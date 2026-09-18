Ο άνθρωπος που ήθελε να φτιάξει ένα εργοστάσιο παπουτσιών και δημιούργησε μια ολόκληρη πόλη
Ο άνθρωπος που ήθελε να φτιάξει ένα εργοστάσιο παπουτσιών και δημιούργησε μια ολόκληρη πόλη
Από ένα οικογενειακό εργαστήριο υποδηματοποιίας σε μια κωμόπολη, η Baťa εξελίχθηκε σε διεθνή βιομηχανικό όμιλο σε μια πόλη 75.000 κατοίκων
Σήμερα το Ζλιν, η πόλη της περιοχής της Μοραβίας στην Τσεχία, έχει πληθυσμό περίπου 75.000 κατοίκους. Το 1921 είχε μόλις 4.678. Εννέα χρόνια αργότερα ο πληθυσμός είχε φτάσει τους 21.582 και το 1937 τους 37.342. Η εκρηκτική αυτή μεταμόρφωση δεν ήταν αποτέλεσμα κάποιου τεράστιου κοιτάσματος ορυκτού, μιας νέας σιδηροδρομικής γραμμής ή, έστω, μιας κρατικής απόφασης. Η πόλη γιγαντώθηκε χάρη σε μια εταιρεία παπουτσιών. Και στο όραμα ενός ανθρώπου, που πίστευε ότι για να μεγαλώσει η επιχείρηση έπρεπε να μεγαλώσει μαζί της και η πόλη.
H αρχή της Bata
Η ιστορία ξεκίνησε στις 21 Σεπτεμβρίου 1894, όταν τα αδέλφια Τόμας, Αντονίν και Άννα Μπάτα ίδρυσαν στο Ζλιν μια μικρή επιχείρηση υποδημάτων. Δεν ξεκινούσαν από το μηδέν. Η οικογένεια είχε παράδοση στην υποδηματοποιία που έφτανε, σύμφωνα με τις βιογραφικές πηγές τους, οκτώ γενιές πίσω, κάτι περισσότερο από τρεις αιώνες. Το αρχικό κεφάλαιο ήταν μόλις 600 φιορίνια (το επίσημο νόμισμα της Αυστροουγγαρίας), που είχαν κληρονομήσει από τη μητέρα τους. Η πρώτη περίοδος δεν έμοιαζε με την αρχή ενός επιχειρηματικού θαύματος. Το 1895 η επιχείρηση είχε περισσότερα από 8.000 φιορίνια χρέη και βρέθηκε κοντά στη χρεοκοπία. Ο Αντονίν είχε κληθεί για στρατιωτική θητεία και ο Τόμας, μόλις 19 ετών, ανέλαβε ουσιαστικά μόνος του τη λειτουργία της εταιρείας. Η διέξοδος ήρθε με ένα προϊόν που απευθυνόταν στη μαζική αγορά: τις ελαφριές υφασμάτινες μπότες, που ονομάστηκαν «baťovky» από το επώνυμο της οικογένειας. Το 1897 άρχισε η παραγωγή τους και η ζήτηση άλλαξε την πορεία της επιχείρησης.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
H αρχή της Bata
Η ιστορία ξεκίνησε στις 21 Σεπτεμβρίου 1894, όταν τα αδέλφια Τόμας, Αντονίν και Άννα Μπάτα ίδρυσαν στο Ζλιν μια μικρή επιχείρηση υποδημάτων. Δεν ξεκινούσαν από το μηδέν. Η οικογένεια είχε παράδοση στην υποδηματοποιία που έφτανε, σύμφωνα με τις βιογραφικές πηγές τους, οκτώ γενιές πίσω, κάτι περισσότερο από τρεις αιώνες. Το αρχικό κεφάλαιο ήταν μόλις 600 φιορίνια (το επίσημο νόμισμα της Αυστροουγγαρίας), που είχαν κληρονομήσει από τη μητέρα τους. Η πρώτη περίοδος δεν έμοιαζε με την αρχή ενός επιχειρηματικού θαύματος. Το 1895 η επιχείρηση είχε περισσότερα από 8.000 φιορίνια χρέη και βρέθηκε κοντά στη χρεοκοπία. Ο Αντονίν είχε κληθεί για στρατιωτική θητεία και ο Τόμας, μόλις 19 ετών, ανέλαβε ουσιαστικά μόνος του τη λειτουργία της εταιρείας. Η διέξοδος ήρθε με ένα προϊόν που απευθυνόταν στη μαζική αγορά: τις ελαφριές υφασμάτινες μπότες, που ονομάστηκαν «baťovky» από το επώνυμο της οικογένειας. Το 1897 άρχισε η παραγωγή τους και η ζήτηση άλλαξε την πορεία της επιχείρησης.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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