Anthropic: Στα 83 δολάρια η τιμή της IPO που απειλεί το ρεκόρ της SpaceX – Αποτίμηση κοντά στo $1,5 τρισ.
Anthropic: Στα 83 δολάρια η τιμή της IPO που απειλεί το ρεκόρ της SpaceX – Αποτίμηση κοντά στo $1,5 τρισ.
Η Anthropic τιμολόγησε τη μετοχή της στα 83 δολάρια, πολύ πάνω από το αρχικό εύρος, ενόψει της αυριανής εισαγωγής της στον Nasdaq — Η δυνητική αποτίμηση πλησιάζει το 1,5 τρισ. δολάρια, με ισχυρή ζήτηση επενδυτών
Στα 83 δολάρια ανά μετοχή καθορίστηκε η τιμή της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) της Anthropic, σύμφωνα με πληροφορίες του CNBC, ξεπερνώντας έτσι κατά πολύ το αρχικό εύρος των 70 έως 78 δολαρίων. Η εξέλιξη ανοίγει τον δρόμο για μία από τις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές εισαγωγές όλων των εποχών, σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης.
Η εταιρεία που δημιούργησε το Claude αναμένεται να ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση των μετοχών της στον Nasdaq την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, με χρηματιστηριακό σύμβολο ANT.
Η τιμή των 83 δολαρίων είναι περίπου 6,4% υψηλότερη από το ανώτατο όριο του αρχικού εύρους, αποτυπώνοντας το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον που συγκέντρωσε η δημόσια προσφορά.
Διαβάστε περισσότερα: www.newmoney.gr
Η εταιρεία που δημιούργησε το Claude αναμένεται να ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση των μετοχών της στον Nasdaq την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, με χρηματιστηριακό σύμβολο ANT.
Η τιμή των 83 δολαρίων είναι περίπου 6,4% υψηλότερη από το ανώτατο όριο του αρχικού εύρους, αποτυπώνοντας το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον που συγκέντρωσε η δημόσια προσφορά.
Διαβάστε περισσότερα: www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα