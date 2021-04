Lockdown: Πώς τα self test «ξεκλειδώνουν» το Πάσχα στο χωριό – Πότε θα ληφθούν οι αποφάσεις

Γιατί είναι αναγκαίο να εφαρμόσουμε τώρα μια νέα κοινωνική συμφωνία γύρω από την τήρηση των μέτρων δημόσιας υγείας;... Posted by Akis Skertsos on Saturday, April 10, 2021

Υπενθυμίζεται πως όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς την Παρασκευή, από χθες, στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, «βαθύ κόκκινο», εντάχθηκαν η περιφερειακή Ενότητα της Κω καθώς και ο δήμος Ήλιδας της Π.Ε Ηλείας, λόγω της επιδημιολογικής κατάστασης που επικρατεί με την πανδημία του κορωνοϊού

Ακόμη, στο «βαθύ κόκκινο» παραμένουν: η Περιφέρεια Αττικής, η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Εύβοιας (πλην των Δήμων Μαντουδίου- Λίμνης – Αγίας Άννας και Ιστιαίας – Αιδηψού) και Ευρυτανίας, οι Περιφερειακές Ενότητες Αρκαδίας και Κορινθίας , οι Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς και Πέλλας, η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, η Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου, οι δήμοι Καλυμνίων και Λέρου, ο δήμος Ρόδου, ο δήμος Χίου, ο δήμος Ανωγείων και ο δήμος Χανίων, οι δήμοι Ιωαννιτών και Κόνιτσας, ο δήμος Αμφίπολης, ο δήμος Βέροιας και ο δήμος Σερρών, ο δήμος Καρδίτσας, οι δήμοι Καστοριάς και Ορεστίδος, ο δήμος Γρεβενών, η δημοτική Κοινότητα Γαλατινής της Δημοτικής Ενότητας Ασκίου του Δήμου Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, οι δήμοι Λαμιέων και Λοκρών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

Το λιανεμπόριο στη Θεσσαλονίκη θα λειτουργήσει με τη μέθοδο του click away, ενώ στην Αχαΐα με το click inside και το click away, όπως δηλαδή συμβαίνει στην Αττική.

Επιπροσθέτως, από Δευτέρα 12 Απριλίου επαναλειτουργούν τα καταστήματα ΟΠΑΠ, με εξαίρεση το ΟΠΑΠ play και τα τυχερά παιχνίδια με κερματοδέκτη.

συνεχίζει τη λειτουργία του, ωστόσο αλλάζει το όριο ατόμων στα καταστήματα, καθώς αίρεται το πλαφόν των 20 ατόμων και πλέον η αναλογία έχει ως εξής: Για επιφάνειες καταστημάτων έως 500 τετραγωνικά, 1 άτομο ανά 25 τετραγωνικά. Για επιφάνειες άνω των 500 τετραγωνικών, για κάθε 100 τετραγωνικά πλέον των 500, επιτρέπεται ένας πελάτης.

Υπενθυμίζεται πως και σήμερα, όπως και κάθε Σαββατοκύριακο, απελευθερώνονται οι διαδημοτικές μετακινήσεις αναφορικά με τον κωδικό 6 στα SMS στο 13033 έως και τις 21:00.





Άλλο ένα μικρό βήμα χαλάρωσης των μέτρων του lockdown γίνεται από αύριο αφού το λιανεμπόριο σηκώνει ρολά, έστω και με αυστηρούς περιορισμούς σε Αχαΐα και Θεσσαλονίκη. Πλέον απομένει μόνο η Κοζάνη, ενώ η συζήτηση για τις επόμενες εβδομάδες επικεντρώνεται στο κατά πόσο θα επιτραπεί η μετακίνηση μεταξύ νομών για τις ημέρες του Πάσχα.Όπως έχει γράψει το protothema.gr και έχουν επιβεβαιώσει τα τελευταία 24ωρα, κυβερνητικά στελέχη με τις δημόσιες τοποθετήσεις τους, το να επιτραπούν οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης. ΩστόσοΣύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά οι επιστήμονες επιθυμούν πριν λάβουν οποιαδήποτε απόφαση να έχουν ξεκάθαρη εικόνα για το πόσο επηρέασαν τα βήματα χαλάρωσης του lockdown που έχουν τις προηγούμενες εβδομάδες πριν λάβουν οποιαδήποτε απόφαση. Στο πλαίσιο αυτό οι επόμενες τρεις εβδομάδες, έως το Πάσχα θα είναι αναγνωριστικές.Τα ημερήσια κρούσματα, η πίεση στο ΕΣΥ αλλά και η πορεία αξιοποίησης των self tests θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στο να δώσουν το πράσινο φως οι λοιμωξιολόγοι στις υπερτοπικές μετακινήσεις. Άλλωστε γνωρίζουν και οι ίδιοι πως αποτελεί πρόθεση της κυβέρνησης να τις επιτρέψει ενώ είναι αντιληπτό πλέον πωςκαι μακριά ακόμα και από τους στενούς τους συγγενείς.«Είναι στις προθέσεις μας. Οι αποφάσεις θα ληφθούν λίγο πριν το Πάσχα με βάση την εικόνα της επιδημιολογικής κατάστασης», είπε χθες χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών,δείχνοντας προς την κατεύθυνση μίας πολιτικής απόφασης η οποία πάντως πρέπει να λάβει το «ΟΚ» των ειδικών.Τούτων δοθέντων η αντιμετώπιση της πανδημίας περνά από την ερχόμενη εβδομάδα σε μία νέα φάση, ή «μία νέα συμφωνία», όπως έγραψε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ , Άκης Σκέρτσος σε χθεσινή ανάρτησή του στο Facebook στην οποία μεταξύ άλλων τόνιζε πωςΣτην εν λόγω ανάρτηση πάντως, «πίσω από τις λέξεις» φαινόταν η αποτύπωση των διαθέσεων της κυβέρνησης να χρησιμοποιήσουν ως ένα από τα βασικά όπλα κατά της πανδημίας τα self testsΤα πρώτα δείγματα είναι θετικά αφού σύμφωνα με τα στοιχεία μόνο μέχρι το βράδυ της Παρασκευής είχαν δοθεί από τα φαρμακεία σε, πάνω από 300.000 self tests. Σύμφωνα με τις πληροφορίες η ανταπόκριση των πολιτών στα self tests θα παίξει σημαντικό ρόλο και στο κατά πόσο θα επιτραπούν οι μετακινήσεις το Πάσχα.Εάν και εφόσον το επιτρέψουν οι επιδημιολογικές συνθήκες, υπάρχει η σκέψη στην κυβέρνηση να επιτραπούν οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις και μέσα στις προϋποθέσειςΕάν το σενάριο αυτό θα υλοποιηθεί είναι από μη ασφαλές για να γίνει πρόβλεψη, ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψιν την κόπωση των πολιτών, ο συνδυασμός τωνμαζί με την αύξηση των εμβολιασμών είναι δεδομένο πως θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στο να ξεκλειδώσουν περαιτέρω δραστηριότητες έτσι ώστε να πλησιάσουμε σε όσο το δυνατόν πιο «κανονικό» καλοκαίρι γίνεται.Πάντως οι όποιες αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν λίγο πριν ή κατά την διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας όταν και οι επιστήμονες θα έχουν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία στην διάθεσή τους.