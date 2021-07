Κορωνοϊός: Καθημερινότητα μετ' εμποδίων για τους ανεμβολίαστους

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Νέα ώθηση στο εθνικό εμβολιαστικό πρόγραμμα μετά τητην τελευταία εβδομάδα επιθυμεί η κυβέρνηση, εντείνοντας σε πρωτόγνωρο βαθμό τα περιοριστικά μέτρα για τους μη εμβολιασμένους πολίτες. Μολονότι η επίτευξη του τείχους ανοσίας απέναντι στην πανδημία είχε αρχικά τεθεί ως στρατηγικός στόχος με χρονικό ορίζοντα το τέλος του καλοκαιριού, οι ιλιγγιώδεις ρυθμοί μετάδοσης της μετάλλαξης Δέλτα επιβάλλουν νέα τακτική στο Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο ετοιμάζεται για πλήρη «αντεπίθεση» στο μέτωπο των ανεμβολίαστων, με, όπως είχε προαναγγείλει προ ημερών ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.Αρχής γενομένης από την ερχόμενη Δευτέρα, 5 Ιουλίου, το νέο περιοριστικό πλαίσιο για τους ανεμβολίαστους ακουμπά σχεδόν κάθε πτυχή της ελληνικής καθημερινότητας, ξεκινώντας από τις μετακινήσεις, για να καταλήξει στην νυχτερινή ψυχαγωγία. Παράλληλα, μολονότι το «ισόρροπο μείγμα» των νέων μέτρων περιλαμβάνει, σύμφωνα με τον Υπουργό Επικρατείας,και τη δυνατότητα συνύπαρξης εμβολιασμένων και μη πολιτών μέσω μεικτών χώρων, το μήνυμα που εκπέμπεται με ένταση από το κυβερνητικό επιτελείο είναι αυτό του τέλους εποχής για κάθε μορφής οριζόντια μέτρα, όπως τα lockdown, αλλά και της ανοχής σε αντικοινωνικές συμπεριφορές.«Από τη στιγμή που το εμβόλιο έχει καταστεί ένα καθολικό αγαθό σε όλο τον πληθυσμό, δεν είναι δυνατόν να κρατείται πίσω η κοινωνία και η οικονομία» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεραπετρίτης. Υπό αυτό το πρίσμα, για περιοριστικά μέτρα διαρκείας έκανε λόγο η κυβερνητική εκπρόσωπος,τα οποία θα αφορούν αποκλειστικά και μόνο όσους απέχουν από τον εμβολιασμό μέχρι και το τέλος της πανδημίας, ενώ στο νέο σχεδιασμό της κυβέρνησης γιαΠαράλληλα, πολλές ελπίδες για την ενίσχυση της ροής προς τα εμβολιαστικά κέντρα -η οποία είχε ατονήσει τις τελευταίες εβδομάδες – επενδύονται από το Μέγαρο Μαξίμου στην σύνθετη καθημερινότητα που καλούνται να αντιμετωπίσουν στο εξής οι ανεμβολίαστοι, προκειμένου να επιταχυνθεί η οικοδόμηση του εθνικού τείχους ανοσίας.Ήδη, από τις 5 Ιουλίου, όπως και οι αεροπορικές πτήσεις περνούν σε νέο καθεστώς, αφού για τους ενήλικες θα είναι υποχρεωτικό να φέρουν στη διαδικασία της επιβίβασης:· πιστοποιητικό εμβολιασμού· πιστοποιητικό νόσησης,· αρνητικό αποτέλεσμα PCR τις τελευταίες 72 ώρες ή· αρνητικό αποτέλεσμα rapid test τις τελευταίες 48 ώρες.Το γεγονός ότι οι ανεμβολίαστοι που επιθυμούν να ταξιδέψουν σε αέρα και θάλασσα θα πρέπει να έχουν μεριμνήσει αρκετές ώρες πριν για τη διεξαγωγή του απαραίτητου διαγνωστικού τεστ συνιστά την πρώτη επιπλοκή από την απουσία εμβολιασμού και με την προϋπόθεση πάντα ότι αυτό θα αποδειχθεί αρνητικό. Πολύ περισσότερο, όταν ως ανεμβολίαστοι λογίζονται και όσοι έχουν κάνει μόνο την πρώτη δόση του εμβολίου ή και αυτοί που δεν συμπλήρωσαν 14 ημέρες από την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης του εμβολιασμού τους, οπότε και πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά rapid ή PCR test, για να εξασφαλίσουν την πρόσβαση στα πλοία και τα αεροπλάνα.