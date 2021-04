Self test: Μεγάλη ανταπόκριση από τους μαθητές Λυκείων – Έχουν δοθεί πάνω από 315.000

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cajtwi1mrqy1-se)





Μεγάλη είναι η ανταπόκριση των μαθητών για την προμήθεια τωνσύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στην διάθεσή της η κυβέρνηση.Την Δευτέρα οι μαθητές των Λυκείων όλης της χώρας επιστρέφουν στις αίθουσες και προαπαιτούμενο είναι η διενέργεια των αυτοδιαγνωστικών τεστΕίναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι το βράδυ της Παρασκευής είχαν διατεθεί πάνω από 315.000 self test από 10.055 φαρμακεία σε μαθητές και καθηγητές, ποσοστό που υπερέβη ήδη από χθες το 70% των δικαιούχων αυτής της φάσης.Για τα self test και το άνοιγμα των σχολείων μίλησε νωρίτερα και η υπουργός ΠαιδείαςΜιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί του Σαββάτου, είπε πως ήδη έχουν διατεθεί από τα φαρμακεία ενόψει της επαναλειτουργίας των σχολείων 300.000Παράλληλα ανακοίνωσε ότι το μέτρο των τεστ επεκτείνεται και στο βοηθητικό προσωπικό, στο προσωπικό καθαριότητας, αλλά και το διοικητικό προσωπικό των σχολείων.«Τα τεστ θα πρέπει να γίνονται πριν από τη Δευτέρα και την Πέμπτη κάθε εβδομάδα και οι δηλώσεις στην πλατφόρμα ξεκινούν από αύριο και έως 24 ώρες πριν την προσέλευση στο», είπε.ώστε να αποφασιστεί πότε και με ποιος όρους θα επαναλειτουργήσουν. «Προχωράμε με πολύ προσεκτικά βήματα και πάμε να υπηρετήσουμε δύο στόχους. Πρώτον την προστασία της υγείας και δεύτερον πώς θα συνεχιστεί η εκπαίδευση. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο φυσικός χώρος των παιδιών είναι το σχολείο», επισήμανε.Αναφορικά με τα voucher των 200 ευρώ, για τα οποία οι αιτήσεις ξεκίνησαν στις 5 Απριλίου ανέφερε πως έχουν εγκριθεί πάνω από 200.000 αιτήσεις νέων για να πάρουν τεχνολογικό εξοπλισμό.Νωρίτερα, για την διαδικασία των self test που θα διενεργούν οι μαθητές μίλησε η υφυπουργός Παιδείας, Ζέττα Μακρή. Όπως είπε στο MEGA το πρωί του Σαββάτου τα self test θα πρέπει να τα κάνουν μαθητές και εκπαιδευτικοί τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την προσέλευσή τους στις σχολικές μονάδες. Σύμφωνα με την κυρία Μακρή, οι γονείς δε θα συνδράμουν από ιατρικής άποψης, απλώς θα κάνουν το τεστ, το οποίο έχει απλές διαδικασίες και στη συνέχεια θα συμπληρώνουν τα στοιχεία των παιδιών στην πλατφόρμα.Διευκρίνισε ότι τα self test δεν αποτελούν το μόνο όπλο για την πανδημία. Λειτουργούν συμπληρωματικά με τα υπόλοιπα μέτρα που έχουν ληφθεί προκειμένου να μειωθεί η μετάδοση του ιού. Όπως είπε, δεν μπορεί το σύνολο των συνεργείων του ΕΟΔΥ να απασχοληθεί μόνο στην εκπαιδευτική κοινότητα, γι’ αυτό προστέθηκαν και τα τεστ αυτοδιάγνωσης.Σε περίπτωση που βγει θετικό κρούσμα, θα ακολουθηθούν οι οδηγίες του. Επεσήμανε πως αν δεν υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης της βεβαίωσης μετά τη διενέργεια του τεστ, αρκεί και μια χειρόγραφη βεβαίωση που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία του παιδιού.Στο ερώτημα γιατί δεν ανοίγουν και τα φροντιστήρια, η κυρία Μακρή υποστήριξε πως σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν είναι ασφαλή, καθώς συνυπάρχουν διαφορετικές ηλικιακές ομάδες.