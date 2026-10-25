Μικρο-συνταξιοδότηση: Κύμα νέων που κάνουν μεγάλα διαλείμματα από τη δουλειά

Η σύνταξη δεν αναζητάται μόνο στο φινάλε μιας επαγγελματικής ζωής. Κάποιοι αγοράζουν ελεύθερο χρόνο στη μέση της καριέρας τους. Πόσο κοστίζει αυτή η επιλογή, γιατί ορίζει τάση και ποιοι πραγματικά μπορούν να την αποκτήσουν;