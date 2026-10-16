Νέες αιχμές Ζελένσκι κατά του Τραμπ από τις Βρυξέλλες: «Η Ευρώπη έχει πραγματικούς ηγέτες που στέκονται στο πλευρό μας»

Νέα ένταση στις σχέσεις Κιέβου και Ουάσινγκτον μετά τη συμφωνία των ΗΠΑ για το ρωσικό ντίζελ - Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Ζελένσκι δυσκολότερο συνομιλητή από τον Πούτιν - Η ΕΕ ετοιμάζει νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας

Ντόναλντ Τραμπ άφησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας



Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εκφράζουν τη στήριξή τους στον Ζελένσκι, την ώρα που ο Λευκός Οίκος ασκεί πιέσεις στην Ουκρανία να σταματήσει τα πλήγματα εναντίον ρωσικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, παρά το γεγονός ότι η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές.







Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε διακόψει για τρεις ημέρες τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια, κατόπιν αιτήματος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, ανακοίνωσε ότι θα επαναλάβει τις επιθέσεις, καθώς η Μόσχα δεν τήρησε την αποκαλούμενη από τον Τραμπ «ενεργειακή εκεχειρία».











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Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αποδώσει την αύξηση των τιμών των καυσίμων στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας, επιχειρώντας να απομακρύνει την προσοχή από τον πόλεμο με το Ιράν, ο οποίος παραμένει ιδιαίτερα αντιδημοφιλής μεταξύ των Αμερικανών ψηφοφόρων.



Τραμπ: «Ο Ζελένσκι είναι πιο δύσκολος συνομιλητής από τον Πούτιν» Την Πέμπτη, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Ουκρανού προέδρου, σε συνέντευξή του στο Newsmax.



«Δεν είναι καλός άνθρωπος για να συνεργαζόμαστε μαζί του», δήλωσε χαρακτηριστικά για τον Ζελένσκι. «Δεν είμαι μεγάλος θαυμαστής του Ζελένσκι. Κατέστρεψαν αυτή τη χώρα», πρόσθεσε, χωρίς να αναφερθεί στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.



Μάλιστα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος αποτελεί δυσκολότερο συνομιλητή από τον Ρώσο ομόλογό του. «Θεωρώ ότι ο Ζελένσκι είναι πιο δύσκολος στη διαπραγμάτευση από τον Πούτιν», ανέφερε.



Αιχμές κατά τουάφησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι , κατά την άφιξή του στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες την Παρασκευή, εξυμνώντας τους «πραγματικούς ηγέτες» της Ευρώπης που συνεχίζουν να στηρίζουν τη χώρα του, σε μια περίοδο έντονης επιδείνωσης των σχέσεων μεταξύ Κιέβου και Ουάσινγκτον.Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εκφράζουν τη στήριξή τους στον, την ώρα που ο Λευκός Οίκος ασκεί πιέσεις στην Ουκρανία να σταματήσει τα πλήγματα εναντίον ρωσικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, παρά το γεγονός ότι η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές.Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε διακόψει για τρεις ημέρες τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια, κατόπιν αιτήματος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, ανακοίνωσε ότι θα επαναλάβει τις επιθέσεις, καθώς η Μόσχα δεν τήρησε την αποκαλούμενη από τον Τραμπ «ενεργειακή εκεχειρία».Η διαφωνία αυτή προστέθηκε στην ένταση που προκάλεσε η απόφαση του Αμερικανού προέδρου να προχωρήσει σε συμφωνία που επιτρέπει τις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ, αιφνιδιάζοντας τους Ευρωπαίους ηγέτες.Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι αισθάνθηκε προδομένος από την κίνηση αυτή, ενώ ο Τραμπ επιδιώκει να περιορίσει την εκτόξευση των διεθνών τιμών του ντίζελ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αποδώσει την αύξηση των τιμών των καυσίμων στον πόλεμο, επιχειρώντας να απομακρύνει την προσοχή από τον πόλεμο με το Ιράν, ο οποίος παραμένει ιδιαίτερα αντιδημοφιλής μεταξύ των Αμερικανών ψηφοφόρων.Την Πέμπτη, οεξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Ουκρανού προέδρου, σε συνέντευξή του στο Newsmax.«Δεν είναι καλός άνθρωπος για να συνεργαζόμαστε μαζί του», δήλωσε χαρακτηριστικά για τον Ζελένσκι. «Δεν είμαι μεγάλος θαυμαστής του Ζελένσκι. Κατέστρεψαν αυτή τη χώρα», πρόσθεσε, χωρίς να αναφερθεί στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.Μάλιστα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος αποτελεί δυσκολότερο συνομιλητή από τον Ρώσο ομόλογό του. «Θεωρώ ότι ο Ζελένσκι είναι πιο δύσκολος στη διαπραγμάτευση από τον Πούτιν», ανέφερε.

