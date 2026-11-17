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Η Fifth Avenue του Μανχάταν ανέκτησε την πρώτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη των εμπορικών δρόμων με τα υψηλότερα ενοίκια καταστημάτων, καταγράφοντας ακόμη μία σημαντική επίδοση στο πλαίσιο της επιταχυνόμενης ανάκαμψης της αγοράς ακινήτων της Νέας Υόρκης.Τα ενοίκια στη Fifth Avenue αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 35% τον τελευταίο χρόνο, ξεπερνώντας κατά πολύ την παγκόσμια αύξηση του 3%, σύμφωνα με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών ακινήτων Cushman & Wakefield.Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, οι επιχειρήσεις κατέβαλαν κατά μέσο όρο περίπου 29.063 δολάρια ανά τετραγωνικό μέτρο για την ενοικίαση εμπορικών χώρων στο βόρειο τμήμα της διάσημης εμπορικής λεωφόρου της Νέας Υόρκης. Με αυτό το επίπεδο ενοικίων, μια επιχείρηση λιανικής καταβάλλει περισσότερα από 1 εκατ. δολάρια ετησίως για οποιονδήποτε χώρο μεγαλύτερο από 34,5 τετραγωνικά μέτρα, επιφάνεια αντίστοιχη με εκείνη ενός γκαράζ δύο αυτοκινήτων. Τα εμβληματικά καταστήματα των μεγάλων εμπορικών σημάτων, ωστόσο, είναι πολύ μεγαλύτερα.Τα ενοίκια στη Fifth Avenue ξεπέρασαν εκείνα της New Bond Street στο Λονδίνο, η οποία κατείχε την πρώτη θέση πέρυσι, καθώς και της Via Montenapoleone στο Μιλάνο, που είχε επίσης βρεθεί στο παρελθόν στην κορυφή της κατάταξης.Η επιστροφή της Fifth Avenue στην πρώτη θέση, για πρώτη φορά από το 2023, δείχνει ότι οι οίκοι μόδας και άλλες επιχειρήσεις λιανικής ανταγωνίζονται και πάλι για να αποκτήσουν παρουσία στο πιο αποκλειστικό τμήμα της λεωφόρου. Πρόκειται για μια διαδρομή μήκους περίπου 800 μέτρων, από το πολυκατάστημα Saks Fifth Avenue στην 49η Οδό έως τη νοτιοανατολική γωνία του Central Park, στην 60ή Οδό.Στον εμπορικό αυτό δρόμο βρίσκονται καταστήματα γνωστών εταιρειών, όπως ο οίκος κοσμημάτων Tiffany, το πολυτελές πολυκατάστημα Bergdorf Goodman και ένα κατάστημα της Apple που λειτουργεί όλο το 24ωρο. Η περιοχή προσελκύει ευρύ φάσμα καταναλωτών και τουριστών, προσφέροντας στις εταιρείες ιδιαίτερα πολύτιμη προβολή, μεταδίδει η Wall Street Journal.«Η Fifth Avenue στη Νέα Υόρκη εξακολουθεί συνολικά να έχει εξαιρετικά μεγάλη σημασία για τις εταιρείες», δήλωσε ο Μάικ Ο’Νιλ της Cushman & Wakefield.Αντίστοιχα ισχυρές επιδόσεις καταγράφουν φέτος και άλλοι τομείς της αγοράς ακινήτων της Νέας Υόρκης, ιδιαίτερα στην κατηγορία των ακινήτων υψηλών προδιαγραφών. Το ποσοστό των κενών χώρων για γραφεία στο Μανχάταν συνεχίζει να μειώνεται, ενώ τα ζητούμενα ενοίκια στα κτίρια υψηλών προδιαγραφών έφτασαν το τρίτο τρίμηνο στο ιστορικό υψηλό των περίπου 936 δολαρίων ανά τετραγωνικό μέτρο, σύμφωνα με την Cushman & Wakefield.Την ίδια ώρα, οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων στην πόλη έχουν καταφέρει να αυξήσουν τις μέσες τιμές δωματίων κατά 7% μέχρι στιγμής φέτος, στα 328 δολάρια ανά διανυκτέρευση, σύμφωνα με την εταιρεία δεδομένων CoStar. Η αύξηση αυτή ξεπερνά τόσο τον εθνικό μέσο όρο όσο και την αντίστοιχη άνοδο στις 25 μεγαλύτερες ξενοδοχειακές αγορές των ΗΠΑ.Η αναζωογόνηση της Fifth Avenue σηματοδοτεί μια σημαντική ανατροπή, όχι μόνο σε σχέση με τη βαθιά ύφεση της περιόδου της πανδημίας, αλλά και με την υποχώρηση που είχε πλήξει τον εμπορικό δρόμο τα προηγούμενα χρόνια. Το 2019, τα ενοίκια είχαν υποχωρήσει ακόμη και στα περίπου 16.146 δολάρια ανά τετραγωνικό μέτρο, καθώς επιχειρήσεις λιανικής έκλειναν καταστήματα εξαιτίας του υψηλού κόστους και της ανόδου του ηλεκτρονικού εμπορίου.Η ανάκαμψη άρχισε να αποκτά δυναμική στα τέλη του 2023, όταν ο οίκος μόδας Prada κατέβαλε περισσότερα από 800 εκατ. δολάρια για να αγοράσει τόσο το κτίριο όπου στεγάζεται το κατάστημά του στη Fifth Avenue όσο και το διπλανό ακίνητο. Λίγο αργότερα, ο όμιλος πολυτελών προϊόντων Kering αγόρασε δικό του ακίνητο έναντι σχεδόν 1 δισ. δολαρίων.Το ποσοστό των διαθέσιμων εμπορικών χώρων στο βόρειο τμήμα της Fifth Avenue μειώθηκε κατά 4,4 ποσοστιαίες μονάδες τον τελευταίο χρόνο, στο 13% κατά το τρίτο τρίμηνο.