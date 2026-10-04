Portale: Ο σεφ των 8 αστεριών Michelin στρώνει τραπέζι σε ένα από τα αρχαιότερα ξενοδοχεία της Ιταλίας

Πίσω από μια κόκκινη πόρτα στο ιστορικό κέντρο της Φλωρεντίας άνοιξε τον Σεπτέμβριο το Portale. Το κτίριο που το φιλοξενεί αναφέρεται για πρώτη φορά στα αρχεία της πόλης το 1386