Έτος καμπής το 2025 για την ενέργεια στην Ευρώπη: Οι ΑΠΕ ξεπέρασαν για πρώτη φορά την παραγωγή από ορυκτά καύσιμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ευρωπαϊκή Ένωση Φωτοβολταϊκά Αιολικά πάρκα ορυκτά καύσιμα Ηλεκτρική ενέργεια

Η εξέλιξη αποδίδεται κυρίως στην «έκρηξη» της ηλιακής ενέργειας - Η Ελλάδα στις πέντε χώρες της ΕΕ με ποσοστό παραγωγής από φωτοβολταϊκά άνω του 20%

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά πάρκα και φωτοβολταϊκά ξεπέρασε πέρυσι τα ορυκτά καύσιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με ετήσια έκθεση του think tank Ember. Οι ανανεώσιμες πηγές κάλυψαν το 30% της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής της ΕΕ το 2025, έναντι 29% από μονάδες που καίνε άνθρακα, πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Η Μπεατρίς Πετρόβιτς, αναλύτρια της Ember και επικεφαλής της μελέτης, χαρακτήρισε την εξέλιξη «σημαντικό σημείο καμπής» στρατηγικής σημασίας για την Ένωση, σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για την εξάρτηση από εξωτερικούς προμηθευτές ενέργειας.

«Η σημασία ξεπερνά τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Ο κίνδυνος της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα γίνεται ιδιαίτερα έντονος σε ένα αποσταθεροποιημένο γεωπολιτικό περιβάλλον», σημείωσε.



Γεωπολιτικές εντάσεις και ενεργειακή ασφάλεια

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει αυξανόμενες τριβές με τις Ηνωμένες Πολιτείες – βασικό προμηθευτή υγροποιημένου φυσικού αερίου – με φόντο και τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία.

Στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ άσκησε κριτική στην ευρωπαϊκή στροφή σε αιολικά και φωτοβολταϊκά, υποστηρίζοντας ότι η έλλειψη εγχώριας βιομηχανίας μπαταριών καθιστά την Ευρώπη «υποτελή» στην Κίνα.

Εκτόξευση της ηλιακής ενέργειας, στους πρωταθλητές η Ελλάδα

Οι αναλυτές αποδίδουν τη μεταβολή κυρίως στην έκρηξη της ηλιακής ενέργειας, η οποία έφτασε σε ιστορικό ρεκόρ, καλύπτοντας το 13% της ηλεκτροπαραγωγής της ΕΕ.

Σε πέντε χώρες -μεταξύ των οποίων η χώρα μας - το ποσοστό ξεπέρασε το 20%. Πρόκειται για την Ουγγαρία, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ισπανία και την Ολλανδία.

Η αιολική ενέργεια υποχώρησε οριακά σε σχέση με το 2024, αλλά παρέμεινε η δεύτερη μεγαλύτερη πηγή ηλεκτρισμού, με μερίδιο 17%.

Η έκθεση καταγράφει και πρώιμα σημάδια ότι οι μπαταρίες αρχίζουν να καλύπτουν τις βραδινές αιχμές ζήτησης, μειώνοντας την ανάγκη για ακριβές μονάδες φυσικού αερίου. Η Ιταλία, που διαθέτει περίπου το 20% της λειτουργικής δυναμικότητας μπαταριών της ΕΕ, ενδέχεται – σύμφωνα με την Ember – να ακολουθήσει το παράδειγμα της Καλιφόρνιας.
