Πώς ένας χωρισμός γέννησε το Love, το πιο διάσημο βραχιόλι της Cartier

Πίσω από ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κοσμήματα του 20ού αιώνα κρύβεται η ιστορία ενός χωρισμού και η αδυναμία ενός Ιταλού σχεδιαστή στα σιδηροπωλεία του Μανχάταν