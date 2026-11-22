Dynagas LNG Partners (Προκοπίου): Ναυλώσεις $700 εκατ. και εξαγορά προνομιούχων τίτλων 50 εκατ.
Dynagas LNG Partners (Προκοπίου): Ναυλώσεις $700 εκατ. και εξαγορά προνομιούχων τίτλων 50 εκατ.
Οι συμφωνίες καλύπτουν όλες τις διαθέσιμες ημέρες του στόλου για το 2027 και το 65% για το 2028 - Η εξαγορά μειώνει κατά 4,5 εκατ. δολάρια τις ετήσιες πληρωμές προς τους κατόχους προνομιούχων τίτλων
Στα 700 εκατ. δολάρια εκτιμά η Dynagas LNG Partner, συμφερόντων του Γιώργου Προκοπίου, τα μελλοντικά έσοδα από τις ναυλώσεις που έχει ήδη υπογράψει για τα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η εταιρεία έδωσε στη δημοσιότητα την εκτίμηση στις 20 Νοεμβρίου 2026, μαζί με τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου και του εννεαμήνου. Οι συμβάσεις έχουν κατά μέσο όρο 4,2 χρόνια μέχρι τη λήξη τους, επιτρέποντας στην εταιρεία να προγραμματίζει με μεγαλύτερη βεβαιότητα τις εισπράξεις της για τα επόμενα χρόνια.
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