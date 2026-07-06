Axelera AI: Μία από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες AI έρχεται στην Ελλάδα

Η εταιρεία που εξασφάλισε τη μεγαλύτερη επένδυση στην ιστορία των ευρωπαϊκών εταιρειών AI ημιαγωγών δημιουργεί ομάδα στην Αθήνα – Ο συνιδρυτής της, Ευάγγελος Ελευθερίου, εξηγεί γιατί επέλεξε την χώρα και γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμη να ανταγωνιστεί ΗΠΑ και Κίνα