Lockdown: Το σχέδιο για το άνοιγμα των μετακινήσεων από νομό σε νομό μετά τις 15 Μαΐου

Με ρεκόρ τεστ κορωνοϊού στα 80.017, η σημερινή έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και τα 3.421 νέα κρούσματα επιβεβαιώνουν τη σταθερά πτωτική πορεία της επιδημίας στη χώρα . Η «ξεκάθαρη» πλέον εικόνα σε σχέση με τις γιορτινές ημέρες των λιγοστών ελέγχων, μπορεί να συγκριθεί με τις 27 και 29 Απριλίου την περασμένη εβδομάδα, οπότε 76.854 και 71.099 τεστ είχαν αναδείξει 3.313 και 2.435 κρούσματα αντίστοιχα.Οι μειούμενοι επιδημιολογικοί δείκτες, η μεγάλη συμβολή από τα self tests που χθες έφτασαν τις 2.391.693 δηλώσεις αποτελέσματος σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ -με επανέλεγχο για 63.376 άτομα- και η εμβολιαστική εκστρατεία που επιταχύνει συνεχώς -τα εμβόλια κατά της COVID-19 διαθέσιμα για όλο τον ενήλικο πληθυσμό από τέλος Μαΐου, σύμφωνα με τον υπουργό Υγεία, κ. Βασίλη Κικίλια- προσφέρεται πλέον η δυνατότητα για περαιτέρω άνοιγμα της κοινωνικής ζωής, με ελευθερία μετακινήσεων και «απελευθέρωση» από τα sms, με πιθανότερη ημερομηνία-κλειδί τις 15 Μαΐου.Με το άνοιγμα του τουρισμού στις 15 Μαΐου απελευθερώνονται και οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις, επανέλαβε χθες η κυβερνητική εκπρόσωπος, κυρία Αριστοτελία Πελώνη. Υπενθυμίζεται πως βασικός στόχος της κυβέρνησης είναι «ό,τι ανοίγει να μην ξανακλείνει» , με βασική προϋπόθεση την ισορροπία ανάμεσα στα ανοίγματα και την επιδημιολογική πορεία της χώρας.Οι επιστήμονες έχουν επανειλημμένως εκφράσει την ανησυχία τους για πιθανό εκτροχιασμό της επιδημίας από τις μετακινήσεις πληθυσμού, κάτι που θα επιβάρυνε σημαντικά το σύστημα υγείας, ιδίως σε μικρές πόλεις και επαρχία.Ωστόσο, με ούριο άνεμο από τα επιδημιολογικά και εμβολιαστικά δεδομένα, οι υπερτοπικές μετακινήσεις έρχονται και τα sms στο 13033… φεύγουν.Αν και, ανέφερε μόνο τη παράταση των υποχρεωτικών sms για μετακινήσεις έως τις 15 Μαΐου, δηλώσεις από κυβερνητικά στελέχη φουντώνουν τα σενάρια περί κατάργησής τους την ημέρα επαναλειτουργίας του τουρισμού.Νωρίτερα στην ημέρα,, εξέφρασε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ την πεποίθηση ότι τα sms θα διακοπούν με την άρση της απαγόρευσης για υπερτοπικές μετακινήσεις, διευκρινίζοντας ωστόσο πως αναμένονται οι σχετικές εισηγήσεις από τους ειδικούς.Αντίστοιχη είναι η εκτίμηση και του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, εφόσον όμως εξακολουθήσουν ο ταχύς ρυθμός των εμβολιασμών και η υποχώρηση της πανδημίας.Από την πλευρά του ο υπουργός Επικρατείας, κ.Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΑΝΤ1, έδωσε ένα παραπάνω στοιχείο ενδεχομένως για τον ρόλο που θα διαδραματίσουν τα self tests στις διαπεριφερειακές μετακινήσεις. Ερωτηθείς αν ο εμβολιασμός θα αποτελέσει κριτήριο εν προκειμένω, απάντησε αρνητικά και πρόσθεσε πως, στην παρούσα φάση, για κάθε μετακίνηση και δραστηριότητα είναι χρήσιμη η μεγάλη διοχέτευση αυτοδιαγνωστικών (self tests) για τον αυτοέλεγχο των πολιτών.Έως τις 15 Μαΐου λοιπόν, υπενθυμίζεται ότι υπερτοπικές μετακινήσεις επιτρέπονται μόνο από και προς την εργασία, για λόγους υγείας, για εφάπαξ μετάβαση στον τόπο μόνιμης κατοικίας, για μετάβαση σε κηδεία ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση, εφόσον η μετακίνηση είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων.Η Ελλάδα, για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα, χρωματίζεται «πράσινη» στους χάρτες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) για τον δείκτη θετικότητας κάτω από 4%.