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Πωλείται παλάτι του 1880 στην Κέρκυρα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πωλείται παλάτι του 1880 στην Κέρκυρα

Ένα κτίριο ιστορικής σημασίας στην Κέρκυρα κεντρίζει το ενδιαφέρον celebrities και επενδυτών. Αναμένεται εκείνος που θα τολμήσει την πιο υψηλή, για την εποχή, προσφορά

Πωλείται παλάτι του 1880 στην Κέρκυρα
Η Κέρκυρα διαθέτει επαύλεις που δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από την Σάντα Μαρκαρίτα και την Κόστα Σμεράλντα.

Στους μαγευτικούς λόφους της ιστορικής Άνω Κορακιάνας, αυτή η σπάνια έπαυλη που έχει μπει στο αγοραστικό στόχαστρο Ευρωπαίων αλλά και Αμερικανών jet setters προσφέρει απόλυτη ιδιωτικότητα, ηρεμία και πανοραμική θέα στην ύπαιθρο, το Ιόνιο Πέλαγος και την απέναντι ηπειρωτική χώρα.

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