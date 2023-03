«Attica Green Expo» και «Κλεισθένης»: Στην τελική ευθεία για το 2ο Eco Meet της χώρας

Κλείσιμο

Τους στόχους, το πρόγραμμα των Συνεδριών και των θεματικών εργαστηρίων, του Επιστημονικού Συνεδρίου «Πράσινη Μετάβαση & Κυκλική Οικονομία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», αλλά και του «», που θα διεξαχθεί από τις 24 έως και τις 27 Μαΐου του 2023, στο Κλειστό Ολυμπιακό Γυμναστήριο – Tae Kwon Do Παλαιού Φαλήρου, αναπτύχθηκαν σε συνέντευξη Τύπου η οποία φιλοξενήθηκε την Τετάρτη 8 Μαρτίου στο Δημαρχείοεκ μέρους των συν-διοργανωτών των εκδηλώσεων, της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, της «Attica Green Expo» και της «Forum Training & Consulting».Η 2η συνέντευξη τύπου σηματοδοτεί την τελική ευθεία για την «», που διοργανώνει το μεγαλύτερο Eco Meet της χώρας στο Κλειστό Ολυμπιακό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (TaeKwonDo) από τις 24 έως και τις 27 Μαΐου του 2023 και θα φιλοξενήσει το Επιστημονικό Συνέδριο, με θέμα «Πράσινη Μετάβαση και Κυκλική οικονομία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση» που συνδιοργανώνεται από την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και την «Forum Training & Consulting», η οποία ειδικεύεται στην επιμόρφωση στελεχών τοπικής αυτοδιοίκησης.Την μεγαλύτερηγια θέματα περιβάλλοντος, οργανώνει η Attica Green Expo, η οποία θα υλοποιείται από τις 24-27 Μαΐου 2023. Κατά την διάρκεια της έκθεσης θα υλοποιηθούν μια σειρά από επιστημονικές ημερίδες, το Συνέδριο στις 27 Μαΐου και 54 επιστημονικά θεματικά εργαστήρια. Εκτιμάται ότι θα παρευρεθούν πάνω από 5.000 χιλιάδες αυτοδιοικητικοί ως σύνεδροι για να παρακολουθήσουν τις επιστημονικές εργασίες του συνεδρίου και των εργαστηρίων, ενώ οι εξέχοντες ομιλητές που θα το πλαισιώσουν, θα ξεπεράσουν τους 500 για τις επιστημονικές ημερίδες, το συνέδριο και τα 54 θεματικά workshops.O πρώτος ομιλητής, Αναπληρωτής Δημάρχου και Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δήμου Παλαιού Φαλήρου, κος Πανταζής Αλέξανδρος ο οποίος ανέφερε ότι « Η διοργάνωση ξεχωρίζει για την ποιότητα και την πληρότητά της και στοχεύει στην ανάδειξη για το διττό ρόλο των ΟΤΑ… Απαιτεί να σταθούμε στην παγκόσμια πρόκληση για ένα νέο πράσινο αναπτυξιακό πρότυπο…Κι ας έχουμε οδηγό μας μια βασική κατεύθυνση πολιτικής που δεν αφορά μόνο τους ΟΤΑ αλλά και τον κάθε πολίτη ξεχωριστά ως φυσικό πρόσωπο».Αμέσως μετά, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι « Το 2023 το αντικείμενο μας θα είναι η περιβαλλοντική πολιτική… Θέλουμε το σύνολο των πολιτικών να επικεντρώνονται στον πράσινο Δήμο, και πως θα γίνει η μετάβαση μέσα από τις δημόσιες πολιτικές του σε ένα σύγχρονο πράσινο Δήμο…. Στο επίκεντρο θα είναι και η κυκλική οικονομία γιατί είναι ώρα να ετοιμαστούμε για την επόμενη μέρα προκλήσεων …Μιλάμε για ένα σύνολο πολιτικών, πράσινης μετάβασης πράσινης κινητικότητας, πράσινος τουρισμός και όλες οι εκφάνσεις της κυκλικής οικονομίας»Παράλληλα, Ο κος Ιωάννης Νικλήτσας, Γενικός Διευθυντής της «Forum Training and Consulting», τόνισε ότι « Για πρώτη φορά διοργανώνουμε μια περιβαλλοντική έκθεση και ένα επιστημονικό συνέδριο μαζί…..