Νίκος Τσάκος: «Δεν νοείται μεγάλη ελληνική ναυτιλία χωρίς ισχυρή ελληνική σημαία για εθνικούς και γεωπολιτικούς λόγους»
Νίκος Τσάκος: «Δεν νοείται μεγάλη ελληνική ναυτιλία χωρίς ισχυρή ελληνική σημαία για εθνικούς και γεωπολιτικούς λόγους»
«Euroleague 26» και «NY Knicks 26» υπό ελληνική σημαία τα δύο νεότευκτα VLCC της ΤΕΝ. « Οι Έλληνες πλοιοκτήτες δεν θέλουν να σηκώνουν μόνο κούπες αλλά και να υψώνουν την ελληνική σημαία τα πλοία τους» σχολίασε ο Νίκος Τσάκος
Ο δρ. Νίκος Τσάκος βρέθηκε χθες, Τρίτη 16/06, στη Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιά όπου μαζί με τον Θανάση Μαρτίνο παρακολούθησαν την ομιλία του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια. Έστειλε σαφές μήνυμα υπέρ της ενίσχυσης της ελληνικής σημαίας.
Σχολίασε ότι «δεν νοείται μεγάλη ελληνική ναυτιλία χωρίς ισχυρή ελληνική σημαία για εθνικούς και γεωπολιτικούς λόγους» και προσέθεσε: «Οι Έλληνες πλοιοκτήτες δεν αρκούνται να σηκώνουν μόνο κούπες αλλά και να υψώνουν την ελληνική σημαία στα πλοία τους». Απευθυνόμενος στον Βασίλη Κικίλια τον χαρακτήρισε γουρλή αφού «από τότε που ανέλαβε καθήκοντα στο υπουργείο η ναυλαγορά πηγαίνει πολύ καλά σχεδόν σε όλους τους τομείς γεγονός σπάνιο» και προσέθεσε: « Πάντα ήσουν power forward και η ναυτιλία χρειάζεται μπροστάρη.»
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Σχολίασε ότι «δεν νοείται μεγάλη ελληνική ναυτιλία χωρίς ισχυρή ελληνική σημαία για εθνικούς και γεωπολιτικούς λόγους» και προσέθεσε: «Οι Έλληνες πλοιοκτήτες δεν αρκούνται να σηκώνουν μόνο κούπες αλλά και να υψώνουν την ελληνική σημαία στα πλοία τους». Απευθυνόμενος στον Βασίλη Κικίλια τον χαρακτήρισε γουρλή αφού «από τότε που ανέλαβε καθήκοντα στο υπουργείο η ναυλαγορά πηγαίνει πολύ καλά σχεδόν σε όλους τους τομείς γεγονός σπάνιο» και προσέθεσε: « Πάντα ήσουν power forward και η ναυτιλία χρειάζεται μπροστάρη.»
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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