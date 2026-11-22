Οι συμφωνίες καλύπτουν όλες τις διαθέσιμες ημέρες του στόλου για το 2027 και το 65% για το 2028 - Η εξαγορά μειώνει κατά 4,5 εκατ. δολάρια τις ετήσιες πληρωμές προς τους κατόχους προνομιούχων τίτλων