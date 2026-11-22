Πώς ένας χωρισμός γέννησε το Love, το πιο διάσημο βραχιόλι της Cartier
Πώς ένας χωρισμός γέννησε το Love, το πιο διάσημο βραχιόλι της Cartier
Πίσω από ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κοσμήματα του 20ού αιώνα κρύβεται η ιστορία ενός χωρισμού και η αδυναμία ενός Ιταλού σχεδιαστή στα σιδηροπωλεία του Μανχάταν
Στη Νέα Υόρκη του 1969, ο σχεδιαστής κοσμημάτων Aldo Cipullo έδωσε σε δύο ερωτευμένους ένα ασυνήθιστο δώρο. Ο ένας θα φορούσε το χρυσό βραχιόλι, ο άλλος θα κρατούσε το κατσαβίδι. Σε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του Gary Bernstein, μάλιστα, ο ίδιος δείχνει πώς φοριέται το βραχιόλι που σχεδίασε για τον οίκο Cartier. Η ίδια η χειρονομία εξηγεί γιατί το ονόμασε Love. Εκείνος που θα το φορέσει απλώνει τον καρπό του. Ένα δεύτερο πρόσωπο ενώνει γύρω του τα δύο χρυσά μισά και με το μικρό κατσαβίδι που συνοδεύει το κόσμημα, σφίγγει μια βίδα σε κάθε πλευρά. Για να βγει το βραχιόλι, οι δυο τους θα πρέπει να επαναλάβουν τις ίδιες κινήσεις αντίστροφα. Κάπως έτσι, ο σχεδιαστής βρήκε τον τρόπο να κάνει το κούμπωμα ενός κοσμήματος εξίσου σημαντικό με το ίδιο το κόσμημα.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα