάνο 42 ξενοδοχεία και resorts που βρίσκονται σε διάφορα στάδια κατασκευής και ανάπτυξης για την ερχόμενη τριετία (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που ήδη λειτουργούν).

Η Brown που έχει κάνει το όνομά της συνώνυμο με τα νέα ξενοδοχεία γύρω από την Ομόνοια προχωρά συνεχώς στο άνοιγμα καινούριων: πέραν του «Brown Acropol» και του «Dave Red Athens», περιλαμβάνονται επίσης τα «Villa Brown», «Lighthouse Athens», «Brown Spices» και «Domino House» (θα ανοίξουν προσεχώς). Ακόμη, το φετινό καλοκαίρι θα εγκαινιαστούν και τα πρώτα resorts της αλυσίδας ανά την Ελλάδα, και συγκεκριμένα στην περιοχή της Κορίνθου, στη Χαλκίδα, στην Ερέτρια και τα Χανιά.

Grand Hyatt Athens

To δεύτερο μεγαλύτερο ξενοδοχείο της Αθήνας

Το «Grand Hyatt» επεκτείνεται και εντός του 2022 η λεωφόρος Συγγρού θα φιλοξενεί τα δύο μεγαλύτερα ξενοδοχεία, από πλευράς δυναμικότητας και συνεδριακών χώρων, της Αθήνας, μαζί με το «Athenaeum Intercontinental». Το project ανήκει στην αμερικανική εταιρεία real estate Hines, η οποία, σε συνεργασία με την ευρωπαϊκή επενδυτική πλατφόρμα ακινήτων Henderson Park, έκαναν από κοινού το πρώτο άνοιγμα στο ξενοδοχειακό real estate της Αθήνας το 2017, όταν αγόρασαν το πρώην ξενοδοχείο «Athens Ledra» της Συγγρού για τη δημιουργία του πρώτου «Grand Hyatt» της ελληνικής πρωτεύουσας.

Μετά και την αγορά του όμορου πρώην «Odeon Starcity», το «Grand Hyatt» θα αποτελέσει τελικά μια μονάδα με δυναμικότητα 550 δωματίων (από τα 309 σήμερα), ενώ το «Intercontinental», επίσης στη λεωφόρο Συγγρού, διαθέτει 563 δωμάτια.

Οι ξένοι που επενδύουν στην Ελλάδα

Σημειωτέον ότι Hines και Ηenderson Park είναι από τους ξένους επενδυτές που απέδειξαν μέσα στην πανδημία την εμπιστοσύνη τους στον ελληνικό τουρισμό, προχωρώντας τη διετία 2020-2021 στα δύο σημαντικότερα deals της πανδημίας στην Κρήτη. Μέσα στο 2020 το δίδυμο απέκτησε ένα χαρτοφυλάκιο πέντε ξενοδοχείων στην Κρήτη προχωρώντας σταδιακά, στη συνέχεια, σε αναβαθμίσεις και σημαντικές συνεργασίες όπως αυτή με τον γαλλικό ξενοδοχειακό κολοσσό της Accor για το πρώτο «MGallery» στον Αγιο Νικόλαο της Κρήτης - και το δεύτερο στην Ελλάδα μετά από αυτό της Aθήνας.

To χαρτοφυλάκιο των πέντε ξενοδοχείων του ξένου διδύμου στην Κρήτη περιλαμβάνει συνδυαστικά ακίνητα 67.000 τ.μ. και 1.094 δωματίων, μπροστά στη θάλασσα (τα ξενοδοχεία «Coral» και «Ερμής» του ομίλου Μαμιδάκη και τις μονάδες από την εταιρεία Cyan Group of Hotels, συμφερόντων της οικογένειας Κεφαλογιάννη). Εντός του περασμένου καλοκαιριού αίσθηση στην αγορά έκανε η προσφορά των 125 εκατ. ευρώ από τους Αμερικανούς της Hines για το συγκρότημα «Out of the Blue Capsis Elite Resort» στην Αγία Πελαγία του Νομού Ηρακλείου, ένα εμβληματικό ξενοδοχείο σε μία από τις ωραιότερες χερσονήσους του νησιού, σε έκταση 168 στρεμμάτων.

Σταθερό ενδιαφέρον για την Ελλάδα τοποθετώντας κεφάλαια μέσα στην πανδημία τόσο για εξαγορές όσο και για αναβαθμίσεις επιδεικνύει και η HIP, ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης εποχιακών ξενοδοχειακών μονάδων στη Νότια Ευρώπη, που ανήκει σε επενδυτικά κεφάλαια της Blackstone.

Out of the Blue Capsis Elite Resort»

H HIP (με 65 ξενοδοχεία και κάτι λιγότερο από 20.000 δωμάτια σε Ισπανία, Ελλάδα και Πορτογαλία), μετά την πρώτη της εξαγορά το 2019 στη χώρα μας με το μεγάλο deal των πέντε ξενοδοχείων των Louis Hotels, εξακολουθεί να επενδύει στο ελληνικό της χαρτοφυλάκιο, με την εξαγορά το περασμένο καλοκαίρι του «Elounda Blu» στην Κρήτη από τη Ledra Hotels & Villas και τα Domes Resorts του ομίλου Σπανού, ενώ συνεχίζει με περαιτέρω επενδύσεις για αναβαθμίσεις εντός του 2022. Με τον όμιλο Σπανού, άλλωστε, η διεθνής επενδυτική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2015 έχει δομήσει μια στενή σχέση συνεργασίας εδώ και σχεδόν μια διετία και ακριβώς προϊόν αυτής της συμφωνίας υπήρξε, το 2021, το άνοιγμα του ξενοδοχείου «Domes of Corfu, Autograph Collection», που θεωρήθηκε μία από τις πιο πετυχημένες επανατοποθετήσεις και ανοίγματα της HIP.

Πιο δυνατά στον τουρισμό στη χώρα μας έχει μπει και το αμερικανικό επενδυτικό fund HIG, το οποίο διαχειρίζεται πάνω από 43 δισ. δολάρια και έχει εξελιχθεί αθόρυβα σε έναν από τους μεγαλύτερους ξένους επενδυτές της χώρας μας (με επενδύσεις σε logistics, real estate και ενδιαφέρον σε διαγωνισμούς σε διάφορους τομείς στην υγεία, στις ιχθυοκαλλιέργειες κ.α.).

Ειδικά στον τομέα των ξενοδοχείων, η ΗΙG έχει δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο χωρίς πολύ θόρυβο, με τέσσερις μονάδες στην Κέρκυρα, μία στη Ρόδο, ενώ μέσα στο φθινόπωρο ολοκλήρωσε και την αγορά δανείων του ομίλου Κυπριώτη με πέντε μονάδες στην Κω.

Αντίστοιχα, εν μέσω της δεύτερης σεζόν COVID-19 η Zetland Capital, επενδυτικό κεφάλαιο με έδρα το Λονδίνο, βρήκε την ευκαιρία να τοποθετηθεί σε έναν από τους πιο περιζήτητους ελληνικούς προορισμούς με την εξαγορά του πολυτελούς «Lindian Village Rhodes» στη Ρόδο, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ετοιμάζεται και για άλλες κινήσεις.



