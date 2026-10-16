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Αρχαία Αρσινόη: Αποκαλύπτονται τα μυστικά της μέσα από την ανασκαφική έρευνα - Δείτε φωτογραφίες των ευρημάτων
Αρχαία Αρσινόη: Αποκαλύπτονται τα μυστικά της μέσα από την ανασκαφική έρευνα - Δείτε φωτογραφίες των ευρημάτων
Πραγματοποιείται από το υπουργείο Πολιτισμού, σε συνεργασία με την Κινεζική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
Φως στην ιστορία και την εξέλιξη της αρχαίας Αρσινόης, ρίχνουν τα ευρήματα που ανακαλύφθηκαν κατά την πρώτη ανασκαφική περίοδο της έρευνας στο Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας η οποία πραγματοποιείται από το υπουργείο Πολιτισμού, σε συνεργασία με την Κινεζική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας.
Η ανασκαφή πραγματοποιήθηκε στη θέση «Κακαβαριά», όπου κατά το παρελθόν είχαν αποκαλυφθεί αρχιτεκτονικά κατάλοιπα της αρχαίας Αρσινόης. Η φετινή έρευνα επικεντρώθηκε στην επέκταση της παλαιότερης ανασκαφής, στη διερεύνηση και τεκμηρίωση των καταλοίπων και στην αναζήτηση νέων στοιχείων για την οργάνωση του αρχαίου οικισμού.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η διερεύνηση σημαντικού κτηρίου, τμήματα του οποίου είχαν ανασκαφεί κατά το παρελθόν από τον αρχαιολόγο Λάζαρο Κολώνα. Τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι πρόκειται για τετράγωνο οικοδόμημα επιμελημένης δόμησης με περίστυλη αυλή, το οποίο παρουσιάζει ίχνη μετασκευών και διαδοχικών φάσεων χρήσης και ομοιότητες με κτήρια άλλων θέσεων της Αιτωλοακαρνανίας, όπως η Καλυδώνα.
Η ανασκαφή απέδωσε σημαντικό αρχαιολογικό υλικό, μεταξύ άλλων κεράμους στέγης, πήλινα ακροκέραμα, αγγεία, χάλκινα νομίσματα και ζωικά κατάλοιπα. Το υλικό βρίσκεται υπό συντήρηση και μελέτη, ενώ θα ακολουθήσουν η ταύτιση και η χρονολόγησή του.
Η ανασκαφή πραγματοποιήθηκε στη θέση «Κακαβαριά», όπου κατά το παρελθόν είχαν αποκαλυφθεί αρχιτεκτονικά κατάλοιπα της αρχαίας Αρσινόης. Η φετινή έρευνα επικεντρώθηκε στην επέκταση της παλαιότερης ανασκαφής, στη διερεύνηση και τεκμηρίωση των καταλοίπων και στην αναζήτηση νέων στοιχείων για την οργάνωση του αρχαίου οικισμού.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η διερεύνηση σημαντικού κτηρίου, τμήματα του οποίου είχαν ανασκαφεί κατά το παρελθόν από τον αρχαιολόγο Λάζαρο Κολώνα. Τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι πρόκειται για τετράγωνο οικοδόμημα επιμελημένης δόμησης με περίστυλη αυλή, το οποίο παρουσιάζει ίχνη μετασκευών και διαδοχικών φάσεων χρήσης και ομοιότητες με κτήρια άλλων θέσεων της Αιτωλοακαρνανίας, όπως η Καλυδώνα.
Η ανασκαφή απέδωσε σημαντικό αρχαιολογικό υλικό, μεταξύ άλλων κεράμους στέγης, πήλινα ακροκέραμα, αγγεία, χάλκινα νομίσματα και ζωικά κατάλοιπα. Το υλικό βρίσκεται υπό συντήρηση και μελέτη, ενώ θα ακολουθήσουν η ταύτιση και η χρονολόγησή του.
Η έρευνα εντάσσεται σε πενταετές πρόγραμμα (2026–2030), με στόχο τη συστηματική διερεύνηση του οικισμού της αρχαίας Αρσινόης, τη μελέτη της πολεοδομικής και οικιστικής του οργάνωσης και των σημαντικών αρχιτεκτονικών καταλοίπων της θέσης. Η πρώτη ανασκαφική περίοδος αποτελεί την αφετηρία μιας σημαντικής διεθνούς επιστημονικής συνεργασίας, η οποία αναμένεται να συμβάλει στην ανάδειξη και βαθύτερη γνώση της αρχαίας Αρσινόης, ενισχύοντας παράλληλα τη συνεργασία Ελλάδας και Κίνας στον τομέα της αρχαιολογικής έρευνας και της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Το πρόγραμμα διευθύνεται από τη Δρ Ολυμπία Βικάτου, Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, ενώ επικεφαλής από την πλευρά της Κινεζικής Σχολής είναι ο Δρ Li Xinwei, Διευθυντής της Σχολής.
Το πρόγραμμα διευθύνεται από τη Δρ Ολυμπία Βικάτου, Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, ενώ επικεφαλής από την πλευρά της Κινεζικής Σχολής είναι ο Δρ Li Xinwei, Διευθυντής της Σχολής.
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