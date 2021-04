Κορωνοϊός: Στο «κόκκινο» με 500 εισαγωγές κάθε μέρα τα νοσοκομεία - «Αποσυμπίεση» με self test και εμβόλια

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τον σαρωτικό χαρακτήρα της πανδημίας επιβεβαίωσαν τα στοιχεία που ακούστηκαν κατά τη σημερινή συνέντευξη Τύπου για την επιδημιολογική πορεία της χώρας. Ο βαρύς απολογισμός του Μαρτίου, το «ποδαρικό» του Απριλίου και η αύξηση νέων κρουσμάτων και πίεσης στο σύστημα υγείας σε πολλές περιφερειακές ενότητες κορυφώνουν την αγωνία για τα επόμενα βήματα που πραγματοποιούνται πάνω σε σπασμένα γυαλιά.Αύριο απελευθερώνονται οι διαδημοτικές μετακινήσεις, μια «αναπροσαρμογή» δραστηριότητας όπως διευκρίνισε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς , ενώ τη Δευτέρα ακολουθεί το οργανωμένο άνοιγμα του λιανεμπορίου με σωστή χρήση μάσκας, αποστάσεις και αποφυγή συνωστισμού, με στόχο τη διευκόλυνση των πολιτών να τηρήσουν τα μέτρα προστασίας και να εκκινήσει η επαναλειτουργία της οικονομίας. Τα εμβόλια όπως και τα self test από τις 7 Απριλίου, θα αποτελέσουν τα ισχυρά εργαλεία ελέγχου και μείωσης της διασποράς.Το βαρύ επιδημιολογικό φορτίο σε όλη την επικράτεια αποτυπώνουν η μεγάλη διασπορά του ιού -3.080 νέα κρούσματα-, οι διασωληνωμένοι ασθενείς στους 753 που προσεγγίζουν επικίνδυνα τους 800 και τα αυστηρά στοιχεία από το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ).και τις νοσηλείες να φτάνουν σε σύνολο τις 5.221 ως χθες το βράδυ, εκ των οποίων 3.954 σε απλές κλίνες και 1.267 σε Μονάδες (ΜΕΘ, ΜΑΦ, ΜΕΛ, θαλάμους αρνητικής πίεσης). Η πίεση στις ΜΕΘ ανήλθε σε 8%.Την τελευταία εβδομάδα, 500 νέα περιστατικά κορωνοϊού εισάγονταν στα νοσηλευτικά ιδρύματα ανά ημέρα και 70 περίπου συνάνθρωποί μας έχαναν τη μάχη με τον ιό. Μόλις στο πρώτο διήμερο του Απριλίου καταγράφηκαν 139 θάνατοι, μετά τους 72 σημερινούς.«Παρατηρείται μια σταθεροποίηση των νέων εισαγωγών σε απλές κλίνες στην Αττική και την Κρήτη» ανέφερε η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Βάνα Παπαευαγγέλου, σε αντιπαραβολή με την Κεντρική Μακεδονία που εισέρχεται σε κατάσταση συναγερμού.Η αυξημένη πίεση στα νοσοκομεία της 3ης και 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ελλάδος (ΥΠΕ) στρέφει την αγωνία των ειδικών στο βορρά, με τους περισσότερους των 1.155 ασθενών σε απλές κλίνες και περί τους 200 διασωληνωμένους. Σύμφωνα με τον κ. Χαρδαλιά, στη Θεσσαλονίκη η πληρότητα ΜΕΘ-COVID-19 είναι στο 90%, με τις νέες εισαγωγές ασθενών για τον Μάρτιο αυξημένες κατά 270,97%., όπου η αύξηση νέων εισαγωγών για τον περασμένο μήνα άγγιξε το 164,29% και 221,43% αντίστοιχα.Με συνολικά 19.000 νέες διαγνώσεις έκλεισε η εβδομάδα και τον δείκτη θετικότητας στο 6,8%. Τα ενεργά κρούσματα στην επικράτεια έχουν εκτοξευτεί στα 27.000, από τα οποία τα μισά εντοπίζονται στην Αττική, όπου σήμερα καταγράφηκαν 1.383 νέα κρούσματα και μεγάλο επιδημιολογικό βάρος στο Κέντρο με 389, στην Ανατολική Αττική με 197, στον Πειραιά με 190, στα Δυτικά προάστια με 195 και τον Νότιο Τομέα Αθήνας με 138.