Ζελένσκι: «Ευχαριστώ τους πραγματικούς ηγέτες της Ευρώπης» Φτάνοντας στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών, πλαισιωμένος από τους κορυφαίους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ζελένσκι απέφυγε να αναφερθεί ευθέως στην επιδείνωση των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες.







Δεν σχολίασε επίσης τα προβλήματα που αντιμετώπισε αυτή την εβδομάδα η Ουκρανία στην ανταλλαγή πληροφοριών με τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών και στη λειτουργία του δορυφορικού συστήματος επικοινωνιών Starshield. Αντίθετα, επέλεξε να υπογραμμίσει τη στενή συνεργασία του με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συνεχή στήριξη που λαμβάνει από τις Βρυξέλλες.



«Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για την τεράστια υποστήριξη που έχουμε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την Κομισιόν και τους ηγέτες – τους πραγματικούς ηγέτες – που βρίσκονται στο πλευρό μας από την αρχή αυτού του πολέμου», δήλωσε κατά την είσοδό του στη Σύνοδο.



Ο Ουκρανός πρόεδρος επανέλαβε ότι η χώρα του επιθυμεί τον ταχύτερο δυνατό τερματισμό της σύγκρουσης, αλλά υποστήριξε ότι δεν διακρίνει αντίστοιχη πρόθεση από τη Μόσχα. «Φυσικά θέλουμε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Αυτή τη στιγμή, όμως, δεν βλέπουμε ενδείξεις από τη ρωσική πλευρά ότι είναι έτοιμη γι' αυτό», σημείωσε.



Παράλληλα, διευκρίνισε ότι οι ενεργειακές ανάγκες της Ουκρανίας βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας του, καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.



Νέο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας ετοιμάζει η ΕΕ Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ανακοίνωσαν ότι προετοιμάζουν ένα νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το 22ο από την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.



Σε αντίθεση με την προσέγγιση της κυβέρνησης Τραμπ, οι Βρυξέλλες επιδιώκουν να καταστήσουν σαφές ότι η πίεση προς τη Μόσχα θα ενισχυθεί εάν ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν προχωρήσει στον τερματισμό του πολέμου.



Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναφέρθηκε στην αποτυχία της ενεργειακής εκεχειρίας που είχε προωθήσει ο Αμερικανός πρόεδρος. «Υποστηρίξαμε την ενεργειακή εκεχειρία του προέδρου Τραμπ, αλλά είδαμε ότι η Ρωσία δεν τη σεβάστηκε ούτε για ένα λεπτό. Αντίθετα, η Ρωσία κλιμάκωσε τις επιθέσεις της και, ως εκ τούτου, πρέπει να αυξήσουμε την πίεση προς τη Ρωσία», δήλωσε.



Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιμένει ότι οι κυρώσεις δεν πρέπει να χαλαρώσουν όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, παρά τις οικονομικές πιέσεις που προκαλεί η άνοδος των τιμών της ενέργειας.