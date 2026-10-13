Αεροδρόμιο Ακτίου: Η δυτική ακτή κρατάει το καλοκαίρι ως τον Οκτώβριο
Αεροδρόμιο Ακτίου: Η δυτική ακτή κρατάει το καλοκαίρι ως τον Οκτώβριο
Από την Πάργα και τα Σύβοτα ως την Πάλαιρο, η παράκτια Δυτική Ελλάδα έχει ένα καλό τουριστικά φθινόπωρο. Τι δείχνουν τα νούμερα του Ακτίου και ποιους κανόνες φέρνει το νέο χωροταξικό
Για δεκαετίες, στο τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πολλοί παραθαλάσσιοι προορισμοί άρχιζαν να κατεβάζουν ρολά. Φέτος, από την ακτή της Θεσπρωτίας ως την Πάλαιρο, η τουριστική κίνηση δείχνει να αντέχει περισσότερο. Το αεροδρόμιο του Ακτίου, η πύλη της περιοχής, διακίνησε τον Αύγουστο 221.999 επιβάτες, 9% περισσότερους από τον Αύγουστο του 2025. Στο οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου έφτασε τους 699.654, περίπου 45.000 παραπάνω από πέρσι, με αύξηση 6,7%. Η άνοδος δεν περιορίστηκε στην αιχμή. Ο Μάιος έκλεισε με +6,5%, ο Ιούνιος με +6% και ο Ιούλιος με +5,4%, και το άλμα του Αυγούστου ήρθε πάνω σε έναν ρυθμό που είχε ήδη στρώσει από την άνοιξη.
Ο Οκτώβριος γίνεται μήνας σεζόν
Η εικόνα του Ακτίου ταιριάζει με όσα συμβαίνουν σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Airdata Tracker, οι διεθνείς αεροπορικές θέσεις προς την Ελλάδα για τον Οκτώβριο είναι φέτος αυξημένες κατά 20,3%, τη μεγαλύτερη αύξηση από οποιονδήποτε μήνα της χρονιάς. Από την άλλη το ΙΝΣΕΤΕ υπολογίζει ότι τον Οκτώβριο θα έρθουν αεροπορικώς 3,6 εκατομμύρια επισκέπτες, σχεδόν 600.000 περισσότεροι από τον Οκτώβριο του 2025. Από αυτούς τους επιπλέον, περίπου 280.000 θα προσγειωθούν στην Αθήνα και οι υπόλοιποι 310.000 θα μοιραστούν στα περιφερειακά αεροδρόμια. Και οι τιμές ακολουθούν. Τον Οκτώβριο κινούνται φέτος περίπου 10% ψηλότερα από πέρσι. Ο Οκτώβριος παύει να είναι ουρά της σεζόν και αρχίζει να αντιμετωπίζεται ως κανονικός μήνας.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ο Οκτώβριος γίνεται μήνας σεζόν
Η εικόνα του Ακτίου ταιριάζει με όσα συμβαίνουν σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Airdata Tracker, οι διεθνείς αεροπορικές θέσεις προς την Ελλάδα για τον Οκτώβριο είναι φέτος αυξημένες κατά 20,3%, τη μεγαλύτερη αύξηση από οποιονδήποτε μήνα της χρονιάς. Από την άλλη το ΙΝΣΕΤΕ υπολογίζει ότι τον Οκτώβριο θα έρθουν αεροπορικώς 3,6 εκατομμύρια επισκέπτες, σχεδόν 600.000 περισσότεροι από τον Οκτώβριο του 2025. Από αυτούς τους επιπλέον, περίπου 280.000 θα προσγειωθούν στην Αθήνα και οι υπόλοιποι 310.000 θα μοιραστούν στα περιφερειακά αεροδρόμια. Και οι τιμές ακολουθούν. Τον Οκτώβριο κινούνται φέτος περίπου 10% ψηλότερα από πέρσι. Ο Οκτώβριος παύει να είναι ουρά της σεζόν και αρχίζει να αντιμετωπίζεται ως κανονικός μήνας.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα