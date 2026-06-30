Ποιους προορισμούς προτιμούν φέτος οι τουρίστες: Πάρος και Νάξος οι μεγάλοι κερδισμένοι, η εικόνα σε Μύκονο, Σαντορίνη και Αθήνα

Στη μεγάλη εικόνα, η ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου του 2026 επιβεβαιώνει ότι η ταξιδιωτική ζήτηση προς την Ελλάδα παραμένει ισχυρή, ενώ καταγράφεται σαφής αύξηση των last minute κρατήσεων