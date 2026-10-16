Η πρωτοβουλία του WHEN και της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας περνά στην επόμενη φάση της, προσφέροντας τρίμηνη εξατομικευμένη καθοδήγηση σε 20 γυναίκες επιχειρηματίες του κλάδου HORECA.
Συνελήφθη ο «Χασάπης της Μπάνιας», κατηγορείται για τη σφαγή περισσότερων από 450 αμάχων στη Συρία
Συνελήφθη ο «Χασάπης της Μπάνιας», κατηγορείται για τη σφαγή περισσότερων από 450 αμάχων στη Συρία
Ανάμεσα στα θύματα των σφαγών του 2013 δεκάδες γυναίκες και παιδιά
Στα χέρια των συριακών Αρχών βρίσκεται ο 70χρονος Αλί Καγιαλί, γνωστός ως «Χασάπης της Μπάνιας», ο οποίος κατηγορείται για τη συμμετοχή του στις σφαγές εκατοντάδων αμάχων στη δυτική Συρία το 2013. Ο πρώην διοικητής ένοπλης πολιτοφυλακής που υποστήριζε το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ συνελήφθη μετά από ειδική επιχείρηση των υπηρεσιών πληροφοριών.
Σύμφωνα με το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA, ο Καγιαλί, γνωστός και με το όνομα Μιχράτς Ουράλ, συνελήφθη ενώ επιχειρούσε να διαφύγει από τη χώρα. Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υποστηρίζει ότι η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, στην περιοχή Μανσουρίγια του Λιβάνου ενώ οι λιβανικές Αρχές δεν έχουν σχολιάσει τη συγκεκριμένη εκδοχή.
Ο Αλί Καγιαλί κατηγορείται ότι διοικούσε ένοπλες ομάδες που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις των δυνάμεων του Μπασάρ αλ Άσαντ εναντίον αμάχων στις περιοχές Αλ Μπάιντα και Μπάνιας, στην επαρχία Ταρτούς, τον Μάιο του 2013.
Τότε, κυβερνητικές δυνάμεις και συμμαχικές πολιτοφυλακές εισέβαλαν σε κατοικημένες περιοχές, όπου πραγματοποιήθηκαν μαζικές εκτελέσεις αμάχων. Σύμφωνα με το Συριακό Δίκτυο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (SNHR), 459 άμαχοι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους 92 παιδιά και 71 γυναίκες. Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν 264 θάνατοι στην Αλ Μπάιντα και 195 στην περιοχή Ρας αλ Ναμπέχ της Μπάνιας.
Η Human Rights Watch είχε τεκμηριώσει τουλάχιστον 248 θανάτους στις δύο περιοχές, επισημαίνοντας ότι ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να ήταν σημαντικά μεγαλύτερος.
Μαρτυρίες από την εποχή περιγράφουν εκτελέσεις με πυροβόλα όπλα και αιχμηρά αντικείμενα, πτώματα εγκαταλελειμμένα σε δρόμους, καταστήματα και υπόγεια, καθώς και κατοικίες που παραδόθηκαν στις φλόγες.
Ο Αλί Καγιαλί γεννήθηκε το 1956 στην Αντιόχεια της Τουρκίας και είχε δραστηριοποιηθεί σε ένοπλες οργανώσεις, μεταξύ των οποίων το Λαϊκό Μέτωπο Σωτηρίας στην Τουρκία και το Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Αλεξανδρέττας.
Το 1982 κατέφυγε στη Συρία, όπου απέκτησε τη συριακή υπηκοότητα και άλλαξε το όνομά του. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ανέπτυξε στενούς δεσμούς με την οικογένεια Άσαντ.
Σύμφωνα με το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA, ο Καγιαλί, γνωστός και με το όνομα Μιχράτς Ουράλ, συνελήφθη ενώ επιχειρούσε να διαφύγει από τη χώρα. Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υποστηρίζει ότι η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, στην περιοχή Μανσουρίγια του Λιβάνου ενώ οι λιβανικές Αρχές δεν έχουν σχολιάσει τη συγκεκριμένη εκδοχή.
Ο Αλί Καγιαλί κατηγορείται ότι διοικούσε ένοπλες ομάδες που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις των δυνάμεων του Μπασάρ αλ Άσαντ εναντίον αμάχων στις περιοχές Αλ Μπάιντα και Μπάνιας, στην επαρχία Ταρτούς, τον Μάιο του 2013.