· Όσοι μετακινούνται μεταξύ διαφορετικών Περιφερειακών Ενοτήτων για λόγους εργασίας σε καθημερινή βάση, για τους οποίους παραμένει ενεργή η δυνατότητα μετακίνησης με self-test,· Επιβάτες σε ακτοπλοϊκές συνδέσεις μεταξύ νήσων της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας, για τους οποίους παραμένει ενεργή η δυνατότητα μετακίνησης με self-test, σε εβδομαδιαία βάση, είτε εντός 24 ωρών πριν από την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού.· Όσοι μετακινούνται στις πορθμειακές γραμμές Πέραμα-Παλούκια Σαλαμίνας, Πέραμα Μεγαρίδος-Φανερωμένη Σαλαμίνας, Ρίο-Αντίρριο, στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις από την ηπειρωτική χώρα προς την Εύβοια, καθώς και στις πορθμειακές γραμμές Πόρου-Γαλατά Τροιζηνίας, Πούντα-Ελαφόνησος Λακωνίας και Τρυπητή-Αμμουλιανή Χαλκιδικής, για τους οποίους παραμένει ενεργή η δυνατότητα μετακίνησης με self-test 24 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού.· Οι ανήλικοι 12-17, οι οποίοι μπορούν να μετακινούνται με με self-test 24 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού.Αλλαγές επιφέρει το νέο περιοριστικό πλαίσιο για τους ανεμβολίαστους και στο εργασιακό τοπίο στον ιδιωτικό τομέα, ιδίως για όσους εργάζονται σε κλειστούς χώρους και με φυσική παρουσία. Στην περίπτωση των εμβολιασμένων εργαζόμενων, αυτοί εξαιρούνται από την υποχρέωση των self tests, εφόσον έχουν ολοκληρώσει και τις δύο δόσεις του εμβολίου και έχουν μεσολαβήσει 15 ημέρες από την τελευταία.Αντίθετα, από την ερχόμενη Δευτέρα και μέχρι την 1η Αυγούστου οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν self test έως και 24 ώρες πριν την πρώτη ημέρα της εβδομάδας που προσέρχονται στην εργασία τους με φυσική παρουσία. Επιπλέον, σταθερή παραμένει η υποχρέωση των ανεμβολίαστων εργαζόμενων για τη διενέργεια self test μία φορά την εβδομάδα, πριν από την προσέλευση στον τόπο εργασίας, το οποίο θα ισχύει για μία εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του.Από την υποχρέωση διενέργειας self test σε συστηματική βάση εξαιρούνται και όλοι οι εμβολιασμένοι αθλούμενοι στα γυμναστήρια, ενώ μόνο για τους εμβολιασμένους και με υποχρεωτική χρήση μάσκας ανοίγουν στις 15 Ιουλίου οι κερκίδες των γηπέδων σε όλη τη χώρα.Μεγαλύτερο έδαφος χάνουν οι ανεμβολίαστοι στην περίπτωση της εστίασης και των επιχειρήσεων διασκέδασης, καθώς εναπόκειται στον εκάστοτε επιχειρηματία να αποφασίσει για τη χρήση της επιχείρησής του, δηλαδή αν αυτή θα είναι από τις 15 Ιουλίου και εξής αμιγής ή μεικτή. Στη δεύτερη περίπτωση, δηλαδή της μεικτής επιχείρησης, ως θαμώνες μπορούν να συνυπάρχουν εμβολιασμένοι πελάτες (και με τις δύο δόσεις και μετά το πέρας 15 ημερών) και ανεμβολίαστοι, εφόσον φέρουν αρνητικό PCR test ή rapid test τις τελευταίες 48 ώρες. Και στις δύο περιπτώσεις, αν υπάρχουν ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι, αυτοί θα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά μάσκα και γάντια, αλλά και να υποβάλλονται σε αυτοδιαγνωστικά τεστ.Ως προς τους πελάτες, οι εμβολιασμένοι θα έχουν πρόσβαση τόσο στις αμιγείς (μόνο για όσους έχουν αποκτήσει ανοσία), όσο και στις μεικτές επιχειρήσεις, ενώ μειώνονται τα περιθώρια ψυχαγωγίας σημαντικά για όσους είναι ανεμβολίαστοι, καθώς δεν θα μπορούν για παράδειγμα να συνοδέψουν ακόμη και μέλη της οικογένειάς τους σε αμιγείς χώρους.Εκτός από τον τόπο, αλλαγές θα υπάρξουν και στον τρόπο διασκέδασης, αφού οι εμβολιασμένοι πελάτες σε αμιγείς χώρους δεν θα είναι υποχρεωμένοι να φορούν μάσκα, ενώ θα μπορούν και να απολαμβάνουν όρθιοι το ποτό τους ή να χορεύουν.