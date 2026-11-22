Τι θα γινόταν αν είχαμε μονίμως θερινή ώρα;
Τι θα γινόταν αν είχαμε μονίμως θερινή ώρα;
Ποιοι θα επιβαρύνονταν αν δεν άλλαζε η ώρα, ποιες οι επιπτώσεις στους μαθητές και στην υγεία των εφήβων
Κάθε φθινόπωρο, το Σαββατοκύριακο που γυρίζουν οι δείκτες, ακούμε το ίδιο τροπάριο. Νυχτώνει στις πέντε, η μέρα τελειώνει πριν φύγεις από το γραφείο, ο χειμώνας σού τρώει το απόγευμα. Κι η λύση που ακούγεται πιο συχνά είναι μια: να μείνει η θερινή ώρα για πάντα. Φως ως αργά, καμία αλλαγή, κανένα μίνι τζετ λαγκ δυο φορές τον χρόνο. Μόνο που το φως δεν προστίθεται. Μετακινείται. Κι όποιος κερδίζει λίγη ώρα το απόγευμα, την κλέβει από κάποιον άλλον το πρωί. Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον αποφάσισαν να αναζητήσουν ποιος θα επιβαρυνόταν περισσότερο αν η ώρα δεν άλλαζε ξανά. Σε έκθεσή τους που δημοσιεύθηκε στο Current Biology στις 29 Οκτωβρίου -την εβδομάδα που άλλαξε η ώρα-, τέθηκε ένα ερώτημα: πόσες φορές τον χρόνο θα ξεκινούσε ένα παιδί από το σπίτι του για το σχολείο πριν ανατείλει ο ήλιος.
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