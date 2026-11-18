Στα 83 δολάρια ανά μετοχή καθορίστηκε η τιμή της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) της Anthropic, σύμφωνα με πληροφορίες του CNBC, ξεπερνώντας έτσι κατά πολύ το αρχικό εύρος των 70 έως 78 δολαρίων. Η εξέλιξη ανοίγει τον δρόμο για μία από τις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές εισαγωγές όλων των εποχών, σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης.Η εταιρεία που δημιούργησε το Claude αναμένεται να ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση των μετοχών της στον Nasdaq την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, με χρηματιστηριακό σύμβολο ANT.Η τιμή των 83 δολαρίων είναι περίπου 6,4% υψηλότερη από το ανώτατο όριο του αρχικού εύρους, αποτυπώνοντας το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον που συγκέντρωσε η δημόσια προσφορά.