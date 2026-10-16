Αρχαία Αρσινόη: Αποκαλύπτονται τα μυστικά της μέσα από την ανασκαφική έρευνα - Δείτε φωτογραφίες των ευρημάτων
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Αρχαία Αρσινόη Υπουργείο Πολιτισμού Ανασκαφή

Αρχαία Αρσινόη: Αποκαλύπτονται τα μυστικά της μέσα από την ανασκαφική έρευνα - Δείτε φωτογραφίες των ευρημάτων

Πραγματοποιείται από το υπουργείο Πολιτισμού, σε συνεργασία με την Κινεζική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα 

Αρχαία Αρσινόη: Αποκαλύπτονται τα μυστικά της μέσα από την ανασκαφική έρευνα - Δείτε φωτογραφίες των ευρημάτων
Φως στην ιστορία και την εξέλιξη της αρχαίας Αρσινόης, ρίχνουν τα ευρήματα που ανακαλύφθηκαν κατά την πρώτη ανασκαφική περίοδο της έρευνας στο Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας η οποία πραγματοποιείται από το υπουργείο Πολιτισμού, σε συνεργασία με την Κινεζική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας.
Αρχαία Αρσινόη: Αποκαλύπτονται τα μυστικά της μέσα από την ανασκαφική έρευνα - Δείτε φωτογραφίες των ευρημάτων

Η ανασκαφή πραγματοποιήθηκε στη θέση «Κακαβαριά», όπου κατά το παρελθόν είχαν αποκαλυφθεί αρχιτεκτονικά κατάλοιπα της αρχαίας Αρσινόης. Η φετινή έρευνα επικεντρώθηκε στην επέκταση της παλαιότερης ανασκαφής, στη διερεύνηση και τεκμηρίωση των καταλοίπων και στην αναζήτηση νέων στοιχείων για την οργάνωση του αρχαίου οικισμού.
Αρχαία Αρσινόη: Αποκαλύπτονται τα μυστικά της μέσα από την ανασκαφική έρευνα - Δείτε φωτογραφίες των ευρημάτων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η διερεύνηση σημαντικού κτηρίου, τμήματα του οποίου είχαν ανασκαφεί κατά το παρελθόν από τον αρχαιολόγο Λάζαρο Κολώνα. Τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι πρόκειται για τετράγωνο οικοδόμημα επιμελημένης δόμησης με περίστυλη αυλή, το οποίο παρουσιάζει ίχνη μετασκευών και διαδοχικών φάσεων χρήσης και ομοιότητες με κτήρια άλλων θέσεων της Αιτωλοακαρνανίας, όπως η Καλυδώνα.
Αρχαία Αρσινόη: Αποκαλύπτονται τα μυστικά της μέσα από την ανασκαφική έρευνα - Δείτε φωτογραφίες των ευρημάτων
Κλείσιμο

Η ανασκαφή απέδωσε σημαντικό αρχαιολογικό υλικό, μεταξύ άλλων κεράμους στέγης, πήλινα ακροκέραμα, αγγεία, χάλκινα νομίσματα και ζωικά κατάλοιπα. Το υλικό βρίσκεται υπό συντήρηση και μελέτη, ενώ θα ακολουθήσουν η ταύτιση και η χρονολόγησή του.
Αρχαία Αρσινόη: Αποκαλύπτονται τα μυστικά της μέσα από την ανασκαφική έρευνα - Δείτε φωτογραφίες των ευρημάτων

Η έρευνα εντάσσεται σε πενταετές πρόγραμμα (2026–2030), με στόχο τη συστηματική διερεύνηση του οικισμού της αρχαίας Αρσινόης, τη μελέτη της πολεοδομικής και οικιστικής του οργάνωσης και των σημαντικών αρχιτεκτονικών καταλοίπων της θέσης. Η πρώτη ανασκαφική περίοδος αποτελεί την αφετηρία μιας σημαντικής διεθνούς επιστημονικής συνεργασίας, η οποία αναμένεται να συμβάλει στην ανάδειξη και βαθύτερη γνώση της αρχαίας Αρσινόης, ενισχύοντας παράλληλα τη συνεργασία Ελλάδας και Κίνας στον τομέα της αρχαιολογικής έρευνας και της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Αρχαία Αρσινόη: Αποκαλύπτονται τα μυστικά της μέσα από την ανασκαφική έρευνα - Δείτε φωτογραφίες των ευρημάτων

Το πρόγραμμα διευθύνεται από τη Δρ Ολυμπία Βικάτου, Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, ενώ επικεφαλής από την πλευρά της Κινεζικής Σχολής είναι ο Δρ Li Xinwei, Διευθυντής της Σχολής.

Thema Insights

Αλήθεια ή Μύθος;

Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.

Η καρδιά της ποδηλασίας χτυπά ξανά στο Λουτράκι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Το διήμερο της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον 2ο διεθνή αγώνα ποδηλασίας UCI Gran Fondo Loutraki Greece, ποδηλατική Expo, pasta party, τεχνικές παρουσιάσεις και μια μεγάλη γιορτή στην τελετή απονομής των μεταλλίων, με την υπογραφή του Kyvernitis Sports & Events

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης