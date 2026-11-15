Μπορεί να γίνει κάποιος πλούσιος από τη διαιτησία; Τα πραγματικά ποσά πίσω από τη σφυρίχτρα

Ο Σπύρος Γκόντας υπολογίζει σε περίπου 1,5 εκατ. ευρώ τις συνολικές αμοιβές της τριακονταετούς καριέρας του - Τα 2.600 ευρώ ανά αγώνα EuroLeague, οι εξαψήφιες ετήσιες απολαβές στην κορυφή, ο σκληρός ανταγωνισμός και η συζήτηση για το «μπλοκ των Ισπανών»