Μπορεί να γίνει κάποιος πλούσιος από τη διαιτησία; Τα πραγματικά ποσά πίσω από τη σφυρίχτρα
Μπορεί να γίνει κάποιος πλούσιος από τη διαιτησία; Τα πραγματικά ποσά πίσω από τη σφυρίχτρα
Ο Σπύρος Γκόντας υπολογίζει σε περίπου 1,5 εκατ. ευρώ τις συνολικές αμοιβές της τριακονταετούς καριέρας του - Τα 2.600 ευρώ ανά αγώνα EuroLeague, οι εξαψήφιες ετήσιες απολαβές στην κορυφή, ο σκληρός ανταγωνισμός και η συζήτηση για το «μπλοκ των Ισπανών»
Περίπου 1,5 εκατ. ευρώ σε τριάντα χρόνια καριέρας. Αυτός είναι ο προσωπικός οικονομικός απολογισμός που κάνει ο Σπύρος Γκόντας, πρώην διεθνής διαιτητής μπάσκετ με 21 χρόνια παρουσίας στη EuroLeague, μιλώντας στο newmoney για μια πλευρά του μπάσκετ που σπανίως συζητείται με συγκεκριμένα ποσά: τις αμοιβές εκείνων που κρατούν τη σφυρίχτρα.
Στην καριέρα του μετρά περίπου 250 αγώνες EuroLeague, 280 αγώνες EuroCup και τις συμμετοχές του στα ελληνικά πρωταθλήματα.
Αφορμή για την έρευνα μας αποτέλεσαν όσα δημοσιοποιήθηκαν για τους ισχυρισμούς του πρώην διεθνούς διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου, μετά τον εντοπισμό μεγάλου χρηματικού ποσού στο σπίτι του. Ο ίδιος υποστήριξε ότι μέρος των χρημάτων προερχόταν από τη διαιτησία.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Στην καριέρα του μετρά περίπου 250 αγώνες EuroLeague, 280 αγώνες EuroCup και τις συμμετοχές του στα ελληνικά πρωταθλήματα.
Αφορμή για την έρευνα μας αποτέλεσαν όσα δημοσιοποιήθηκαν για τους ισχυρισμούς του πρώην διεθνούς διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου, μετά τον εντοπισμό μεγάλου χρηματικού ποσού στο σπίτι του. Ο ίδιος υποστήριξε ότι μέρος των χρημάτων προερχόταν από τη διαιτησία.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα