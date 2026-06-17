Νίκος Τσάκος: «Δεν νοείται μεγάλη ελληνική ναυτιλία χωρίς ισχυρή ελληνική σημαία για εθνικούς και γεωπολιτικούς λόγους»

«Euroleague 26» και «NY Knicks 26» υπό ελληνική σημαία τα δύο νεότευκτα VLCC της ΤΕΝ. « Οι Έλληνες πλοιοκτήτες δεν θέλουν να σηκώνουν μόνο κούπες αλλά και να υψώνουν την ελληνική σημαία τα πλοία τους» σχολίασε ο Νίκος Τσάκος