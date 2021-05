Lockdown: Ο οδικός χάρτης για την επιστροφή στην κανονικότητα– Οι πιθανότερες ημερομηνίες

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μια σειρά από βήματα εξετάζουνκαιγια τη σταδιακή άρση τωνκατά της διασποράς του κορωνοϊού, κι ενώ το άνοιγμα τωναναμένεται στιςΗ άρση των μέτρων του lockdown θα γίνει σταδιακά, με αυστηρές προδιαγραφές, αλλά και αυξημένα μέτρα προστασίας. Βασικό εργαλείο σε μια σειρά από δραστηριότητες, αναμένεται ότι θα διαδραματίσουν τα self tests.Οιθα συνεδριάσουν αύριο και με τη συμμετοχή τηςγια να λάβουν αποφάσεις για το πότε και με ποιους όρους θα ανοίξουν μουσεία, θέατρα, θερινά σινεμά και συναυλίες.Μειώνεται το ποσοστόπου αντιστοιχεί σε καταστήματα άνω των 500 τ.μ. σε 50 τ.μ. ανά άτομο.Επαναλειτουργούνμε βάση πρωτόκολλο που θα εγκριθεί και θα ανακοινωθεί έως την Παρασκευή 7 Μαΐου.Επανέρχεται ηΒασικό εργαλείο θα είναι τα self test για μαθητές, εκπαιδευτικούς και διοικητικό προσωπικό. Σε νηπιαγωγεία και δημοτικά η σχολική χρονιά θα παραταθεί και θα ολοκληρωθεί στις 25 Ιουνίου, ενώ τα μαθήματα στα γυμνάσια και τα λύκεια θα τελειώσουν κανονικά στις 11 Ιουνίου, χωρίς προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.Επαναλειτουργούν ταπου σχετίζονται με τη διενέργεια εξετάσεων, όπως οι Πανελλήνιες εξετάσεις και οι εξετάσεις τίτλων επάρκειας ξένων γλωσσών.Επαναλειτουργούν τα, καθώς και, με βάση εξειδίκευση που θα ακολουθήσει.. Οι τουρίστες θα μπορούν να έρχονται με πιστοποιητικό εμβολιασμού, PCR τεστ πριν την άφιξη και rapid test με την αναχώρηση.Απελευθερώνονται οιΕπανεκκινούν οιοικαι οισεκαιΕπανέρχεται η δια ζώσης επαναλειτουργία τωνΠαρά τις αρχικές προσδοκίες, το άνοιγμα των βρεφονηπιακών σταθμών παραπέμφθηκε για το μέλλον. Οι λοιμωξιολόγοι έκριναν ότι τα μέτρα πρόληψης που εφαρμόζονται στις άλλες εκπαιδευτικές δομές, όπως η χρήση μάσκας και η διενέργεια self tests δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε ηλικίες 0-4 ετών.Η επιτροπή θα εκτιμήσει τις επιπτώσεις από το άνοιγμα των σχολείων και θα επανεξετάσει την πιθανότητα ανοίγματος των βρεφονηπιακών σε περίπου 10 ημέρες. Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικώνμιλώντας στο MEGA ανέφερε ότι οι βρεφονηπιακοί σταθμοί αναμένεται να ανοίξουν«Για τουςείναι μια συζήτηση που έχουμε κάνει. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα παιδιά σε αυτή την ηλικία είναι δύσκολο να υποβληθούν σε self-tests και να φορούν μάσκες. Το άνοιγμά τους αναμένεται γύρω στις 20-24 Μαΐου. Είμαστε σε επικοινωνία με τους ειδικούς», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πέτσας.Την ίδια ώρα, οιαναμένεται να αποφασίσουν για την ημερομηνία κατάργησης της υποχρέωσης αποστολήςΟ υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησηςς εκτίμησε στον ΣΚΑΪ ότι κάτι τέτοιο αναμένεται στις, οπότε και θα ανοίξει ο τουρισμός.Παράλληλα, οιθα κρίνουν πότε θα ανοίξουν ταμε πιθανότερη ημερομηνία την 14η Μαΐου, καθώς εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό υποστήριξης του τουρισμού.Περί τιςναμένεται ότι θα ανοίξουν τα θερινά σινεμάΣτα τέλη του μήνα, πιθανότατα στιςαναμένεται το άνοιγμα θεάτρων και των συναυλιών. Όλες οι δραστηριότητες θα επιτραπούν με μάσκες, θερμομετρήσεις και self tests.Σημειώνεται ότι την ίδια στιγμή τοπροχωρά με κάθε επιφύλαξη στην διοργάνωση της πρώτης του εκδήλωσης για την 1η Ιουνίου, ενώ αντίστοιχα οι διοργανωτές εκδηλώσεων στον χώρο του Πολιτισμού προσανατολίζονται σε επανέναρξη των δραστηριοτήτων τους στις αρχές Ιουνίου.