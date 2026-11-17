Η θέρμανση διαμερίσματος 80 τ.μ. ακριβαίνει κατά 40,6% με πετρέλαιο και 50% με φυσικό αέριο πριν από την επιδότηση. Το επίδομα περιορίζει την επιβάρυνση, ενώ μόνωση, κατανάλωση και εξοπλισμός καθορίζουν τον τελικό μηνιαίο λογαριασμό κάθε νοικοκυριού