Στην πρόσληψη συνολικά 2.820 αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού προχώρησε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο πλαίσιο της Γ΄ φάσης προσλήψεων για το σχολικό έτος 2026-2027.Οι νέες προσλήψεις, που ανακοινώθηκαν την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, αφορούν σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τη Γενική και Ειδική Αγωγή, καθώς και τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.Οι προσλαμβανόμενοι καλούνται να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες διαδικασίες τοποθέτησης και να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 23 έως και την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026.Πώς κατανέμονται οι 2.820 προσλήψειςΣύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, οι νέες προσλήψεις κατανέμονται σε τρεις βασικές κατηγορίες.Η πρώτη περιλαμβάνει 1.720 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων προσλήψεων στη Σιβιτανίδειο Σχολή.Από αυτούς, οι 780 αφορούν τη Γενική Εκπαίδευση στην Πρωτοβάθμια και οι 47 την Ειδική Αγωγή. Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προβλέπονται 802 προσλήψεις στη Γενική Εκπαίδευση, 81 στην Ειδική Αγωγή και έξι σε Μουσικά Σχολεία.Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει 1.079 προσλήψεις μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, με επιπλέον δύο θέσεις στη Σιβιτανίδειο Σχολή.Η τρίτη αφορά 19 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς για τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, εκ των οποίων 12 στη Γενική Εκπαίδευση και επτά στην Ειδική Αγωγή.Οι προσλήψεις ειδικού προσωπικούΑπό τις 1.079 προσλήψεις μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ, οι 758 κατευθύνονται σε ομάδες γενικών σχολείων και οι 244 σε ομάδες ΕΠΑΛ.Παράλληλα, 53 θέσεις αφορούν την εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη, 17 τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, έξι τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης και μία τα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης.

Το υπουργείο επισημαίνει ότι για 26 θέσεις που είχαν διατεθεί προς κάλυψη δεν βρέθηκαν διαθέσιμοι υποψήφιοι.Οι ημερομηνίες που πρέπει να γνωρίζουν οι αναπληρωτέςΗ διαδικασία τοποθέτησης περιλαμβάνει συγκεκριμένα στάδια και προθεσμίες.Πέμπτη 19 Νοεμβρίου: Οι αναπληρωτές για τους οποίους απαιτείται επιλογή σχολικών μονάδων υποβάλλουν μέσω του ΟΠΣΥΔ τη δήλωση προτίμησης για τις διαθέσιμες θέσεις.Παρασκευή 20 Νοεμβρίου: Προβλέπεται ενημέρωση των αναπληρωτών μέσω SMS για τη σχολική μονάδα στην οποία θα πρέπει να παρουσιαστούν.Δευτέρα 23 και Τρίτη 24 Νοεμβρίου: Πραγματοποιείται η ανάληψη υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες ή στις αντίστοιχες εκπαιδευτικές δομές.Υπάρχουν ειδικές κατηγορίες προσλαμβανομένων, όπως όσοι τοποθετούνται απευθείας σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία ή σε ΚΕΔΑΣΥ, οι οποίοι δεν υποβάλλουν την ίδια δήλωση προτίμησης στο ΟΠΣΥΔ.Για τον λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες που αντιστοιχούν στη δική τους κατηγορία πρόσληψης.Μέχρι τι ώρα πρέπει να γίνει η ανάληψη υπηρεσίαςΙδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις ώρες ολοκλήρωσης της διαδικασίας.Σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Παιδείας, η ανάληψη υπηρεσίας στη σχολική μονάδα ή στην αρμόδια δομή πρέπει να ολοκληρώνεται έως τις 14:30 της ημέρας παρουσίασης, ώστε να πραγματοποιούνται εγκαίρως οι απαιτούμενες ενημερώσεις στα πληροφοριακά συστήματα.Για τους αναπληρωτές που συνάπτουν ψηφιακή σύμβαση, η εφαρμογή anaplirotes.gov.gr λειτουργεί για τη συγκεκριμένη διαδικασία από τις 00:01 έως τις 14:59 της ημέρας ανάληψης υπηρεσίας.Η μη εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των διαδικασιών μπορεί να έχει ως συνέπεια να μη διασφαλίζεται η καταχώριση της ανάληψης υπηρεσίας τη συγκεκριμένη ημέρα.Ποια δικαιολογητικά χρειάζονταιΟι νέοι αναπληρωτές πρέπει να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα έγγραφα ταυτοποίησης και τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα τυπικά προσόντα τους.Στις οδηγίες του υπουργείου περιλαμβάνονται επίσης γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού, γνωμάτευση ψυχιάτρου και υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το επίσημο υπόδειγμα.Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ελέγξουν και τις ειδικές οδηγίες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στην οποία έχουν προσληφθεί.Για τη σύναψη της ψηφιακής σύμβασης απαιτείται πρόσβαση στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι αναπληρωτές ενημερώνονται με SMS για τη δυνατότητα παραλαβής του ψηφιακού αντιγράφου της σύμβασής τους.Πού βρίσκονται τα ονόματα και οι πίνακεςΟι πίνακες προσλήψεων της Γ΄ φάσης έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας, με ξεχωριστές καταστάσεις για τις κατηγορίες Γενικής Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής, Μουσικών Σχολείων, ΕΕΠ και ΕΒΠ και Δημοσίων Ωνάσειων Σχολείων.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στη διεύθυνση minedu.gov.gr, στην ανακοίνωση της 17ης Νοεμβρίου, και στην ειδική σελίδα οδηγιών για αναπληρωτές.Η τήρηση των προθεσμιών αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι εκπαιδευτικοί που έχουν προσληφθεί καλούνται να ολοκληρώσουν μέσα στις επόμενες ημέρες τη δήλωση προτίμησης, την ενημέρωση για την τοποθέτησή τους και τη διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας.