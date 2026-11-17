Κόστος θέρμανσης: Ο λογαριασμός για τον χειμώνα σε κατοικία 80 τ.μ.
Κόστος θέρμανσης: Ο λογαριασμός για τον χειμώνα σε κατοικία 80 τ.μ.
Η θέρμανση διαμερίσματος 80 τ.μ. ακριβαίνει κατά 40,6% με πετρέλαιο και 50% με φυσικό αέριο πριν από την επιδότηση. Το επίδομα περιορίζει την επιβάρυνση, ενώ μόνωση, κατανάλωση και εξοπλισμός καθορίζουν τον τελικό μηνιαίο λογαριασμό κάθε νοικοκυριού
Ακριβότερη ακόμη και μετά την κρατική ενίσχυση παραμένει φέτος η θέρμανση για ένα τυπικό ελληνικό νοικοκυριό. Σε διαμέρισμα 80 τετραγωνικών μέτρων στην Αττική, η μηνιαία δαπάνη αυξάνεται κατά περίπου 41% με πετρέλαιο και κατά 50% με φυσικό αέριο, πριν συνυπολογιστεί το επίδομα. Η επιβάρυνση περιορίζει το διαθέσιμο εισόδημα και επαναφέρει το δίλημμα μεταξύ διατήρησης της υπάρχουσας εγκατάστασης και αναζήτησης οικονομικότερης λύσης.
Οι εκτιμήσεις αφορούν συγκεκριμένο παράδειγμα κατοικίας και ίδιες καταναλώσεις με πέρυσι. Δεν αποτελούν ενιαίο τιμοκατάλογο για όλα τα σπίτια, καθώς η μόνωση, οι ώρες λειτουργίας, η απόδοση του εξοπλισμού και οι εξωτερικές θερμοκρασίες αλλάζουν ουσιαστικά το τελικό κόστος.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Οι εκτιμήσεις αφορούν συγκεκριμένο παράδειγμα κατοικίας και ίδιες καταναλώσεις με πέρυσι. Δεν αποτελούν ενιαίο τιμοκατάλογο για όλα τα σπίτια, καθώς η μόνωση, οι ώρες λειτουργίας, η απόδοση του εξοπλισμού και οι εξωτερικές θερμοκρασίες αλλάζουν ουσιαστικά το τελικό κόστος.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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