Τεχνολογία και άνθρωπος: Η νέα ισορροπία στη διαχείριση των οικονομικών
Τεχνολογία και άνθρωπος: Η νέα ισορροπία στη διαχείριση των οικονομικών
Η χρήση εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης για τη διαχείριση των οικονομικών έχει υπερδιπλασιαστεί μέσα σε έναν χρόνο
Οι καταναλωτές σε όλη την Ευρώπη ενσωματώνουν όλο και περισσότερο την Τεχνητή Νοημοσύνη στην καθημερινότητά τους. Καθώς εξοικειώνονται με τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της, αξιοποιούν νέα εργαλεία για να απλοποιήσουν καθημερινές εργασίες και να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τα οικονομικά τους.
Τα ευρήματα της φετινής έρευνας European Consumer Payment Report (ECPR) της Intrum δείχνουν ότι ολοένα και περισσότεροι Ευρωπαίοι συνδυάζουν την προσωπική τους κρίση με εργαλεία AI για την οργάνωση των οικονομικών τους. Η χρήση εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης για τη διαχείριση των οικονομικών έχει υπερδιπλασιαστεί μέσα σε έναν χρόνο, από 13% σε 29%, με το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα να ανέρχεται στο 21%.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
Τα ευρήματα της φετινής έρευνας European Consumer Payment Report (ECPR) της Intrum δείχνουν ότι ολοένα και περισσότεροι Ευρωπαίοι συνδυάζουν την προσωπική τους κρίση με εργαλεία AI για την οργάνωση των οικονομικών τους. Η χρήση εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης για τη διαχείριση των οικονομικών έχει υπερδιπλασιαστεί μέσα σε έναν χρόνο, από 13% σε 29%, με το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα να ανέρχεται στο 21%.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
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