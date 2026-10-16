Αρχαία Αρσινόη: Αποκαλύπτονται τα μυστικά της μέσα από την ανασκαφική έρευνα - Δείτε φωτογραφίες των ευρημάτων

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Φως στην ιστορία και την εξέλιξη της, ρίχνουν τα ευρήματα που ανακαλύφθηκαν κατά την πρώτηστο Αγγελόκαστροη οποία πραγματοποιείται από το, σε συνεργασία με τηνκαι την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας.Η ανασκαφή πραγματοποιήθηκε στη θέση «Κακαβαριά», όπου κατά το παρελθόν είχαν αποκαλυφθεί αρχιτεκτονικά κατάλοιπα της αρχαίας Αρσινόης. Η φετινή έρευνα επικεντρώθηκε στην επέκταση της παλαιότερης ανασκαφής, στη διερεύνηση και τεκμηρίωση των καταλοίπων και στην αναζήτηση νέων στοιχείων για την οργάνωση του αρχαίου οικισμού.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η διερεύνηση σημαντικού κτηρίου, τμήματα του οποίου είχαν ανασκαφεί κατά το παρελθόν από τον αρχαιολόγο Λάζαρο Κολώνα. Τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι πρόκειται για τετράγωνο οικοδόμημα επιμελημένης δόμησης με περίστυλη αυλή, το οποίο παρουσιάζει ίχνη μετασκευών και διαδοχικών φάσεων χρήσης και ομοιότητες με κτήρια άλλων θέσεων της Αιτωλοακαρνανίας, όπως η Καλυδώνα.Η ανασκαφή απέδωσε σημαντικό αρχαιολογικό υλικό, μεταξύ άλλων κεράμους στέγης, πήλινα ακροκέραμα, αγγεία, χάλκινα νομίσματα και ζωικά κατάλοιπα. Το υλικό βρίσκεται υπό συντήρηση και μελέτη, ενώ θα ακολουθήσουν η ταύτιση και η χρονολόγησή του.