Πάολο Μπούλγκαρι: Τα 80 σεντς του παππού του, τα κοσμήματα της Ελίζαμπεθ Τέιλορ και η αυτοκρατορία των 3,7 δισ. ευρώ
Πάολο Μπούλγκαρι: Τα 80 σεντς του παππού του, τα κοσμήματα της Ελίζαμπεθ Τέιλορ και η αυτοκρατορία των 3,7 δισ. ευρώ
Μια οικογενειακή ιστορία που ξεκίνησε από ένα μικρό χωριό της Ηπείρου και εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες αυτοκρατορίες ειδών πολυτελείας στον κόσμο συνδέεται με τον Πάολο Μπούλγκαρι (Paolo Bulgari), ο οποίος πέθανε το Σάββατο 21 Νοεμβρίου στη Ρώμη, σε ηλικία 89 ετών
Εγγονός του Έλληνα αργυροχόου Σωτήρη Βούλγαρη, ιδρυτή του οίκου Bulgari, ο Ιταλός επιχειρηματίας υπήρξε μία από τις καθοριστικές προσωπικότητες στην εξέλιξη της οικογενειακής επιχείρησης σε διεθνές σύμβολο υψηλής κοσμηματοποιίας, διατηρώντας παράλληλα έναν ιδιαίτερο δεσμό με την Παραμυθιά Θεσπρωτίας, από όπου ξεκίνησε η διαδρομή της οικογένειάς του.
Τον θάνατό του ανακοίνωσε η οικογένεια Bulgari, αποχαιρετώντας έναν άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στην τέχνη του κοσμήματος και στην ανάπτυξη του οίκου. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στη Ρώμη, στη Βασιλική Santa Croce in Gerusalemme.
Από την Παραμυθιά στη Ρώμη με 80 σεντς στην τσέπη
Η ιστορία της οικογένειας αρχίζει στην Παραμυθιά της Θεσπρωτίας, όπου γεννήθηκε ο Σωτήρης Βούλγαρης, σε μια οικογένεια με παράδοση στην αργυροχοΐα.
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Τον θάνατό του ανακοίνωσε η οικογένεια Bulgari, αποχαιρετώντας έναν άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στην τέχνη του κοσμήματος και στην ανάπτυξη του οίκου. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στη Ρώμη, στη Βασιλική Santa Croce in Gerusalemme.
Από την Παραμυθιά στη Ρώμη με 80 σεντς στην τσέπη
Η ιστορία της οικογένειας αρχίζει στην Παραμυθιά της Θεσπρωτίας, όπου γεννήθηκε ο Σωτήρης Βούλγαρης, σε μια οικογένεια με παράδοση στην αργυροχοΐα.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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