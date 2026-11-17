Ισχυρότερα των προσδοκιών αποτελέσματα ανακοίνωσε η Nvidia μετά το κλείσιμο της Wall Street την Τρίτη, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών τόσο σε επίπεδο εσόδων όσο και κερδοφορίας, ενώ εξέπληξε θετικά την αγορά με τις προβλέψεις της για το επόμενο τρίμηνο και την ανακοίνωση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 150 δισ. δολαρίων.Πρόκειται για την πρώτη ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων του τεχνολογικού κολοσσού μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του συνιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου Τζένσεν Χουάνγκ την προηγούμενη εβδομάδα, εν μέσω μιας πρωτοφανούς κρίσης στην ηγεσία της εταιρείας.Συγκεκριμένα, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 2,68 δολάρια, έναντι προβλέψεων για 2,48 δολάρια. Οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις των αναλυτών τοποθετούσαν τον πήχη ελαφρώς χαμηλότερα, στα 2,47 δολάρια.Αντίστοιχα, τα τριμηνιαία έσοδα ανήλθαν στα 115,84 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της Wall Street για περίπου 109,1 δισ. δολάρια.