Μάριος Ηλιόπουλος για Γιώργο Βαρδινογιάννη: Είμαι ευτυχής που μου δόθηκε η ευκαιρία να σε γνωρίσω από κοντά
Μάριος Ηλιόπουλος για Γιώργο Βαρδινογιάννη: Είμαι ευτυχής που μου δόθηκε η ευκαιρία να σε γνωρίσω από κοντά
Το συγκινητικό «αντίο» του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ στον «Καπετάνιο» - «Το Σύμπαν θα βρει τον τρόπο να επικοινωνήσει αυτά που νιώθω για σένα...»
Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, αποχαιρέτησε με τον δικό του τρόπο τον Γιώργο Βαρδινογιάννη που άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή σε ηλικία 90 ετών.
«Είμαι ευτυχής που μου δόθηκε η ευκαιρία να σε γνωρίσω από κοντά...», τόνισε ο κ. Ηλιόπουλος στην ανακοίνωσή του, ενώ πρόσθεσε πως «Το Σύμπαν θα βρει τον τρόπο να επικοινωνήσει αυτά που νιώθω για σένα...».
Επιπλέον, αναφέρει ότι «θαύμασα το Πάθος και τον Αυθορμητισμό σου και τον δικό σου "ιδιαίτερο" για κάποιους τρόπο έκφρασης... Ντόμπρος, ωραίος άνθρωπος με ένα χαρακτηριστικό αφοπλιστικό χαμόγελο...».
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ:
«Αξιότιμε Γιώργο Βαρδινογιάννη, Αγαπητέ Γιωργάρα...
Θα ήθελα να σου απευθύνω λίγα λόγια τιμής, ερχόμενα ατόφια από μέσα μου...
Καπετάνιε, στα χρόνια που ήσουν στον Μικρόκοσμό μας, θαύμασα το Πάθος και τον Αυθορμητισμό σου και τον δικό σου "ιδιαίτερο" για κάποιους τρόπο έκφρασης... Ντόμπρος, ωραίος άνθρωπος με ένα χαρακτηριστικό αφοπλιστικό χαμόγελο...
Είμαι ευτυχής που μου δόθηκε η ευκαιρία να σε γνωρίσω από κοντά... Το Σύμπαν θα βρει τον τρόπο να επικοινωνήσει αυτά που νιώθω για σένα... Κουράγιο, Δύναμη σε όλη την οικογένεια και να θυμούνται τις όμορφες στιγμές μαζί σου...
Με Εκτίμηση και Αγάπη
Μάριος Παναγιώτη Ηλιόπουλος»
«Είμαι ευτυχής που μου δόθηκε η ευκαιρία να σε γνωρίσω από κοντά...», τόνισε ο κ. Ηλιόπουλος στην ανακοίνωσή του, ενώ πρόσθεσε πως «Το Σύμπαν θα βρει τον τρόπο να επικοινωνήσει αυτά που νιώθω για σένα...».
Επιπλέον, αναφέρει ότι «θαύμασα το Πάθος και τον Αυθορμητισμό σου και τον δικό σου "ιδιαίτερο" για κάποιους τρόπο έκφρασης... Ντόμπρος, ωραίος άνθρωπος με ένα χαρακτηριστικό αφοπλιστικό χαμόγελο...».
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ:
«Αξιότιμε Γιώργο Βαρδινογιάννη, Αγαπητέ Γιωργάρα...
Θα ήθελα να σου απευθύνω λίγα λόγια τιμής, ερχόμενα ατόφια από μέσα μου...
Καπετάνιε, στα χρόνια που ήσουν στον Μικρόκοσμό μας, θαύμασα το Πάθος και τον Αυθορμητισμό σου και τον δικό σου "ιδιαίτερο" για κάποιους τρόπο έκφρασης... Ντόμπρος, ωραίος άνθρωπος με ένα χαρακτηριστικό αφοπλιστικό χαμόγελο...
Είμαι ευτυχής που μου δόθηκε η ευκαιρία να σε γνωρίσω από κοντά... Το Σύμπαν θα βρει τον τρόπο να επικοινωνήσει αυτά που νιώθω για σένα... Κουράγιο, Δύναμη σε όλη την οικογένεια και να θυμούνται τις όμορφες στιγμές μαζί σου...
Με Εκτίμηση και Αγάπη
Μάριος Παναγιώτη Ηλιόπουλος»
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