Η θετική πορεία της πανδημίας στη χώρα επισφραγίζεται και σήμερα από τον σκληρό δείκτη των διασωληνωμένων, με τον αριθμό μειωμένο για μία ακόμη ημέρα (754 από 765 χθες). Παράλληλα, έπειτα από αρκετές ημέρες, ο ΕΟΔΥ ανακοινώνει λιγότερους θανάτους, 83 έναντι 96 χθες, μια μικρή αλλά σημαντική διαφορά για τη νόσο που έχει στοιχίσει τη ζωή σε 466 ανθρώπους πριν καν ολοκληρώσει την πρώτη του εβδομάδα ο Μάιος.Παρά τις ευχάριστες εξελίξεις,. Η πρώτη, οδηγήθηκε χθες σε καθολικό lockdown από τις 06:00 έως και τη Δευτέρα 10-05-2021 στις 06:00, κατόπιν εισήγησης μελών της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και του Δημάρχου Καλύμνου, εξαιτίας της ανησυχητικής επιδημιολογικής κατάστασης στο νησί.Στα χνάρια του νησιού από την Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Καλύμνου που σήμερα δίνει 32 νέα κρούσματα και 108,65 ανά 100.000 κατοίκους, φαίνεται να βαδίζει και η Αιτωλοακαρνανία, ο νέος βραχνάς για τους ειδικούς. Στην Π.Ε. της Δυτικής Ελλάδας για σήμερα εντοπίζονται 121 νέα κρούσματα, με την πλειονότητα σε περιοχές του δήμου Μεσολογγίου και το Αγρίνιο, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα.Σε γενικές γραμμές, η επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ κινείται στα γνώριμα στοιχεία, με την Αττική να καταγράφει 1.604 νέα κρούσματα, με τα 564 στο Κέντρο ασύγκριτα πολλά, όταν στην αμέσως επόμενη επιδημιολογικά Π.Ε., τα Δυτικά Προάστια, εντοπίζονται 224. Το λεκανοπέδιο χθες νοσήλευε 2.442 ασθενείς με COVID-19, τους μισούς σχεδόν από τους συνολικά 5.135 στη χώρα, ενώ σε ένα 24ωρο δέχθηκε 222 εισαγωγές.Η Θεσσαλονίκη, με 417 νέα κρούσματα, διατηρεί το έντονο επιδημιολογικό της φορτίο το οποίο αποτυπώνεται κυρίως στις νοσηλείες της πόλης, εικόνα που παρατηρείται στο σύστημα υγείας όλης της βόρειας Ελλάδας. Χθες νοσηλεύονταν συνολικά 1.363 ασθενείς με COVID-19. Εντούτοις, η πορεία αποκλιμάκωσης του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα της συμπρωτεύουσας παραμένει σταθερή, σύμφωνα με τη σχετική έρευνα των ΑΠΘ και ΕΥΑΘ.Από τις υπόλοιπες Π.Ε., περισσότερα κρούσματα εντοπίζονται σε Λάρισα (78), Αχαΐα (71) και Βοιωτία (60).Την επικράτηση του βρετανικού μεταλλαγμένου στελέχους στη χώρα σε ποσοστό 66,34% μαρτυρούν τα αποτελέσματα της γονιδιωματικής ανάλυσης από το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2.Ειδικότερα, από τα 1.058 επιλεγμένα δείγματα για την περίοδο 29 Μαρτίου έως 28 Απριλίου 2021, αναδείχθηκαν 752 δείγματα με στελέχη μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern - VOC), εκ των οποίων τα 749 αφορούσαν τη βρετανική μετάλλαξη [Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012)] και 3 τη νοτιοαφρικανική [B.1.351/South Africa (Variant 501.V2)], η οποία ανέρχεται στο 0.63% των εγχώριων μεταλλάξεων.Επιπλέον, από τα 245 δείγματα με στελέχη υπό διερεύνηση (Variants Under Investigation – VUI), τα 243 αφορούσαν το στέλεχος B.1.1.318 (Variant_E484K) που συνολικά αποτελεί το 6.99% των μεταλλάξεων στην Ελλάδα, και 2 αφορούσαν το στέλεχος Β.1.617.2 (VUI-21APR-01) (ινδική μετάλλαξη).Τέλος, έχουν απομονωθεί συνολικά 98 στελέχη με μεταλλάξεις από εισαγόμενα δείγματα, εκ των οποίων 93 αφορούν τη μετάλλαξη Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012), 3 αφορούν τη μετάλλαξη B.1.351/South Africa (Variant 501.V2), 1 αφορά το στέλεχος VariantVUI202102/03 και 1 αφορά το στέλεχος Β.1.617.1.