Το αφήγημα αυτή την χρονιά είναι σημαντικό καθώς για πρώτη φορά έχουμε νέο κλιματικό νόμο, για πρώτη φορά η επικαιρότητα επικεντρώνεται γύρω από περιβαλλοντικά θέματα…. Σε λίγο καιρό θα έχουμε μια νέα αυτοδιοικητική θητεία και καλούνται οι δήμοι όχι απλώς να εφαρμόσουν τον νέο κλιματικό νόμο αλλά να έχουν και απτά αποτελέσματα για την μείωση των αερίων του θερμοκηπίου».Σε δηλώσεις του ο Διευθυντής της «Attica Green Expo» κος Στέφανος Φανουργάκης ανέφερε μεταξύ άλλων «Είμαστε περήφανοι που στην προσπάθειάς μας για ένα μέλλον με ποιότητα στο περιβάλλον συνεργαζόμαστε με φορείς των οποίων το όραμα ταυτίζεται με το δικό μας……. Διοργανώνουμε την πρώτη βιωματική έκθεση με περιβαλλοντικό πρόσημο, καθώς επιδίωξή μας είναι η διαμόρφωση συνειδήσεων φιλικών προς το μέλλον, και όχι απλά η υλοποίηση μίας έκθεσης….. Θα μεταφέρουμε πάνω από 10.000 μαθητές δημοτικών σχολείων για να επισκεφτούν τα βιωματικά περιβαλλοντικά παιχνίδια που θα λειτουργούν στην Attica Green Expo 2023 σε συνεργασία με το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Προϊόντων Εκσκαφών και Κατεδαφίσεων Α.Ε. (ΣΕΔΠΕΚΑΤ), την οποία ευχαριστούμε ιδιαιτέρως».Mε την παρουσία του τίμησε την κοινή συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου κος Ιωάννης Φωστηρόπουλος ο οποίος ανέφερε ότι «Με άγγιξε ιδιαίτερα το μέρος με τα εκπαιδευτικά προγράμματα με τους μαθητές…. Αν μπορούμε να μιλάμε για ένα καλύτερο μέλλον θα πρέπει και οφείλουμε να πάμε βιωματικά….. Θα επιδιώξω και επιθυμώ να περάσουν από την έκθεση και όλοι οι μαθητές των σχολείων μας που είναι χρέος όλων μας και τους το οφείλουμε».Παρόντες στην κοινή συνέντευξη τύπου ήταν η κα. Μαίρη Κονταρίδη Υπεύθυνη Επικοινωνίας του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ), η Σταματίνα Σταματάκου Διευθύντρια προγράμματος του Zero Stray Academy , ο κος Κοσμάς Αναγνωστόπουλος εκπρόσωπος του Δικτύου CIVINET CY-EL, ο κος Θωμάς Γιαννιώτης εκπρόσωπο από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος. Όλοι τους τοποθετήθηκαν εξίσου για την συμμετοχή τους με επιστημονικές ημερίδες οι οποίες θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ», στο πλαίσιο της έκθεσης Attica Green Expo.Τέλος ,ο Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης ευχαρίστησε όλους τους συνεργαζόμενους φορείς του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» για την πολύχρονη συνεργασία τους οι οποίοι, θα λάβουν κι εκείνοι μέρος με επιστημονικές ημερίδες, στο πλαίσιο της έκθεσης Attica Green Expo.Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (ΠΕΠΦΑ) με Πρόεδρο τον κο Δημήτριο Γρηγοριάδη, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου-Εργαστήριο Ποιότητας Ζωής με εκπροσώπους τον κο Παναγιώτη Αλεξόπουλο & Εμμανουήλ Χουστουλάκη, στο Περιοδικό Πρόταση με εκπρόσωπο τονκο Κίμων Σιδηρόπουλο και στον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Δήμων Αθηναίων-Πειραιά(ΠΕΣΥΔΑΠ) με εκπρόσωπο τον κο Γρηγόριο Γουρδομιχάλη.