Αεροδρόμιο Ακτίου: Η δυτική ακτή κρατάει το καλοκαίρι ως τον Οκτώβριο

Από την Πάργα και τα Σύβοτα ως την Πάλαιρο, η παράκτια Δυτική Ελλάδα έχει ένα καλό τουριστικά φθινόπωρο. Τι δείχνουν τα νούμερα του Ακτίου και ποιους κανόνες φέρνει το νέο χωροταξικό