Οι σφαγές με περισσότερους από 450 νεκρούς
سامحوني إن خرجت عن البروتوكول لكن إلقاء القبض على علي كيالي كان لحظة ينتظرها السوريون والضحايا— رائد الصالح (@RaedAlSaleh3) October 15, 2026
علي كيالي سفاح بانياس……يليق بك المخطط
والشكر كل الشكر لأبطال الاستخبارات ووزارة الداخلية
رغم أن طريق العدالة طويلاً لكنه يبقى الطريق الوحيد نحو إنصاف الضحايا وبناء سوريا التي… pic.twitter.com/tNxntSga6Z
Τότε, κυβερνητικές δυνάμεις και συμμαχικές πολιτοφυλακές εισέβαλαν σε κατοικημένες περιοχές, όπου πραγματοποιήθηκαν μαζικές εκτελέσεις αμάχων. Σύμφωνα με το Συριακό Δίκτυο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (SNHR), 459 άμαχοι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους 92 παιδιά και 71 γυναίκες. Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν 264 θάνατοι στην Αλ Μπάιντα και 195 στην περιοχή Ρας αλ Ναμπέχ της Μπάνιας.
Η Human Rights Watch είχε τεκμηριώσει τουλάχιστον 248 θανάτους στις δύο περιοχές, επισημαίνοντας ότι ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να ήταν σημαντικά μεγαλύτερος.
Μαρτυρίες από την εποχή περιγράφουν εκτελέσεις με πυροβόλα όπλα και αιχμηρά αντικείμενα, πτώματα εγκαταλελειμμένα σε δρόμους, καταστήματα και υπόγεια, καθώς και κατοικίες που παραδόθηκαν στις φλόγες.
كان يريد تطهير كامل لأهل السنة في بانياس خاصة وسوريا عامة..— محمود سعيد القادري (@mhmwdalqadry2) October 15, 2026
قال أنه ومرتزقته أصحاب الأرض وسيطهرونها كما فعل في البيضا
ودارت الدائرة.. وجاء عدل رب العالمين
القبض على المجرم علي كيالي (معراج اورال)
صاحب اشنع مجزرة في بداية الثورة مجزرة البيضا في بانياس pic.twitter.com/lAaT2bVigj
Ο Αλί Καγιαλί γεννήθηκε το 1956 στην Αντιόχεια της Τουρκίας και είχε δραστηριοποιηθεί σε ένοπλες οργανώσεις, μεταξύ των οποίων το Λαϊκό Μέτωπο Σωτηρίας στην Τουρκία και το Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Αλεξανδρέττας.
Ποιος είναι ο «Χασάπης της Μπάνιας»
Το 1982 κατέφυγε στη Συρία, όπου απέκτησε τη συριακή υπηκοότητα και άλλαξε το όνομά του. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ανέπτυξε στενούς δεσμούς με την οικογένεια Άσαντ.
Μετά το ξέσπασμα του συριακού εμφυλίου πολέμου το 2011, ανέλαβε τη διοίκηση πολιτοφυλακής που πολεμούσε στο πλευρό των κυβερνητικών δυνάμεων, κυρίως στις παράκτιες περιοχές της Συρίας.
Στον ίδιο και στις δυνάμεις του αποδίδεται συμμετοχή σε επιχειρήσεις στην Ταρτούς, στη Λαττάκεια, στο Χαλέπι και στην Ιντλίμπ.
Η σύλληψη του Καγιαλί έρχεται λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη του Τζαμάλ Τραμπέλσι, ο οποίος φέρεται να υπήρξε υπαρχηγός του. Ο Τραμπέλσι συνελήφθη στις 4 Οκτωβρίου από τις συριακές δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας.
Οι νέες συριακές Αρχές έχουν εντείνει τις επιχειρήσεις εντοπισμού προσώπων που κατηγορούνται για εγκλήματα κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου και της διακυβέρνησης Άσαντ.
Το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας έχει ανακοινώσει ότι οι προσπάθειες αυτές εντάσσονται στη διαδικασία μεταβατικής δικαιοσύνης, με στόχο τη διερεύνηση εγκλημάτων και την απόδοση ευθυνών για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Στον ίδιο και στις δυνάμεις του αποδίδεται συμμετοχή σε επιχειρήσεις στην Ταρτούς, στη Λαττάκεια, στο Χαλέπι και στην Ιντλίμπ.
Η σύλληψη του Καγιαλί έρχεται λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη του Τζαμάλ Τραμπέλσι, ο οποίος φέρεται να υπήρξε υπαρχηγός του. Ο Τραμπέλσι συνελήφθη στις 4 Οκτωβρίου από τις συριακές δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας.
Οι νέες συριακές Αρχές έχουν εντείνει τις επιχειρήσεις εντοπισμού προσώπων που κατηγορούνται για εγκλήματα κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου και της διακυβέρνησης Άσαντ.
Το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας έχει ανακοινώσει ότι οι προσπάθειες αυτές εντάσσονται στη διαδικασία μεταβατικής δικαιοσύνης, με στόχο τη διερεύνηση εγκλημάτων και την απόδοση ευθυνών για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
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