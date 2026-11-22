Πάολο Μπούλγκαρι: Τα 80 σεντς του παππού του, τα κοσμήματα της Ελίζαμπεθ Τέιλορ και η αυτοκρατορία των 3,7 δισ. ευρώ

Μια οικογενειακή ιστορία που ξεκίνησε από ένα μικρό χωριό της Ηπείρου και εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες αυτοκρατορίες ειδών πολυτελείας στον κόσμο συνδέεται με τον Πάολο Μπούλγκαρι (Paolo Bulgari), ο οποίος πέθανε το Σάββατο 21 Νοεμβρίου στη Ρώμη, σε ηλικία 89 ετών