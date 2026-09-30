ΜΙΔΑ: Τι θα εμφανίζει για κάθε ακίνητο και τι θα ζητά πριν αλλάξει ένα ενοικιαστήριο

Η αντιστοίχιση Ε9 και Κτηματολογίου, η δήλωση της χρήσης του ακινήτου και η επιβεβαίωση των ενεργών μισθώσεων - Πού θα γίνονται οι διορθώσεις χωρίς αναδρομικά προβλήματα - Πότε αναμένεται η πιλοτική λειτουργία