Ανάπλαση ΔΕΘ: 15 αρχιτεκτονικά γραφεία από 7 χώρες στη β' φάση του διαγωνισμού

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Με τη συμμετοχή δεκάδων κορυφαίων αρχιτεκτονικών γραφείων από όλο τον κόσμο ολοκληρώθηκε στις 5 Δεκεμβρίου η επιλογή 15 εξ αυτών, τα οποία θα συμμετάσχουν στην επόμενη φάση του Διεθνούς Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την ανάπλαση του Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης.Οι 15 επικεφαλής αρχιτέκτονες των Διαγωνιζόμενων προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, Ολλανδία, Ιαπωνία, Γερμανία, Φινλανδία και το Κουβέιτ.Στις ομάδες που επιλέχθηκαν συμμετέχουν συνολικά 55 τεχνικά γραφεία από 17 χώρες, ενώ στις 7 από τις 15 επιλεγμένες ομάδες, συμμετέχουν 9 ελληνικά τεχνικά γραφεία ή μεμονωμένοι αρχιτέκτονες.Ακόμη, στις ομάδες έργου των Διαγωνιζόμενων συμμετέχουν 222 μηχανικοί, εκ των οποίων οι 56 είναι Έλληνες.Γνώμονα της Κριτικής Επιτροπής αποτέλεσε η ικανότητα και δυνατότητα παροχής σχεδιαστικών προτάσεων από τους υποψήφιους, που θα συνδυάζουν την κατασκευή ενός εμβληματικού και σύγχρονου εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου, με ένα αστικό πάρκο 60 στρεμμάτων, τα οποία θα μεταμορφώσουν το κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης, προσφέροντας ένα νέο, μοναδικό τοπόσημο και βελτιώνοντας την ποιότητα της καθημερινής ζωής των πολιτών προς μία σύγχρονη βιοκλιματική κατεύθυνση.Οι δεκαπέντε διαγωνιζόμενοι που επιλέχθηκαν, παρουσιάζονται σε αλφαβητική σειρά παρακάτω:· ALA ARCHITECTS (FI), MARELD LANDSKAPSARKITEKTER (SE)· AMANDA LEVETE ARCHITECTS (UK), STUDIO SEILERN ARCHITECTS (UK), VLADIMIR DJUROVIC LANDSCAPE ARCHITECTURE (LB), FHECOR INGENIEROS CONSULTORES (ES), R. ÚRCULO INGENIEROS CONSULTORES (ES)· BRUTHER ARCHITECTES (FR), ROBBRECHT EN DAEM ARCHITECTEN (BE), LIST (FR), GLOBAL - ARCHITECTURA PAISAGISTA (PT), SCHNETZER PUSKAS INTERNATIONAL (CH), DUSS (BE)· HEATHERWICK STUDIO (UK), M. DEDA AND ASSOCIATES (GR), BURO HAPPOLD (UK)· HOPKINS ARCHITECTS (UK)· KENGO KUMA AND ASSOCIATES (JP), AKT II (UK), HILSON MORAN (UK), GEORGES BATZIOS ARCHITECTS (GR), DOXIADIS+ (GR)· LINA GHOTMEH ARCHITECTURE (FR), VOGT PAYSAGE + URBANISME (FR), LAN (FR), LOT (GR), TRACTEBEL ENGINEERING (FR), SYSTEMATICA (IT)· OMA STEDEBOUW (NL)· PROEM ARCHITECTS (KW), YANNIS KITANNIS (GR), OMETE (GR)· SAUERBRUCH HUTTON (DE), GUSTAFSON PORTER + BOWMAN (UK), ELENA STAVROPOULOU (GR)· SOU FUJIMOTO ARCHITECTS (JP), GUY NORDENSON AND ASSOCIATES (US), CRACKNELL LANDSCAPE DESIGN (AE)· UNSTUDIO (NL), SCHEMA4 (GR), OKRA LANDSCHAPSARCHITECTEN (NL)· VALODE & PISTRE ARCHITECTES (FR), MICHEL DESVIGNE PAYSAGISTE (FR), VP & GREEN ENGINEERING (FR), ESPACE TEMPS (FR)· WILKINSON EYRE ARCHITECTS (UK), GRANT ASSOCIATES (UK), BIODIVERSITY BY DESIGN (UK), ELENI PAVLIDOU (GR), ATELIER ONE (UK), ATELIER TEN (UK)· WILMOTTE & ASSOCIES (FR), EGIS BÂTIMENTS INTERNATIONAL (FR), NEVEUX ROUYER PAYSAGISTES (FR)Καράογλου: Η Θεσσαλονίκη θα αποκτήσει νέο τοπόσημοΜε αφορμή την ολοκλήρωση της επιλογής των 15 αρχιτεκτονικών γραφείων από όλο τον κόσμο που θα συμμετέχουν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού ανάπλασης της ΔΕΘ-Helexpo, ο Υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης), κ. Θεόδωρος Καράογλου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:"Τα μεγάλα έργα υποδομών της Θεσσαλονίκης αποκτούν σάρκα και οστά!Η επιλογή των 15 αρχιτεκτονικών γραφείων από 7 χώρες, από συνολικά 116 υποψηφιότητες από 33 χώρες που συμμετείχαν στη φάση της προεπιλογής, φέρνει ακόμα πιο κοντά το στόχο που έχουμε θέσει ώστε το 2026 η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης να γιορτάσει τα 100 χρόνια της σε νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις.Η ανάπλαση του εκθεσιακού μας φορέα είναι ένα αναπτυξιακό εγχείρημα που αλλάζει τη μοίρα της Θεσσαλονίκης, έχοντας ισχυρό αντίκτυπο στην οικονομία της πόλης. Όχι μόνο συμβάλλει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της, αλλά αναβαθμίζει τον γεωπολιτικό της ρόλο αναδεικνύοντάς την σε διεθνή εκθεσιακό και τουριστικό προορισμό.Η πολυεπίπεδη πρόοδος που καταγράφεται στην υλοποίηση του έργου είναι ενδεικτική του υποδειγματικού συντονισμού των φορέων που συμμετέχουν και του οργανωμένου σχεδίου βάσει του οποίου πορευόμαστε.Πλέον, πλησιάζει ο καιρός που η Θεσσαλονίκη θα αποκτήσει νέο τοπόσημο και θα καυχιέται ότι διαθέτει το πιο σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο στην Ευρώπη".