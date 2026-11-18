Η αναμονή δεκατριών ετών φτάνει στο τέλος της και εκατομμύρια φανατικοί του Grand Theft Auto σε ολόκληρο τον κόσμο μετρούν αντίστροφα για την κυκλοφορία του GTA VI, την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου.Το πολυαναμενόμενο παιχνίδι της Rockstar Games έχει ήδη εξελιχθεί σε παγκόσμιο φαινόμενο, με πρωτοφανείς προπαραγγελίες, εκατοντάδες εκατομμύρια προβολές των διαφημιστικών του βίντεο και τεράστια κινητοποίηση των παικτών, που έχουν αρχίσει να κατεβάζουν το παιχνίδι στις κονσόλες τους πριν από την επίσημη πρεμιέρα. Η νέα κυκλοφορία της Take-Two Interactive φιλοδοξεί να καταρρίψει όχι μόνο τα ρεκόρ της βιομηχανίας βιντεοπαιχνιδιών, αλλά και εκείνα της ευρύτερης αγοράς ψυχαγωγίας.Σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης αγοράς Sensor Tower, οι προπαραγγελίες του GTA VI έχουν ήδη ξεπεράσει τα 1,65 δισ. δολάρια, επίδοση χωρίς προηγούμενο για βιντεοπαιχνίδι πριν από την κυκλοφορία του.Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 17 εκατομμύρια αντίτυπα, ενώ το 75% των πωλήσεων προέρχεται από το PlayStation 5 της Sony και το υπόλοιπο από τις κονσόλες Xbox Series S και X της Microsoft.