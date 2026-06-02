Μια τρελή ιδέα: Ουρά για μια πίτσα από το μπαλκόνι
Μια τρελή ιδέα: Ουρά για μια πίτσα από το μπαλκόνι
Ρεκόρ πωλήσεων μέσα σε δύο ώρες με 95 πίτσες που παρασκευάζονται σε διαμέρισμα και παραδίδονται με σχοινί και καλάθι από τον τρίτο
Στην οδό Sigurd’s gate 7, μόλις δέκα λεπτά από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Όσλο στη Νορβηγία, κάθε Τετάρτη σχηματίζονται ουρές κάτω από μια πολυκατοικία. Το πλήθος, με το βλέμμα στραμμένο ψηλά, περιμένει υπομονετικά τη σειρά του. Λίγα μέτρα πιο μακριά, δύο μουσικοί με κοντραμπάσο και ηλεκτρική κιθάρα παίζουν ζωντανά τζαζ. Η αναμονή, παραδόξως, δεν μοιάζει κουραστική. Τις ζωηρές ομιλίες και τα γέλια, αγκαλιάζει το άρωμα φρεσκοψημένης πίτσας που κατακλύζει τη συνοικία Τόγιεν. Τι συμβαίνει;
Σε μια πόλη όπου το φαγητό σε πακέτο είναι ακριβό και η κοινωνική ζωή συχνά περιορίζεται από τον καιρό, ένας 30χρονος μηχανικός κατάφερε να κάνει την πολυκατοικία του σημείο συνάντησης της γειτονιάς, φτιάχνοντας χειροποίητη πίτσα από το διαμέρισμά του και παραδίδοντάς την με σχοινί και καλάθι από το μπαλκόνι.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
Σε μια πόλη όπου το φαγητό σε πακέτο είναι ακριβό και η κοινωνική ζωή συχνά περιορίζεται από τον καιρό, ένας 30χρονος μηχανικός κατάφερε να κάνει την πολυκατοικία του σημείο συνάντησης της γειτονιάς, φτιάχνοντας χειροποίητη πίτσα από το διαμέρισμά του και παραδίδοντάς την με σχοινί και καλάθι από το μπαλκόνι.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα