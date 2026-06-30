Ποιους προορισμούς προτιμούν φέτος οι τουρίστες: Πάρος και Νάξος οι μεγάλοι κερδισμένοι, η εικόνα σε Μύκονο, Σαντορίνη και Αθήνα
Ποιους προορισμούς προτιμούν φέτος οι τουρίστες: Πάρος και Νάξος οι μεγάλοι κερδισμένοι, η εικόνα σε Μύκονο, Σαντορίνη και Αθήνα
Στη μεγάλη εικόνα, η ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου του 2026 επιβεβαιώνει ότι η ταξιδιωτική ζήτηση προς την Ελλάδα παραμένει ισχυρή, ενώ καταγράφεται σαφής αύξηση των last minute κρατήσεων
Μπορεί η Μύκονος και η Σαντορίνη να έχουν τη… φήμη, ωστόσο οι μεγάλοι κερδισμένοι προορισμοί της εφετινής θερινής σεζόν είναι δύο άλλα νησιά των Κυκλάδων που καταφέρνουν να ξεχωρίζουν. Πάρος και Νάξος επιτυγχάνουν για το καλοκαίρι του 2026 άνοδο από σχεδόν όλες τις βασικές αγορές εισερχόμενου τουρισμού, συμπεριλαμβανομένης και της αμερικανικής, η οποία εμφανίζεται εφέτος πιο διστακτική, πιθανότατα λόγω της ανόδου των τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων.
Την ίδια στιγμή σε ό,τι έχει να κάνει με τους δύο premium προορισμούς του Νοτίου Αιγαίου, για τη μεν Μύκονο, μετά από τρεις πιο δύσκολες σεζόν το νησί των Ανέμων φαίνεται να παρουσιάζει εφέτος σταθεροποιητικές τάσεις επιτυγχάνοντας αύξηση στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, για τη δε Σαντορίνη, το κλίμα στους επιχειρηματίες του νησιού είναι μεν πιο αρνητικό «ωστόσο τα στοιχεία δεν παραπέμπουν σε αντίστοιχη πτώση της ζήτησης», όπως ανέφερε χθες ο κ. Βασίλης Λαπαναΐτης, ιδρυτής της Square Lime, της ελληνικής εταιρείας διαχείρισης boutique ξενοδοχείων και βιλλών δίνοντας την εικόνα για τη θερινή σεζόν του 2026. Για την Αθήνα, η ελληνική πρωτεύουσα συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της και να εδραιώνεται περισσότερο ως προορισμός για σύντομες αποδράσεις city break, με τη μεγάλη …έκπληξη να έρχεται από τη γερμανική αγορά που καταγράφει φέτος διψήφια αύξηση προς την πρωτεύουσα.
Στη μεγάλη εικόνα, η ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου του 2026 επιβεβαιώνει σύμφωνα με τα στοιχεία από το χαρτοφυλάκιο ξενοδοχείων που διαχειρίζεται η εταιρεία μέσω της πλατφόρμας WebHotelier, ότι η ταξιδιωτική ζήτηση προς την Ελλάδα παραμένει ισχυρή, ενώ καταγράφεται σαφής αύξηση των last minute κρατήσεων καθώς και αυξημένο ενδιαφέρον για ταξίδια τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο. Ο ελληνικός τουρισμός διατηρεί τη δυναμική του, παρά τις σημαντικές αλλαγές που καταγράφονται στον τρόπο με τον οποίο οι ταξιδιώτες σχεδιάζουν και πραγματοποιούν τις κρατήσεις τους. «Η χρονιά ξεκίνησε με πολύ θετικά μηνύματα για το πρώτο δίμηνο του έτους, ωστόσο την περίοδο Μαρτίου- Απρίλιο οι κρατήσεις ήταν από 25 έως 35% χαμηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Από την άλλη πλευρά, το παράδοξο ήταν ότι η ζήτηση, με βάση τις αναζητήσεις στις on line κρατήσεις των ξενοδοχείων δεν έπεφτε και έμενε στα ίδια- ίσως και υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι κάτι που αποτελεί θετικό σημάδι. Η τάση αυτή συνέχισε και το Μάιο, ενώ ο Ιούνιος έχει ξεκινήσει με έντονη την τάση για κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.
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Την ίδια στιγμή σε ό,τι έχει να κάνει με τους δύο premium προορισμούς του Νοτίου Αιγαίου, για τη μεν Μύκονο, μετά από τρεις πιο δύσκολες σεζόν το νησί των Ανέμων φαίνεται να παρουσιάζει εφέτος σταθεροποιητικές τάσεις επιτυγχάνοντας αύξηση στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, για τη δε Σαντορίνη, το κλίμα στους επιχειρηματίες του νησιού είναι μεν πιο αρνητικό «ωστόσο τα στοιχεία δεν παραπέμπουν σε αντίστοιχη πτώση της ζήτησης», όπως ανέφερε χθες ο κ. Βασίλης Λαπαναΐτης, ιδρυτής της Square Lime, της ελληνικής εταιρείας διαχείρισης boutique ξενοδοχείων και βιλλών δίνοντας την εικόνα για τη θερινή σεζόν του 2026. Για την Αθήνα, η ελληνική πρωτεύουσα συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της και να εδραιώνεται περισσότερο ως προορισμός για σύντομες αποδράσεις city break, με τη μεγάλη …έκπληξη να έρχεται από τη γερμανική αγορά που καταγράφει φέτος διψήφια αύξηση προς την πρωτεύουσα.
Στη μεγάλη εικόνα, η ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου του 2026 επιβεβαιώνει σύμφωνα με τα στοιχεία από το χαρτοφυλάκιο ξενοδοχείων που διαχειρίζεται η εταιρεία μέσω της πλατφόρμας WebHotelier, ότι η ταξιδιωτική ζήτηση προς την Ελλάδα παραμένει ισχυρή, ενώ καταγράφεται σαφής αύξηση των last minute κρατήσεων καθώς και αυξημένο ενδιαφέρον για ταξίδια τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο. Ο ελληνικός τουρισμός διατηρεί τη δυναμική του, παρά τις σημαντικές αλλαγές που καταγράφονται στον τρόπο με τον οποίο οι ταξιδιώτες σχεδιάζουν και πραγματοποιούν τις κρατήσεις τους. «Η χρονιά ξεκίνησε με πολύ θετικά μηνύματα για το πρώτο δίμηνο του έτους, ωστόσο την περίοδο Μαρτίου- Απρίλιο οι κρατήσεις ήταν από 25 έως 35% χαμηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Από την άλλη πλευρά, το παράδοξο ήταν ότι η ζήτηση, με βάση τις αναζητήσεις στις on line κρατήσεις των ξενοδοχείων δεν έπεφτε και έμενε στα ίδια- ίσως και υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι κάτι που αποτελεί θετικό σημάδι. Η τάση αυτή συνέχισε και το Μάιο, ενώ ο Ιούνιος έχει ξεκινήσει με έντονη την τάση για κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.
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