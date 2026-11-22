Οι φωτογραφίες από το κρεβάτι και ο φόνος του Ντάνιελ Κορέα: Το πάρτι γενεθλίων που κατέληξε σε έγκλημα
Οι φωτογραφίες από το κρεβάτι και ο φόνος του Ντάνιελ Κορέα: Το πάρτι γενεθλίων που κατέληξε σε έγκλημα
Το πρωί της 27ης Οκτωβρίου 2018, ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής Ντάνιελ Κορέα Φρέιτας έστειλε σε έναν φίλο του φωτογραφίες από το υπνοδωμάτιο ενός σπιτιού όπου συνεχιζόταν ένα πάρτι γενεθλίων
Ο ίδιος ήταν ξαπλωμένος δίπλα στη μητέρα της εορτάζουσας, η οποία φαινόταν να κοιμάται. Όταν ο σύζυγός της τον βρήκε στο κρεβάτι τους, άρχισε να τον χτυπά. Ο 24χρονος μεταφέρθηκε αργότερα στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου και δολοφονήθηκε σε αγροτική περιοχή κοντά στην Κουριτίμπα, στη νότια Βραζιλία. Οι φωτογραφίες, τα ηχητικά μηνύματα και η συνομιλία που είχαν προηγηθεί έγιναν μέρος της έρευνας για τις τελευταίες ώρες του.
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