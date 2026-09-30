ΜΙΔΑ: Τι θα εμφανίζει για κάθε ακίνητο και τι θα ζητά πριν αλλάξει ένα ενοικιαστήριο
ΜΙΔΑ: Τι θα εμφανίζει για κάθε ακίνητο και τι θα ζητά πριν αλλάξει ένα ενοικιαστήριο
Η αντιστοίχιση Ε9 και Κτηματολογίου, η δήλωση της χρήσης του ακινήτου και η επιβεβαίωση των ενεργών μισθώσεων - Πού θα γίνονται οι διορθώσεις χωρίς αναδρομικά προβλήματα - Πότε αναμένεται η πιλοτική λειτουργία
Στη μία πλευρά της οθόνης τα ακίνητα όπως έχουν δηλωθεί στο Ε9, στην άλλη οι εγγραφές του Κτηματολογίου. Αυτή είναι η εικόνα πάνω στην οποία σχεδιάζεται να λειτουργήσει το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ). Ο ιδιοκτήτης θα καλείται να αναγνωρίσει ποιες καταχωρίσεις αφορούν το ίδιο ακίνητο και να τις συνδέσει ο ίδιος. Θα ακολουθούν η δήλωση της σημερινής χρήσης κάθε ιδιοκτησίας και η επιβεβαίωση των μισθώσεων που παραμένουν ενεργές. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή την περίοδο πραγματοποιούνται δοκιμές της εφαρμογής, με στόχο να τεθεί σε πιλοτική λειτουργία μέσα στο προσεχές δίμηνο.
Η πρώτη υποχρέωση στο ΜΙΔΑ θα είναι η αντιστοίχιση του ακινήτου που εμφανίζεται στο Ε9 με την εγγραφή του στο Κτηματολόγιο. Ο ιδιοκτήτης θα βλέπει ποια ακίνητα εμφανίζονται στα δύο αρχεία και θα υποδεικνύει ποιος ΑΤΑΚ του Ε9 αντιστοιχεί στον ΚΑΕΚ του ίδιου ακινήτου στο Κτηματολόγιο. Η εφαρμογή θα συγκεντρώνει τις πληροφορίες στην ίδια οθόνη, αλλά, σύμφωνα με τον σχεδιασμό που περιγράφεται, δεν θα αποφασίζει αυτόματα ποια εγγραφή ταιριάζει με ποια.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η πρώτη υποχρέωση στο ΜΙΔΑ θα είναι η αντιστοίχιση του ακινήτου που εμφανίζεται στο Ε9 με την εγγραφή του στο Κτηματολόγιο. Ο ιδιοκτήτης θα βλέπει ποια ακίνητα εμφανίζονται στα δύο αρχεία και θα υποδεικνύει ποιος ΑΤΑΚ του Ε9 αντιστοιχεί στον ΚΑΕΚ του ίδιου ακινήτου στο Κτηματολόγιο. Η εφαρμογή θα συγκεντρώνει τις πληροφορίες στην ίδια οθόνη, αλλά, σύμφωνα με τον σχεδιασμό που περιγράφεται, δεν θα αποφασίζει αυτόματα ποια εγγραφή ταιριάζει με ποια.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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