Αν και στο λεκανοπέδιο η πανδημία κατέγραψε αύξηση 4% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, τα δεδομένα από τη συμπρωτεύουσα είναι αποκαρδιωτικά. Η αύξηση στην επιδημιολογική της πορεία έφτασε το 28%, εξέλιξη που φαίνεται να συνεχίζει μετά τα 350 νέα κρούσματα.Ανεξέλεγκτη είναι πια η διασπορά του κορωνοϊού στις περιφερειακές ενότητες Αχαΐας και Κοζάνης, με 141 και 94 κρούσματα αντίστοιχα και μεγάλο αριθμό ενεργών κρουσμάτων, όπως και σε νησιά όπου η αύξηση έχει θορυβήσει τους ειδικούς, μεταξύ των οποίων η Ρόδος, η Άνδρος και οι Σποράδες., μετά τις αναφορές του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και τις εισηγήσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, διαμορφώνεται ως εξής:στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου (βαθύ κόκκινο) παραμένουνΛόγω βελτίωσης του επιδημιολογικού φορτίου, στο επίπεδο αυξημένου από πολύ αυξημένου κινδύνου περνούνΤέλος,μπαίνουν υπάγονται από αύριο η δημοτική κοινότητα Λέκα του δήμου Σάμου, η τοπική κοινότητα Διστράτου του δήμου Κόνιτσας και ο καταυλισμός Ρομά της τοπικής κοινότητας Περάματος του δήμου Ιωαννιτών.Ελπιδοφόρα είναι τα στοιχεία από το μέτωπο του εμβολιασμού, με την εγχώρια διασπορά και τις διασωληνώσεις σε πτωτική πορεία για τους ενήλικες άνω των 75 ετών, σημαντική όμως μείωση και σε ασθενείς 60-64 ετών σε ΜΕΘ ένα μόλις μήνα μετά την έναρξη των εμβολιασμών για την ηλικιακή ομάδα, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Παπαευαγγέλου. Σήμερα άνοιξε η πλατφόρμα για την ομάδα 65-69 ετών.Ωστόσο, με τις παραγωγικές ηλικίες να αργούν ακόμα στο εμβολιαστικό σχέδιο και να οδηγούν την πανδημία, η ελπίδα για την αναχαίτιση της διασποράς επαφίεται στο νέο όπλο των self test, που θα διατίθενται από τις 7 Απριλίου συνοδεία ενημερωτικού φυλλαδίου στα φαρμακεία για μαθητές Λυκείου και καθηγητές κατά προτεραιότητα και έπειτα για τις ηλικίες 18-67 και 67 και άνω κατά σειρά, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας, Βασίλη Κοντοζαμάνη.Σε περίπτωση αρνητικού τεστ, απαραίτητη θα είναι η δήλωση για όσους είναι υποχρεωμένοι να υποβληθούν σε self test (εργαζόμενοι, εκπαιδευτικοί, μαθητές).Αν το αποτέλεσμα είναι θετικό θα πρέπει να δηλώνεται, οπότε θα εκδίδεται βεβαίωση ή μήνυμα για δωρεάν επαναληπτικό τεστ σε δημόσια δομή ή ιδιώτη. Επιπλέον, σύμφωνα με τις οδηγίες του Επίκουρου Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και μέλους της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Γκίκα Μαγιορκίνη, σε περίπτωση θετικού τεστ θα πρέπει:-να απομονώνεται σε λειτουργικό δωμάτιο το κρούσμα-να απορρίπτονται τροφές που είχε έρθει σε επαφή-να αποφεύγεται η μετακίνησή του σε κοινόχρηστους χώρους και σε αναγκαίες περιπτώσεις όπως του μπάνιου μόνο με χρήση μάσκας-απομάκρυνση προσωπικών αντικειμένων όλων των μελών του νοικοκυριού από το μπάνιο και όχι -κοινή χρήση αντικειμένων-καλός αερισμός-απολύμανση του χώρου μετά την ανάρρωση του ασθενούς.