Axelera AI: Μία από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες AI έρχεται στην Ελλάδα
Axelera AI: Μία από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες AI έρχεται στην Ελλάδα
Η εταιρεία που εξασφάλισε τη μεγαλύτερη επένδυση στην ιστορία των ευρωπαϊκών εταιρειών AI ημιαγωγών δημιουργεί ομάδα στην Αθήνα – Ο συνιδρυτής της, Ευάγγελος Ελευθερίου, εξηγεί γιατί επέλεξε την χώρα και γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμη να ανταγωνιστεί ΗΠΑ και Κίνα
Λίγες ημέρες μετά τη διάκρισή του ως φιναλίστ στην κατηγορία «Βιομηχανία» του Ευρωπαϊκού Βραβείου Εφευρέτη (European Inventor Award 2026), ο Έλληνας ηλεκτρολόγος μηχανικός και συνιδρυτής της Axelera AI, Ευάγγελος Ελευθερίου, αποκαλύπτει στο newmoney ότι η εταιρεία αποκτά πλέον επίσημη παρουσία στην Ελλάδα.
«Ήδη ιδρύσαμε μία εταιρεία στην Αθήνα. Είναι πλέον νομική οντότητα. Έχουμε μία ομάδα Ελλήνων μηχανικών που εργάζονται -μεταξύ άλλων- πάνω σε chip design, software και compiler. Έχουμε πλέον ένα official branch office στην Αθήνα», αναφέρει, προσθέτοντας ότι θα επισκεφθεί την ελληνική ομάδα τις επόμενες ημέρες.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
«Ήδη ιδρύσαμε μία εταιρεία στην Αθήνα. Είναι πλέον νομική οντότητα. Έχουμε μία ομάδα Ελλήνων μηχανικών που εργάζονται -μεταξύ άλλων- πάνω σε chip design, software και compiler. Έχουμε πλέον ένα official branch office στην Αθήνα», αναφέρει, προσθέτοντας ότι θα επισκεφθεί την ελληνική ομάδα τις επόμενες ημέρες.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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