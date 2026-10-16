Αποκαθίσταται σταδιακά το πρόβλημα με τις καθυστερήσεις στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, πτήσεις παρακάμπτουν τον ιταλικό εναέριο χώρο

Περιορισμένος ο αντίκτυπος στα ελληνικά αεροδρόμια - Παρακάμπτουν τον ιταλικό εναέριο χώρο οι πτήσεις από και προς Ελλάδα – Πάνω από το 75% έχει αποκατασταθεί η χωρητικότητα του ιταλικού εναέριου χώρου μετά τη χρήση εναλλακτικών δορυφορικών συστημάτων

συστήματα αεροναυτιλίας της γειτονικής χώρας. Την ίδια ώρα, η κατάσταση στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση, καθώς οι ιταλικές Αρχές έχουν στραφεί στη χρήση εναλλακτικών δορυφορικών συστημάτων.



Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία από την ιταλική πλευρά, η χωρητικότητα του ιταλικού εναέριου χώρου έχει ήδη αποκατασταθεί σε ποσοστό άνω του 75%, γεγονός που συμβάλλει στη σταδιακή ομαλοποίηση των πτήσεων.



μειωμένη χωρητικότητα παραμένει σε ισχύ έως τις 16:00, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες προσπαθούν, όπου αυτό είναι εφικτό, να παρακάμπτουν τον ιταλικό εναέριο χώρο για πτήσεις που δεν έχουν ως προορισμό την Ιταλία.



Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να περιοριστούν οι επιπτώσεις στα δρομολόγια που διέρχονται από την Ιταλία με προορισμό άλλες ευρωπαϊκές χώρες.



Παρά τη βελτίωση της κατάστασης, οι επιβάτες εξακολουθούν να καλούνται από τις αεροπορικές εταιρείες να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές στις προγραμματισμένες ώρες των πτήσεών τους.



Πώς προκλήθηκε το πρόβλημα στον ιταλικό εναέριο χώρο Οι δυσλειτουργίες στα συστήματα αεροναυτιλίας της Ιταλίας εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με την ιταλική υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας Enav.



Το πρόβλημα παρουσιάστηκε στο δίκτυο μετάδοσης δεδομένων που υποστηρίζει τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.



Αρχικά, οι αεροπορικές μεταφορές συνεχίστηκαν με τη χρήση εφεδρικών συστημάτων. Ωστόσο, η αύξηση της κίνησης τις πρωινές ώρες κατέστησε αναγκαία την επιβολή περιορισμών.



Κλείσιμο Eurocontrol προχώρησαν σε μείωση της χωρητικότητας του ιταλικού εναέριου χώρου, περιορίζοντας προσωρινά τον αριθμό των αεροσκαφών που μπορούσαν να εξυπηρετούνται.



Οι περιορισμοί προκάλεσαν αλυσιδωτές καθυστερήσεις σε πτήσεις από και προς την Ιταλία, αλλά και σε δρομολόγια που διέρχονται από τον ιταλικό εναέριο χώρο με προορισμό άλλες χώρες.



Η Enav διευκρίνισε ότι τα μέτρα ελήφθησαν για λόγους ασφάλειας των πτήσεων, ενώ διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης ή δολιοφθοράς.



Καθυστερήσεις και ακυρώσεις σε ιταλικά αεροδρόμια Οι επιπτώσεις της βλάβης έγιναν αισθητές σε αρκετά αεροδρόμια της Ιταλίας, όπου καταγράφηκαν καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων.



Περιορισμένος είναι ο αντίκτυπος στις πτήσεις από και προς την Ελλάδα που συνδέονται με την Ιταλία , παρά τα προβλήματα που έχουν προκαλέσει από το πρωί της Παρασκευής (16/10) οι δυσλειτουργίες στατης γειτονικής χώρας. Την ίδια ώρα, η κατάσταση στονπαρουσιάζει σταδιακή βελτίωση, καθώς οι ιταλικές Αρχές έχουν στραφεί στη χρήση εναλλακτικών δορυφορικών συστημάτων.Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία από την ιταλική πλευρά, η χωρητικότητα του ιταλικού εναέριου χώρου έχει ήδη αποκατασταθεί σε, γεγονός που συμβάλλει στη σταδιακή ομαλοποίηση των πτήσεων.Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες προσπαθούν, όπου αυτό είναι εφικτό, να παρακάμπτουν τον ιταλικό εναέριο χώρο για πτήσεις που δεν έχουν ως προορισμό την Ιταλία.Με τον τρόπο αυτόπου διέρχονται από την Ιταλία με προορισμό άλλες ευρωπαϊκές χώρες.Παρά τη βελτίωση της κατάστασης, οι επιβάτες εξακολουθούν να καλούνται από τις αεροπορικές εταιρείες να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές στις προγραμματισμένες ώρες των πτήσεών τους.Οι δυσλειτουργίες στα συστήματα αεροναυτιλίας της Ιταλίας, σύμφωνα με την ιταλική υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας Enav.Το πρόβλημα παρουσιάστηκε στοπου υποστηρίζει τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.Αρχικά, οι αεροπορικές μεταφορές συνεχίστηκαν με τη χρήση εφεδρικών συστημάτων. Ωστόσο, η αύξηση της κίνησης τις πρωινές ώρες κατέστησε αναγκαία τηνΑπό τις 06:00 το πρωί, οι ιταλικές Αρχές και τοπροχώρησαν σε μείωση της χωρητικότητας του ιταλικού εναέριου χώρου, περιορίζοντας προσωρινά τον αριθμό των αεροσκαφών που μπορούσαν να εξυπηρετούνται.Οι περιορισμοί προκάλεσαν αλυσιδωτές καθυστερήσεις σε πτήσεις από και προς την, αλλά και σε δρομολόγια που διέρχονται από τον ιταλικό εναέριο χώρο με προορισμό άλλες χώρες.διευκρίνισε ότι τα μέτρα ελήφθησαν για λόγους ασφάλειας των πτήσεων, ενώ διαβεβαίωσε ότιΟι επιπτώσεις της βλάβης έγιναν αισθητές σε αρκετά αεροδρόμια της Ιταλίας, όπου καταγράφηκαν καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων.

Στο Μιλάνο-Λινάτε, οι καθυστερήσεις στις αφίξεις έφτασαν έως και τη μία ώρα, ενώ σε ορισμένες αναχωρήσεις ξεπέρασαν το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.



Στο αεροδρόμιο Όριο αλ Σέριο του Μπέργκαμο, πτήση της Ryanair προς το Τράπανι, προγραμματισμένη για τις 06:50, αναχώρησε με καθυστέρηση μιάμισης ώρας. Άλλη πτήση της ίδιας εταιρείας προς το Βερολίνο καθυστέρησε κατά μία ώρα και 20 λεπτά.



Παράλληλα, πτήση της Volotea από την Όλμπια, η οποία αναμενόταν στις 07:45, επαναπρογραμματίστηκε να φτάσει στις 11:18.



Προβλήματα καταγράφηκαν και στο αεροδρόμιο της Τεργέστης, όπου ακυρώθηκε πτήση από το Φιουμιτσίνο, η οποία επρόκειτο στη συνέχεια να αναχωρήσει εκ νέου, ενώ δρομολόγιο προς το Μιλάνο-Λινάτε μετατέθηκε κατά αρκετές ώρες.



Πλέον, με τη χρήση εναλλακτικών δορυφορικών συστημάτων, η εικόνα στις ευρωπαϊκές πτήσεις βελτιώνεται, καθώς η χωρητικότητα του ιταλικού εναέριου χώρου έχει ξεπεράσει το 75%, χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας.