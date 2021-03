Lockdown: Συνεδριάζουν σήμερα οι λοιμωξιολόγοι - Όλα τα σενάρια για το ελεγχόμενο άνοιγμα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Εν αναμονή των αποφάσεων των επιστημόνων είναι το κυβερνητικό επιτελείο για το πλαίσιο της μερικής άρσης των μέτρων του lockdown από το ερχόμενο Σάββατο την ώρα μάλιστα που τα νέα από τα «μαθηματικά» της πανδημίας είναι αποκαρδιωτικά.Χθες το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη υπό τον πρωθυπουργό,και τους αρμόδιους υπουργούς και συνεργάτες όπου και συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στον βηματισμό από εδώ και στο εξής μετά και την χθεσινή ανακοίνωση του ΕΟΔΥ ο οποίος κατέγραψεμε τηννα βρίσκεται στο επίκεντρο με περισσότερες από 2.000 μολύνσεις.Ωστόσο ανάμεσα στους επιστήμονες υπάρχουν φωνές οι οποίες λένε πως η πορεία της πανδημίαςκαι θα ακολουθήσει η φθίνουσα πορεία η οποία θα φανεί το αμέσως επόμενο διάστημα. Στο πλαίσιο αυτό, αιτιολογείται η ανάγκη για επανεκκίνηση της αγοράς αλλά και απελευθέρωση δραστηριοτήτων για τους πολίτες.Την ίδια ώρα, ωστόσο, από το κυβερνητικό επιτελείο επιχειρείταινα περάσει το μήνυμα στους πολίτες πως θα υπάρξειαπό εδώ και στο εξής. «Δεν είπε κανείς ότι βγαίνουμε απ' το lockdown. Υπάρχει μία παρανόηση τις τελευταίες μέρες. Παρουσιάζεται ένας οδικός χάρτης για το ποιες είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης σε δραστηριότητες ελεγχόμενες όταν και εφόσον τα δεδομένα επιτρέψουν να υπάρξει κάποια ελεγχόμενη και σταδιακή επανεκκίνηση, σε φάσεις. Δεν είπε κανείς ότι βγαίνουμε», σχολίασε η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη μιλώντας στην εκπομπή του Action 24 «Evening Report» την Τρίτη.Η επιτροπή των λοιμωξιολόγων συνεδριάζει σήμερα επί τη βάσει των κυβερνητικών προτάσεων για την σταδιακή επανεκκίνηση οικονομικών και κοινωνικών δραστηριότητων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες οι επιστήμονες είναι πιθανόν να καταλήξουν σήμερα στην εισήγησή τους, ενώ υπάρχει πιθανότητα να χρειαστούν, αύριο Πέμπτη, όποτε και στην συνέχεια να ακολουθήσουν οι ανακοινώσεις.Το τρίπτυχο που οδηγεί την… κούρσα για την χαλάρωση είναι τατα οποία αναμένονται την επόμενη εβδομάδα στην χώρα μας, η επιτάχυνση των εμβολιασμών από τον ερχόμενο μήνα καθώς και ο καλός καιρός ο οποίος όχι μόνο επιτρέπει τις δραστηριότητες σε εξωτερικό χώρο αλλά και έχειτων πολιτών σε περίπτωση που δεν βρίσκονται σε καθεστώς αυστηρότατου εγκλεισμού.Στο πλαίσιο αυτό και όπως έχει ήδη προαναγγείλει το protothema.gr οι επιστήμονες φαίνεται πως έχουν συμφωνήσει κατ’ αρχήν στην απελευθέρωση τωναπό το ερχόμενο Σάββατο. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά και τις εικόνες του περασμένου Σαββατοκύριακου που έδειξαν πως οι πολίτες έχουν πλέον ανάγκη να έχουν πρόσβαση σε πάρκα και παραλιακά μέτωπα ακόμα και εάν δεν μένουν σε δήμους που έχουν αυτήν την «πολυτέλεια».Άλλωστε σε έναν βαθμό το προηγούμενο διάστημα οι διαδημοτικές μετακινήσεις επιτρέπονταν με την χρήση τουεάν ο προορισμός ήταν κομμωτήριο ή κέντρο αισθητικής. Με αυτή την κίνηση οι επιστήμονες επιθυμούν να δουν τους πολίτες να συναντώνται σε εξωτερικούς χώρους αντί να κάνουν συνάξεις σε σπίτια όπου η μετάδοση του κορωνοϊού είναι ευκολότερη.Μετά το Σαββατοκύριακο λοιπόν, αναμένεται να σηκώσουν ρολά και τα καταστήματα του λιανεμπορίου από την ερχόμενη Δευτέρα. Μία εξέλιξη που θα αφορά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε πρώτη φάσητα οποία αναμένεται να ανοίξουν σε δεύτερο χρόνο.Την ίδια ώρα ωστόσο, μαίνεται η… μάχη του. Από το κυβερνητικό επιτελείο θα ήθελαν να δουν την αγορά να ανοίγει εξ ολοκλήρου με μόνους περιορισμούς την χρήση τουκαι τον ανώτατο επιτρεπόμενο αριθμό πελατών ανά κατάστημα βάσει τετραγωνικών. Από την άλλη, φωνές στους επιστήμονες τονίζουν πως για κάτι τέτοιο δεν είναι ώρα ακόμη αφού κάθε βήμα θα πρέπει να έχει χρόνο για να φανεί. Έτσι οι ίδιοι επιστήμονες φαίνεται να προτείνουν την χρήση του click away για αρχή και εν συνεχεία πλήρες άνοιγμα της αγοράς. Παράλληλα υπάρχουν αντίστοιχα και επιστήμονες που σημειώνουν πωςκαι πλέον δεν ταιριάζει στις συνθήκες αυτής της περιόδου οπότε οι ίδιοι προκρίνουν το πλήρες άνοιγμα. Σε κάθε περίπτωση οι αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν την τελευταία στιγμή από την στιγμή που υπάρχει διάσταση απόψεων.Άλλο ένα «μέτωπο» το οποίο αφορά και εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά είναι και η επιστροφή των μαθητών στα σχολεία και συγκεκριμένα των. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες παρά την αρχική εισήγηση για 5 Απριλίου, φαίνεται πως εξετάζεται τα σχολεία να ανοίξουν μία εβδομάδα μετά το λιανεμπόριο, δηλαδή στις 12. Παράλληλα υπάρχει ακόμη ένα σενάριο που θέλει τους μαθητές να επιστρέφουν στις αίθουσές τους στις 8 Απριλίου.Η ημερομηνία πάντως θα εξαρτηθεί από το πότε θα είναι διαθέσιμα στην χώρα μας τα self tests και ποια θα είναι η πορεία της πανδημίας τις αμέσως επόμενες ημέρες. Το σίγουρο είναι πως οι επιστήμονες θα ήθελαν να δώσουν μερικές μέρες στο λιανεμπόριο προκειμένου να δείξει το επιδημιολογικό του αποτύπωμα πριν δώσουν τοΑν όμως γυμνάσια και λύκεια πάνε για τιςτότε τα δημοτικά θα ανοίξουν είτε στις 19 Απριλίου είτε τη Δευτέρα 10 Μαΐου καθώς στις 26 Απριλίου είναι Μεγάλη Δευτέρα, και το υπουργείο Παιδείας έχει ανακοινώσει ότι φέτος δεν θα αξιοποιηθούν οι ημέρες των διακοπών του Πάσχα για μαθήματα, όπως είχε γίνει πέρυσι.Τέλος, προϋπόθεση για την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στα θρανία θα είναι ο υποχρεωτικός έλεγχος με self test.