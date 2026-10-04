Portale: Ο σεφ των 8 αστεριών Michelin στρώνει τραπέζι σε ένα από τα αρχαιότερα ξενοδοχεία της Ιταλίας
Portale: Ο σεφ των 8 αστεριών Michelin στρώνει τραπέζι σε ένα από τα αρχαιότερα ξενοδοχεία της Ιταλίας
Πίσω από μια κόκκινη πόρτα στο ιστορικό κέντρο της Φλωρεντίας άνοιξε τον Σεπτέμβριο το Portale. Το κτίριο που το φιλοξενεί αναφέρεται για πρώτη φορά στα αρχεία της πόλης το 1386
Το νέο εστιατόριο του Porta Rossa Hotel Firenze απέχει λίγα βήματα από την Piazza della Signoria και τον Duomo. Φέρει την υπογραφή του Paulo Airaudo, του Ιταλοαργεντινού σεφ που μετρά οκτώ αστέρια Michelin στα εστιατόρια του ομίλου του. Το όνομα δεν επιλέχθηκε τυχαία. Portale σημαίνει «πύλη», και η ιδέα είναι ένα κατώφλι. Μέσα από τα υλικά, τους παραγωγούς και τις ιστορίες της, ο επισκέπτης περνά στην κουλτούρα της Φλωρεντίας. Το σλόγκαν «Local roots. Italian soul» τα συμπυκνώνει όλα αυτά. Η φιλοδοξία είναι να γίνει στέκι για τους επισκέπτες του ξενοδοχείου και για τους ίδιους τους Φλωρεντινούς, αλλά και για τους foodies που επισκέπτονται την πανέμορφη πόλη.
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